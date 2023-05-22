Vaccine thử nghiệm điều trị ung thư da của Moderna có tên mRNA-4157/V940, được bào chế để chuẩn bị cho hệ thống miễn dịch tạo ra phản ứng với các khối u cụ thể. Trong khi đó liệu pháp miễn dịch Keytruda của Merck được sử dụng trong điều trị khối u ác tính, kích thích hệ thống miễn dịch tấn công các khối u.

Theo thông tin từ VTV News, giữa tháng 4/2023, hai hãng dược phẩm Moderna và Merck công bố thêm các dữ liệu về thử nghiệm vaccine mRNA, kết hợp liệu pháp miễn dịch điều trị ung thư cho thấy kết quả khả quan.

Kết quả thử nghiệm cho thấy vaccine mRNA-4157/V940 kết hợp với liệu pháp miễn dịch có hiệu quả trong việc làm giảm nguy cơ tái phát khối u ác tính của bệnh nhân ung thư da. Kết quả này cho thấy tiềm năng của vaccine mRNA khi điều trị những người bị u ác tính và mở ra khả năng kéo dài sự sống cho bệnh nhân.

Thử nghiệm trên 157 người đã phẫu thuật điều trị khối u ác tính, 78,6% người được tiêm vaccine và áp dụng liệu pháp miễn dịch Keytruda không bị tái phát ung thư sau 18 tháng. Tái phát ung thư hoặc tử vong xảy ra ở 22,4%, trong số những người được điều trị kết hợp và 40%, trong số những người chỉ được điều trị bằng liệu pháp miễn dịch. Những con số khả quan cho thấy hiệu quả của liệu pháp kết hợp vaccine mRNA và thuốc Keytruda.

Trước đó, kết quả sơ bộ từ thử nghiệm này đã được chia sẻ vào tháng 12/2022 và làm chấn động giới nghiên cứu ung thư. Thời điểm đó, Moderna công bố kết quả cho thấy, khi được sử dụng liệu pháp kết hợp vaccine mới, nguy cơ tử vong hoặc tái phát bệnh đã giảm 44% so với những bệnh nhân chỉ được điều trị bằng liệu pháp Keytruda.

Khối u ung thư phát triển trong cơ thể - Ảnh: VTV News

Vaccine ung thư mRNA khác vaccine thông thường. Trọng tâm của vaccine không phải là phòng ngừa, mà được sử dụng như loại thuốc cá nhân hóa, nhằm huấn luyện hệ thống miễn dịch của người mắc chống lại bệnh ung thư.

Để có liều vaccine, chuyên gia sẽ lấy mẫu khối u và mô khỏe mạnh của người bệnh, sắp xếp trình tự DNA và RNA, so sánh mức độ khác nhau để xác định đột biến, lấy làm kháng nguyên cho vaccine. Sau khi tiêm vào cơ thể, vaccine mRNA sẽ huấn luyện các tế bào tạo ra một phần protein ung thư (kháng nguyên) giống với kháng nguyên đã được xét nghiệm trước đó của bệnh nhân. Sau đó, hệ miễn dịch sẽ phát triển kháng thể chống lại chúng.

Giải thích thêm về cơ chế hoạt động của vaccine, Viện Nghiên cứu Ung thư Mỹ cho biết thông qua vaccine, các nhà nghiên cứu cố gắng tạo ra phản ứng miễn dịch chống lại các protein bất thường của tế bào ung thư.

Song, các protein này không xuất hiện trên tế bào thông thường và không giống nhau giữa mọi người, vì vậy vaccine cần được đặc chế. Từ đó, hệ thống miễn dịch học được cách nhận biết tế bào ung thư khác với phần còn lại của cơ thể như thế nào.

Moderna thông báo tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu vaccine điều trị ung thư da và hướng tới bệnh ung thư phổi. Một công ty khác là CureVac đang phát triển vaccine mRNA để trị ung thư buồng trứng, đại trực tràng và tuyến tụy.

Moderna kỳ vọng vaccine điều trị ung thư sẽ được áp dụng từ năm 2030 - Ảnh: VTV News

CureVac có thỏa thuận với Công ty Tesla, nhà sản xuất ô tô điện hàng đầu ở Mỹ, để chế tạo các máy in sinh học mRNA để in mRNA của bệnh nhân. In sinh học là công nghệ tái tạo các cấu trúc cơ thể khác như một mảnh sụn, mạch máu, thậm chí là một cơ quan nội tạng của cơ thể trong tương lai, bằng cách sử dụng nguyên liệu in chứa các tế bào sống và các hóa chất khác.

Trong khi đó, Merck dự định nghiên cứu phương pháp này cho các bệnh ung thư có đột biến cao khác, chẳng hạn ung thư phổi, ung thư bàng quang và một số dạng ung thư vú.

Theo thông tin từ Báo Tin Tức, liệu pháp điều trị phối hợp giữa Merck và Moderna là một trong những liệu pháp mạnh kích thích hệ miễn dịch chống một số bệnh ung thư bằng công nghệ mRNA. BioNTech SE và Gritstone Bio Inc đang hợp tác phát triển các loại vắc xin ngừa ung thư có tính cạnh tranh dựa trên công nghệ mRNA.

Vắc xin ung thư lần đầu tiên được thiết kế riêng cho từng bệnh nhân có thể huấn luyện hệ thống miễn dịch để nhận biết và tấn công các khối u - Ảnh: Báo Thanh Niên

Vắc xin được bào chế tùy chỉnh dựa trên phân tích về khối u của bệnh nhân sau khi phẫu thuật cắt bỏ. Các loại vắc xin được bào chế nhằm giúp hệ thống miễn dịch nhận biết và tấn công những đột biến trong các tế bào ung thư.

Keytruda, được phê duyệt để điều trị ung thư hắc tố da và nhiều loại ung thư khác, là một trong những liệu pháp miễn dịch được sử dụng rộng rãi như một chất ức chế điểm kiểm soát để vô hiệu hóa PD-1, protein giúp ung thư trốn tránh hệ miễn dịch.

Merck cho biết các hãng dược đang đàm phán với các cơ quan quản lý Mỹ về việc tiến hành thử nghiệm giai đoạn cuối, có thể cần thiết cho việc phê duyệt cơ chế phối hợp.

Ông Eliav Barr, phụ trách phát triển lâm sàng toàn cầu kiêm Giám đốc Y khoa của Merck, cho biết có thể phải mất 3 hoặc 4 năm để có được kết quả thử nghiệm ở quy mô lớn hơn và mất khoảng 8 tuần để điều chế vắc xin mRNA cá nhân hóa cho từng bệnh nhân.