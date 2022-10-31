Sáng sớm thức dậy uống thêm 7 loại nước: tăng cường miễn dịch, thanh lọc cơ thể, kích thích hệ tiêu hóa

Sức khỏe 31/10/2022 06:24

Ngoài nước ấm, buổi sáng bổ sung thêm 7 loại nước uống này bạn sẽ nhận thấy cơ thể có nhiều thay đổi về sức khỏe đặc biệt là hệ tiêu hóa.

Sinh tố rau

Theo như các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyên nên chọn một loại protein chất lượng tốt trong sinh tố rau. Trong thành phần sinh tố rau có chứa nhiều vitamin, khoáng chất giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng phòng ngừa nhiều bệnh tật.

Bạn hoàn toàn có thể bắt đầu buổi sáng của bạn là uống một ly nước ép cà chua. Cà chua nhiều nước, giàu vitamin A và C kích thích hệ tiêu hóa, tăng cường hệ miễn dịch, thanh lọc cơ thể.

Sáng sớm thức dậy uống thêm 7 loại nước: tăng cường miễn dịch, thanh lọc cơ thể, kích thích hệ tiêu hóa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nước nho khô

Nước nho khô sẽ hoạt động hiệu quả hơn nếu bụng đang đói. Các nhà khoa học và chuyên gia thể thao tin rằng nho khô hoàn toàn có thể thay thế các thực phẩm bổ sung năng lượng. Nho khô chứa hàm lượng chất xơ và vi chất dinh dưỡng khá cao. Bạn cũng có thế ăn kèm vài quả kho khô trong quá trình uống nước nho khô tùy thích.

Nước chanh

Vào mùa hè, nước chanh tươi là loại nước giải khát rất được ưa chuộng. Nhưng bạn không biết rằng loại nước này nên uống thường xuyên và tốt nhất nên uống vào buổi sáng. Theo quan điểm dinh dưỡng hiện đại, chanh tươi rất giàu vitamin C. Đây là loại vitamin có vai trò quan trọng trong việc chống lại quá trình oxy hóa trong cơ thể, tăng cường sức đề kháng và giúp cơ thể thải độc.

Bổ sung một cốc nước chanh tươi vào buổi sáng là bạn sẽ cung cấp cho cơ thể một lượng vitamin C dồi dào.

Hơn nữa, theo quan điểm Đông y, quả chanh có vị chua ngọt, tính bình, có tác dụng sinh tân chỉ khát trừ thấp an thai. Chanh thường được dùng trong các trường hợp thử nhiệt phiền khát, ăn kém, nhiễm độc thai nghén gây nôn ói, tăng huyết áp... Sử dụng chanh thường xuyên giúp sinh tân dịch giúp cơ thể lúc nào cũng tươi mới tràn đầy năng lượng.

Nước dừa

Buổi sáng nếu như bạn uống nước dừa khi bụng đói vào buổi sáng có lợi cho sức khỏe. Thêm vào đó, trong thành phần của nước dừa giàu vitamin, khoáng chất bao gồm cả chất điện giải, nhiều axit lauric giúp tăng cường khả năng miễn dịch và trao đổi chất cơ thể phòng ngừa nhiều bệnh tật.

Nước nghệ

Hãy thêm một muỗng tinh bột nghệ vào ly nước ấm và uống vào buổi sáng là tốt nhất. Chất chống oxy hóa cộng thêm đặc tính chống ung thư trong nghệ hoạt động tốt nhất trong thời gian này. Nó còn giảm lượng Cholesterol và giảm viêm trong cơ thể.

Sáng sớm thức dậy uống thêm 7 loại nước: tăng cường miễn dịch, thanh lọc cơ thể, kích thích hệ tiêu hóa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trà gừng

Uống trà gừng vào buổi sáng có thể giảm tiêu chảy và triệu chứng khó chịu ở dạ dày vì gừng có tính dược khá mạnh. Ngoài ra, nước gừng còn giúp giảm đau cơ, nhức mỏi cơ thể.

Trà hoa cúc

Nếu bạn muốn làm đẹp, giảm stress, có một giấc ngủ ngon thì nên uống trà hoa cúc vào mỗi buổi sáng sau khi thức dậy và trước khi ngủ 30 phút. Nếu bạn muốn uống trà hoa cúc để chống đầy bụng sau khi ăn quá nhiều đồ ăn có dầu mỡ, hay sau khi uống nhiều rượu bia, thì bạn nên uống trà hoa cúc sau đó 30 phút.

Hoa cúc có rất nhiều loại, dựa vào màu sắc của cánh hoa mà người ta gọi tên chúng, như: hoa cúc vàng, hoa cúc trắng, hoa cúc tím, hoa cúc hồng,..Nhưng có 2 loại phổ biến nhất được dùng để pha trà đó là hoa cúc vàng và hoa cúc trắng. Loại trà thảo mộc này có khá nhiều công dụng, không những tốt cho bên trong cơ thể như thanh nhiệt, giải độc, mát gan,.., mà còn giúp làm trẻ hóa làn da, mềm mượt tóc,…

Sáng sớm thức dậy uống thêm 7 loại nước: tăng cường miễn dịch, thanh lọc cơ thể, kích thích hệ tiêu hóa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

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Từ khóa:   sức khỏe dinh dưỡng nước uống vào buổi sáng

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