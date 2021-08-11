Sau khi phát hiện vợ mình qua đời, Cheo bình thản bế vợ vào giường ngủ rồi nói chị T bị điện giật chết.

Theo báo Người lao động, vào ngày 11/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Kpah Cheo (SN 1982, trú tại buôn Phùm, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa) để điều tra về hành vi giết người.

Được biết, chị Đoàn Thị T, sinh năm 1990 là vợ Cheo đi làm về thì thấy chồng không nấu cơm mà chỉ ngồi chơi. Thấy vợ buông lời trách mắng, Cheo bực tức xuống tay đánh vợ rồi bỏ đi. Sau khi bị vợ ném một thanh củi về phía mình, Cheo quay lại cầm dao đập nhiều nhát vào đầu, lưng vợ. vợ. Đang đánh vợ thì hắn bị mọi người gần đó phát hiện và can ngăn.

Trước đó, chị Đoàn Thị T. (SN 1990, vợ Cheo) đi làm về thì thấy chồng không nấu cơm mà chỉ ngồi chơi nên trách mắng. Bực tức, Cheo lấy tay đánh vợ rồi bỏ đi. Chị T. liền lấy một thanh củi gần đó ném về phía Cheo.

Kpah Cheo, kẻ nghi đánh chết vợ rồi tạo hiện trường giả là bị điện giật. Ảnh: Người lao động

Tối đó, chị T và 3 ngủ trong buồng, Cheo nằm ngủ bên ngoài. Nửa đêm nghe con khóc nhưng không thấy vợ dậy dỗ con, Cheo vào xem thì không thấy vợ. Đi ra sau nhà tìm kiếm, y phát hiện vợ mình đã tử vong.

Sau khi bế vợ vào nhà, Cheo ra trình báo rằng vợ mình bị điện giật chết. Nhận thấy lời khai của Cheo thiếu tính thuyết phục, lực lượng công an thực hiện khám nghiệm tử thi và xác định có dấu hiệu tác động ngoại lực. Sau một thời gian đấu tranh, cuối cùng, đối tượng Cheo cũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo hàng xóm xung quanh, Cheo và vợ có 3 người con chung, cháu nhỏ nhất mới được 2 tuổi, kinh tế gia đình thuộc diện khó khăn. Hàng ngày, chị T đi làm thuê khắp nơi, Cheo dù sức dài vai rộng nhưng lại không đi làm. Y ở nhà và thường xuyên uống rượu, đánh đập vợ.

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