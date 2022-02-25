Quan ngại vì sức khỏe bị đe dọa, nắm bắt ngay những TRIỆU CHỨNG nguy hiểm nhất đang phát triển trong và sau khi nhiễm COVID-19

Sức khỏe 25/02/2022 09:45

Những trường hợp đặc biệt xảy ra kể từ khi biến thể Omicron ra đời, có xu hướng gây ra bệnh nhẹ hơn ở những người không có nguy cơ mắc các triệu chứng nghiêm trọng. Tuy nhiên, ngay cả biến thể Omicron cũng có thể gây ra hội chứng mãn tính gây suy nhược được gọi là COVID kéo dài, nguyên nhân không được hiểu rõ và hiện không có cách chữa trị (hoặc thậm chí là điều trị hiệu quả). 

Quan ngại vì sức khỏe bị đe dọa, nắm bắt ngay những TRIỆU CHỨNG nguy hiểm nhất đang phát triển trong và sau khi nhiễm COVID-19 - Ảnh 1

Những trường hợp đặc biệt xảy ra kể từ khi biến thể Omicron ra đời, có xu hướng gây ra bệnh nhẹ hơn ở những người không có nguy cơ mắc các triệu chứng nghiêm trọng. Tuy nhiên, ngay cả biến thể Omicron cũng có thể gây ra hội chứng mãn tính gây suy nhược được gọi là COVID kéo dài, nguyên nhân không được hiểu rõ và hiện không có cách chữa trị (hoặc thậm chí là điều trị hiệu quả). 

Một tập hợp các triệu chứng có thể đặc biệt nghiêm trọng dưới đây sẽ giúp ích cho bạn và để đảm bảo sức khỏe của bạn và sức khỏe của những người khác, đừng bỏ lỡ những Dấu hiệu Chắc chắn Bạn Đã mắc COVID này .

1. COVID thường gây ra các vấn đề về thần kinh

Quan ngại vì sức khỏe bị đe dọa, nắm bắt ngay những TRIỆU CHỨNG nguy hiểm nhất đang phát triển trong và sau khi nhiễm COVID-19 - Ảnh 2
Nguồn: Shutterstock


Kể từ khi bắt đầu đại dịch, rõ ràng là các triệu chứng COVID có thể tồn tại trong nhiều tuần hoặc vài tháng sau khi vi rút đã đào thải khỏi cơ thể, dẫn đến hiện tượng được gọi là "COVID kéo dài". Ngay cả những trường hợp nhiễm COVID nhẹ cũng có thể dẫn đến các triệu chứng suy nhược kéo dài. Và một số chuyên gia cảnh báo rằng vì biến thể Omicron rất dễ lây lan, mọi người có thể phải đối mặt với đại dịch COVID kéo dài trong những tháng tới.

Một khía cạnh đặc biệt nghiêm trọng và lâu dài của COVID: Nó có thể ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh ở một số người, gây ra một loạt các triệu chứng có thể cực kỳ nghiêm trọng, bao gồm tê liệt mệt mỏi, sương mù não, thậm chí khó thở hoặc khó nuốt. Một bệnh nhân cho biết: "Nó thực sự đáng sợ vì cảm giác như không ai biết cách giúp đỡ khi bị xuất hiện các triệu chứng." 

2. "Tôi không thể nói to từ nào"

Quan ngại vì sức khỏe bị đe dọa, nắm bắt ngay những TRIỆU CHỨNG nguy hiểm nhất đang phát triển trong và sau khi nhiễm COVID-19 - Ảnh 3
Nguồn: Shutterstock

Tháng này, KOMO News đã mô tả hồ sơ một cư dân Seattle bị COVID hiện phải gặp bác sĩ trị liệu ngôn ngữ nhiều lần một tuần để đối phó với tình trạng không thể thể hiện ngôn ngữ được. "Chồng tôi đã hỏi tôi một câu hỏi và tôi không thể trả lời được", cô nói. "Tôi bắt đầu gặp khó khăn khi nói. Tôi có những từ trong đầu và tôi không thể nói thành tiếng." 

3. COVID có thể tấn công hệ điều hành trung tâm của não

Quan ngại vì sức khỏe bị đe dọa, nắm bắt ngay những TRIỆU CHỨNG nguy hiểm nhất đang phát triển trong và sau khi nhiễm COVID-19 - Ảnh 4
Nguồn: Shutterstock

Các nhà nghiên cứu cho biết những triệu chứng liên quan đến não cũng có thể bao gồm mệt mỏi, các vấn đề về giọng nói, chóng mặt, nhịp tim nhanh và khó nuốt có thể do vi rút đã làm hỏng dây thần kinh phế vị, một phần trung tâm của hệ thần kinh.

Trong nghiên cứu, các nhà nghiên cứu Tây Ban Nha đã xem xét hoạt động của dây thần kinh phế vị ở một nhóm bệnh nhân COVID kéo dài. Họ phát hiện ra 66% có ít nhất một triệu chứng gợi ý rối loạn chức năng dây thần kinh phế vị. Các triệu chứng phổ biến nhất là tiêu chảy (73%), nhịp tim nhanh (59%), chóng mặt (45%), khó nuốt (45%), vấn đề về giọng nói (45%) và huyết áp thấp (14%). Thời gian trung bình của các triệu chứng là 14 tháng.

4. Làm thế nào để giảm thiểu rủi ro của bạn

Quan ngại vì sức khỏe bị đe dọa, nắm bắt ngay những TRIỆU CHỨNG nguy hiểm nhất đang phát triển trong và sau khi nhiễm COVID-19 - Ảnh 5
Nguồn: Shutterstock

Để giảm nguy cơ phát triển COVID kéo dài, hãy tiêm chủng đầy đủ và tăng cường sức khỏe bằng các biện pháp phòng dịch, bổ sung dinh dưỡng. Một đánh giá của 15 nghiên cứu quốc tế được công bố trong tuần này cho thấy rằng việc tiêm phòng làm giảm cơ hội phát triển COVID dài và thậm chí cải thiện các triệu chứng COVID kéo dài nếu bạn nhiễm vi rút trước khi tiêm phòng. 

"Trong hai nghiên cứu, những người được tiêm chủng đầy đủ ít có nguy cơ mắc các triệu chứng trung hạn hoặc dài hạn như mệt mỏi, nhức đầu, yếu tay và chân, đau cơ dai dẳng, rụng tóc, chóng mặt, khó thở, suy nhược về mùi hoặc vấn đề về phổi", WebMD đưa tin. "Ngoài ra, ba nghiên cứu so sánh các triệu chứng COVID kéo dài trước và sau khi tiêm chủng cho thấy hầu hết mọi người đều báo cáo sự cải thiện các triệu chứng sau khi tiêm chủng, ngay lập tức hoặc trong vài tuần." 

5. Làm thế nào để luôn an toàn khi ở ngoài đó

Quan ngại vì sức khỏe bị đe dọa, nắm bắt ngay những TRIỆU CHỨNG nguy hiểm nhất đang phát triển trong và sau khi nhiễm COVID-19 - Ảnh 6
Nguồn : iStock

Thực hiện theo các nguyên tắc cơ bản phòng dịch và giúp chấm dứt đại dịch này, bất kể bạn sống ở đâu, chủng ngừa càng sớm càng tốt. Nếu bạn sống trong khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp, hãy đeo khẩu trang phòng độc N95, không đi lại, cách ly xã hội, tránh đám đông lớn, không tiếp xúc gần với những người không quen biết đặc biệt là trong quán bar, thực hành tốt vệ sinh tay. 

Theo Eat this Not that

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Từ khóa:   các triệu chứng COVID-19 phòng dịch Covid-19 triệu chứng nhiễm omicron

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