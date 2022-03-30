Phương pháp từ Nhật Bản này sẽ giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi mỡ bụng chỉ với những động tác siêu dễ không ngờ

Diễn viên Nhật Bản Miki Ryosuke gần đây đã khám phá ra một phương pháp thú vị giúp anh giảm 13 kg và 12 cm vòng eo chỉ trong vài tuần. Kết quả này là do tác động phụ của một bài tập giảm đau lưng do bác sĩ kê cho anh ta và bài tập này anh ta chỉ mất 2 phút mỗi ngày để thực hiện.

Mời bạn cùng thử kỹ thuật này và hiểu chính xác cách nó giúp bạn giảm cân nhé.

Diễn viên Ryosuke gọi bài tập này là một chế độ hít thở kéo dài. Kỹ thuật này nằm ở một tư thế nhất định, hít thở trong ba giây, và sau đó thở ra mạnh mẽ trong bảy giây.

Hầu hết các bác sĩ châu Âu ủng hộ việc sử dụng các bài tập thở để giảm cân và giải thích hiệu quả của chúng như sau: chất béo bao gồm oxy, carbon và hydro. Khi oxy chúng ta hít vào đến các tế bào mỡ, nó sẽ phân tách chúng thành các thành phần (carbon và nước). Do đó, cơ thể chúng ta càng sử dụng nhiều oxy, chúng ta càng đốt cháy nhiều chất béo hơn.

Bạn nên luyện tập bài tập này như thế nào?

Thực hiện bài tập mỗi ngày từ 2-10 phút:

Đứng lên và đẩy một chân về phía trước, chân kia về phía sau.

Lúc này bạn cần phải căng cơ mông và chuyển trọng lượng cơ thể sang bàn chân sau.

Bắt đầu từ từ hít vào trong 3 giây, nâng cánh tay lên trên đầu.

Sau đó thở ra thật mạnh trong 7 giây, làm căng tất cả các cơ trên cơ thể.

Ngoài ra, như các chuyên gia cho biết, kỹ thuật này sẽ tăng cường cơ bắp của cơ thể và tăng cường trao đổi chất cho bạn.

Theo Brightside

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