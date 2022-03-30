Phương pháp từ Nhật Bản này sẽ giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi mỡ bụng chỉ với những động tác siêu dễ không ngờ

Sức khỏe 30/03/2022 20:16

Diễn viên Nhật Bản Miki Ryosuke gần đây đã khám phá ra một phương pháp thú vị giúp anh giảm 13 kg và 12 cm vòng eo chỉ trong vài tuần. Kết quả này là do tác động phụ của một bài tập giảm đau lưng do bác sĩ kê cho anh ta và bài tập này anh ta chỉ mất 2 phút mỗi ngày để thực hiện.

Mời bạn cùng thử kỹ thuật này và hiểu chính xác cách nó giúp bạn giảm cân nhé. 

Phương pháp từ Nhật Bản này sẽ giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi mỡ bụng chỉ với những động tác siêu dễ không ngờ - Ảnh 1

Diễn viên Ryosuke gọi bài tập này là một chế độ hít thở kéo dài. Kỹ thuật này nằm ở một tư thế nhất định, hít thở trong ba giây, và sau đó thở ra mạnh mẽ trong bảy giây.

Phương pháp từ Nhật Bản này sẽ giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi mỡ bụng chỉ với những động tác siêu dễ không ngờ - Ảnh 2

Hầu hết các bác sĩ châu Âu ủng hộ việc sử dụng các bài tập thở để giảm cân và giải thích hiệu quả của chúng như sau: chất béo bao gồm oxy, carbon và hydro. Khi oxy chúng ta hít vào đến các tế bào mỡ, nó sẽ phân tách chúng thành các thành phần (carbon và nước). Do đó, cơ thể chúng ta càng sử dụng nhiều oxy, chúng ta càng đốt cháy nhiều chất béo hơn.

Bạn nên luyện tập bài tập này như thế nào?

 

Phương pháp từ Nhật Bản này sẽ giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi mỡ bụng chỉ với những động tác siêu dễ không ngờ - Ảnh 3

Thực hiện bài tập mỗi ngày từ 2-10 phút:

  • Đứng lên và đẩy một chân về phía trước, chân kia về phía sau.
  • Lúc này bạn cần phải căng cơ mông và chuyển trọng lượng cơ thể sang bàn chân sau.
  • Bắt đầu từ từ hít vào trong 3 giây, nâng cánh tay lên trên đầu.
  • Sau đó thở ra thật mạnh trong 7 giây, làm căng tất cả các cơ trên cơ thể.

Ngoài ra, như các chuyên gia cho biết, kỹ thuật này sẽ tăng cường cơ bắp của cơ thể và tăng cường trao đổi chất cho bạn.

Theo Brightside

5 cách giảm mỡ thừa hiệu quả không cần tập gym mà chị em nên biết

5 cách giảm mỡ thừa hiệu quả không cần tập gym mà chị em nên biết

Thừa cân luôn là nỗi lo lắng của nhiều chị em hiện nay. Giảm cân bằng các bài tập tại các trung tâm, hay các bài tập hàng ngày tại nhà. Tuy nhiên, không phải chị em nào cũng có thời gian và kiên trì trong việc tập luyện. Để ngăn chặn tình trạng tích tụ mỡ thừa, giảm cân hiệu quả, chị em hãy năng làm những việc dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   bài tập giúp giảm mỡ bụng bí quyết giảm cân của Kim Se Jeong cách giảm mỡ bụng hiệu quả

TIN MỚI NHẤT

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Video 33 phút trước
Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 48 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 51 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 2 giờ 11 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm