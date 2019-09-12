Gặp Ni trưởng Thích Nữ Nhật Tân những ngày tháng 8 tại Bệnh viện Vinmec Times City tại Hà Nội, cũng là tháng sinh nhật 61 tuổi của Ni trưởng, ít ai tin đây là bệnh nhân ung thư giai đoạn IIIc. Dáng hình gầy hao nhưng Ni trưởng Thích Nữ Nhật Tân luôn toát lên nguồn năng lượng dồi dào. Vừa truyền hóa chất trong đợt điều trị duy trì, vừa trò chuyện, Ni trưởng không tỏ dấu hiệu mệt mỏi.

"Tôi vừa bay ra Hà Nội ngày hôm qua. Không thể nghĩ mình có thể tham gia lễ cúng rằm tháng 7 vừa rồi, càng không tưởng tượng lại có thể khỏe mạnh trở lại như thế này, đó thực sự là phép mầu nhiệm", Ni trưởng cười cười hiền hậu.

Đến với cửa Phật từ năm 16 tuổi, Ni trưởng từng gặp những số phận, hoàn cảnh rất khác nhau. Thế nhưng, Ni trưởng chưa từng nghĩ, một ngày nào chính mình lại mắc ung thư - căn bệnh ai cũng khiếp sợ.

Nhớ lại từ lúc phát hiện bệnh, Ni trưởng kể lại, đầu năm 2018, bị đau bụng, đi khám ở Quảng Nam thì bác sĩ kết luận viêm đại tràng, dạ dày. Đến tháng 12/2018, người mệt mỏi, bụng đã trướng phồng như trống và không ăn uống được nữa. Cô may mắn được chuyển sang Vinmec Đà Nẵng kiểm tra, hội chẩn và điều trị. Sau phẫu thuật, cô tiếp tục được chuyển ra Bệnh viện Vinmec Times City. Lúc đó, sức khỏe yếu, cô đã nghĩ mình không qua khỏi. Nhiều tháng trời ròng rã chiến đấu với căn bệnh quái ác, hiện giờ sức khỏe của ni trưởng đã ổn định, có thể đi lại, sinh hoạt bình thường.

Quan niệm "vô thường" của Phật giáo cùng với lòng tin dành cho các bác sĩ giúp Ni trưởng không hề lo sợ. "Tôi thấy mình may mắn khi được điều trị ở Vinmec bởi những lúc người mệt mỏi, phải thở oxy, nghe lời động viên ân cần của các bác sĩ, điều dưỡng mà thấy ấm lòng, như có thêm năng lượng để chữa bệnh", Ni trưởng Thích Nữ Nhật Tân bộc bạch.

Không còn bằng chứng khối u

Giai đoạn IIIc của ung thư buồng trứng là giai đoạn muộn (có 4 giai đoạn chính là I, II, III, IV). Khi đó, tế bào ác tính đã lan ra ổ bụng, di căn trên phúc mạc và hạch. Điều trị cho giai đoạn này, nếu chỉ phẫu thuật thì sẽ không thể chữa khỏi bệnh được.

“Các bác sĩ bệnh viện Vinmec Times City đã hội chẩn đa chuyên khoa, có hội chẩn từ xa (tele-conference) với Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng, làm rõ thêm về tình trạng của sư thầy từ lúc bắt đầu điều trị, cũng như xử trí cụ thể khi mổ cho cô. Từ đó lập kế hoạch điều trị phù hợp nhất”- Bác sĩ Lê Tấn Đạt, người trực tiếp điều trị cho Ni trưởng chia sẻ về quá trình tiếp cận điều trị.

Ni trưởng đã được điều trị hóa chất, phẫu thuật lần 2 cắt toàn bộ tử cung, buồng trứng, vòi trứng, mạc nối lớn, đồng thời vét hạch vùng chậu, sau đó điều trị hóa chất duy trì. Sau khi điều trị với phác đồ đa mô thức kết hợp phẫu thuật và hóa trị tại Vinmec, kết quả các xét nghiệm của Ni trưởng cho thấy không còn bằng chứng khối u. Nồng độ chất đánh dấu khối u (CA125) đã về bình thường. Dự kiến cô sẽ trải qua 12 đợt điều trị duy trì và đến nay đã hoàn thành 3 đợt với kết quả rất khích lệ.

Tại Vinmec, Ni trưởng trải qua 12 đợt điều trị duy trì và đến nay đã hoàn thành 3 đợt với kết quả rất khích lệ.

Chia sẻ về về sự phục hồi kỳ diệu trong ca bệnh này, bác sĩ Lê Tấn Đạt – Khoa Ung bướu Bệnh viện Vinmec Times City chia sẻ: “Lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp là chìa khóa thành công đối với trường hợp này. Các chuyên khoa ung thư, ngoại, dinh dưỡng, điều dưỡng, phục hồi chức năng đã phối hợp chặt chẽ và kết hợp gia đình chăm sóc tích cực Trong quá trình điều trị, diễn biến sức khỏe cũng như kết quả điều trị của người bệnh luôn được cập nhật để chúng tôi có thể kịp thời điều chỉnh cho phù hợp”.