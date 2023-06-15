Phẫu thuật loại bỏ viên sỏi thận lớn nhất thế giới

Sức khỏe 15/06/2023 14:08

Viên sỏi thận này có kích thước 13,372cm và nặng 801g, gấp khoảng 5 lần khối lượng trung bình của một quả thận ở nam giới.

Ngày 14/6 (giờ địa phương), AFP đưa tin, lực lượng quân y Sri Lanka đã lấy được viên sỏi thận có kích thước cực lớn từ cựu quân nhân Canistus Coonge (62 tuổi) thông qua ca phẫu thuật được tiến hành tại Bệnh viện Quân đội Colombo vào ngày 1/6 (giờ địa phương).

 

Viên sỏi thận được đo có kích thước 13,372cm và nặng 801g. Viên sỏi thận này dài hơn chiều cao trung bình của người trưởng thành từ 10 đến 12cm, tức gấp khoảng 5 lần khối lượng trung bình của một quả thận ở nam giới.

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Viên sỏi thận lớn nhất thế giới được các bác sĩ người Sri Lanka lấy ra khỏi cơ thể một cựu quân nhân - Ảnh: Colombo Gazette

Ông Canistus Coonge cho biết ông bị đau dạ dày từ 3 năm trước, đã uống thuốc nhưng tình hình không thuyên giảm nên mới đi siêu âm thì phát hiện có sỏi thận. Bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho biết: “Điều quan trọng là thận phải hoạt động bình thường mặc dù có một viên sỏi lớn như vậy.”

Sách kỷ lục Guinness đã công nhận kỷ lục mới đối với viên sỏi này. Theo Kỷ lục Guinness, chiều dài và trọng lượng sỏi thận của ông Canistus Coonge vượt xa các kỷ lục trước đó là 13cm (Ấn Độ, 2004) và 620g (Pakistan, 2008).

 

 

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