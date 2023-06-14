Phát nổ bình ga trong lúc nấu ăn, người phụ nữ nhảy xuống ao thoát thân

Cụ thể khi bệnh nhân chuẩn bị nấu ăn, lúc bật bếp, lửa phụt lên và khí ga phát nổ gây bỏng vùng thân trên của bệnh nhân gồm lưng, vai, ngực, hai tay, cổ. Ngay lập tức, chị nhảy xuống ao nuôi tôm trước nhà để giảm bớt bỏng rát. Sau đó, chị được chồng đưa chị đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.HCM) mà không kịp sơ cứu tại chỗ.

Theo thông tin từ Trang VietnamNet, vào ngày 11/6/2023 tại Đồng Nai đã xảy ra vụ việc môt người phụ nữ bị bỏng do phát nổ bình ga khi nấu ăn.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, một số chuyên gia cho biết, bình gas vốn đã ẩn chứa nhiều nguy hiểm nếu sử dụng một cách bất cẩn. Nếu dùng phải bình gas không rõ nguồn gốc, kém chất lượng thì càng nguy hiểm hơn.

Thời điểm tiếp nhận, người phụ nữ tỉnh táo, diện tích bỏng khoảng 50% cơ thể, chẩn đoán bỏng độ 2A. Bệnh nhân được chuyển lên Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình tiếp tục điều trị.

Với những bình gas không đạt chuẩn hiện tượng khí gas bị thoát ra ngoài rất dễ xảy ra dẫn tới cháy nổ, gây nguy hiểm. Nó có thể để lại hậu quả khôn lường cho bản thân người sử dụng và những người xung quanh.

Nổ ga để lại hậu quả khôn lường cho bản thân người sử dụng - Ảnh: Internet

Qua điều tra các vụ cháy nổ khi sử dụng bình gas cho thấy, nguyên nhân của sự cố là gas bị rò rỉ, phát tán ra ngoài không khí gặp tia lửa hoặc nguồn nhiệt cao gây cháy nổ. Để đảm bảo an toàn trong sử dụng gas, người tiêu dùng cần lưu ý:

Mua bình gas và phụ kiện bình gas (van điều áp, ống dẫn gas, kẹp) của các hãng kinh doanh gas có uy tín để có được sản phẩm tốt, an toàn.

- Kiểm tra bình gas khi nhân viên hãng gas mang bình tới. Bình gas phải nguyên vẹn, không móp méo, nước sơn còn tốt, không rỉ sét và còn nguyên niêm phong, nhãn hàng hóa theo bình.

- Khi thay bình gas, tuyệt đối không được sử dụng ngọn lửa trần, các thiết bị, vật dụng có thể phát sinh tia lửa điện.

- Sau khi lắp đặt phải kiểm tra độ kín của bình gas, van điều áp, ống dẫn gas,… bằng nước bọt xà phòng, cả trong trạng thái mở và khóa van. Cần thực hiện công việc này thường xuyên trong quá trình sử dụng.

- Phải khóa van bình khi không sử dụng bếp để tránh gas phát tán ra ngoài khi chuột cắn đứt ống dẫn gas.

- Do gas nặng hơn không khí, khi rò rỉ sẽ phán tán ra ngoài nằm lại, nếu gặp nguồn lửa, nhiệt cao sẽ cháy nổ. Khi phát hiện gas rò rỉ, tuyệt đối không bật lửa, bật đèn, quạt, sử dụng các thiết bị phát sinh tia lửa. Mở cửa để thông thoáng làm giảm nồng độ gas trong bếp, sau đó thông báo cho cửa hàng bán gas để nhân viên đến xử lý.

- Sau 3 - 5 năm sử dụng nên thay van điều áp và ống dẫn gas.