Qua xét nghiệm RT-PCR đối với 108 người tại Bệnh viện Quân dân y Đồng Tháp thì phát hiện 69 trường hợp dương tính với Covid-19.

Thông tin trên Thanh Niên sáng 25/8, ông Tạ Tùng Lâm, Phó giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp cho biết qua xét nghiệm RT-PCR đối với 108 người tại Bệnh viện Quân dân y Đồng Tháp, phát hiện 69 trường hợp dương tính với Covid-19, gồm 54 người bệnh và 15 người nhà bệnh nhân.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Đồng Tháp, sáng 23/8, qua test nhanh bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại khu chạy thận nhân tạo của bệnh viện, có 72 trường hợp dương tính với Covid-19. Kết quả xét nghiệm PCR khẳng định sau đó ghi nhận 69 trường hợp dương tính với Covid-19.

Từ 10/7, Bệnh viện Quân dân y Đồng Tháp đã chuyển đổi thành bệnh viện thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 với công suất 300 giường. Cơ sở y tế này tiếp nhận và điều trị 246 bệnh nhân, bao gồm thai phụ. Ngoài ra, bệnh viện có một Đơn vị Chạy thận nhân tạo.

Bệnh viện Quân dân y Đồng Tháp - Ảnh: Thanh Niên

Theo Zing, tại cuộc họp giao ban tối 23/8, ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, cho rằng những ngày sắp kết thúc giãn cách xã hội, người dân đã có tư tưởng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhận định, điều này đã làm bùng phát một số ổ dịch ở địa phương. Đặc biệt, huyện Lai Vung có số ca nhiễm cao.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp thông tin, từ 18 giờ ngày 24/8 đến 06 giờ ngày 25/8 ghi nhận 61 ca mắc mới. Cụ thể: 07 ca trong các cơ sở cách ly y tế tập trung; 51 ca trong khu vực phong tỏa; 03 ca trong cộng đồng, phát hiện thông qua test sàng lọc. Như vậy, tổng số ca mắc Covid-19 từ ngày 24/6 đến nay là 6.334 ca.

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