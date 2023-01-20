Phát hiện dấu hiệu này ở ngón tay, gan đang cầu cứu khẩn vì xơ gan 'ập đến', nên cấp tốc khám ngay

Sức khỏe 20/01/2023 10:07

Gan là cơ quan lớn nhất trong cơ thể nằm ở phần trên bên phải của bụng, bên dưới cơ hoành và bên trên dạ dày của bạn.

Phát hiện dấu hiệu này ở ngón tay, gan đang cầu cứu khẩn vì xơ gan 'ập đến', nên cấp tốc khám ngay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gan chịu trách nhiệm cho một số chức năng cơ thể bao gồm sản xuất và bài tiết mật, bài tiết bilirubin, cholesterol và hormone và cũng giúp kích hoạt các enzym. Hơn nữa, nó chuyển hóa chất béo, protein và carbohydrate. Do đó, bệnh gan có thể gây ra nhiều biến chứng có thể cản trở nhiều hoặc tất cả các chức năng này. Phần tồi tệ nhất của nó là các triệu chứng không xảy ra trừ khi đã rất muộn.

Các giai đoạn của bệnh gan

Có nhiều loại bệnh gan khác nhau, nhưng hầu hết các bệnh về gan tiến triển theo một kiểu tương tự. Các giai đoạn của bệnh gan có thể được chia thành bốn giai đoạn:

Phát hiện dấu hiệu này ở ngón tay, gan đang cầu cứu khẩn vì xơ gan 'ập đến', nên cấp tốc khám ngay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
  • Viêm: Trong giai đoạn đầu của bệnh gan, gan bị viêm và sưng lên. Điều này xảy ra do phản ứng tự nhiên của cơ thể đối với chấn thương. Đôi khi, dư thừa chất độc trong máu cũng có thể dẫn đến viêm gan.
  • Xơ hóa: Nếu không được điều trị, viêm gan có thể dẫn đến sẹo của cơ quan, còn được gọi là xơ hóa.
  • Xơ gan: Xơ gan là một tình trạng không thể đảo ngược trong đó sẹo ở gan quá nghiêm trọng. Điều này được đặc trưng bởi sự thoái hóa của các tế bào, viêm và xơ dày lên của mô.
  • Suy gan: Suy gan là giai đoạn cuối hoặc giai đoạn nặng nhất của bệnh gan. Đó là khi gan ngừng hoạt động hoàn toàn. Ở giai đoạn này, gan không thể tự chữa lành, không thể tự sửa chữa hoặc bằng các phương pháp điều trị và việc cấy ghép gan trở nên rất quan trọng.

Một dấu hiệu phổ biến được tìm thấy trong ngón tay chứng tỏ xơ gan đang đến

Hầu hết các triệu chứng về gan chỉ xuất hiện ở giai đoạn nặng nhất khiến tình trạng bệnh trở nên vô cùng đáng lo ngại và nguy hiểm.

Theo các chuyên gia, một dấu hiệu phổ biến thường gặp ở người bệnh là móng tay có những bất thường. Mặc dù nguyên nhân rõ ràng của những thay đổi trên móng tay như vậy vẫn chưa được biết, nhưng nghiên cứu từ Khoa Da liễu tại Đại học Sohag cho rằng đó có thể là kết quả của việc suy giảm khả năng miễn dịch, thiếu sắt, thiếu máu hoặc tuổi già.

Cơ quan y tế cho biết: “Điều quan trọng là các bác sĩ lâm sàng phải hiểu và kiểm tra cẩn thận màu sắc, kết cấu, độ dày và độ cong của móng tay để chẩn đoán sớm và kịp thời bệnh nhân mắc bệnh gan”.

Ngón tay dùi cui

Phát hiện dấu hiệu này ở ngón tay, gan đang cầu cứu khẩn vì xơ gan 'ập đến', nên cấp tốc khám ngay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khoa Da liễu tại Đại học Sohag cho rằng 'ngón tay bất thường' là dấu hiệu phổ biến của bệnh gan mãn tính, đặc biệt là xơ gan mật nguyên phát và viêm gan mãn tính hoạt động.

Cơ quan y tế mô tả nó là một thứ gì đó "trong đó 2/3 phần gần nhất của tấm móng chuyển sang màu trắng như bột với độ mờ như thủy tinh mài, có thể phát triển ở những bệnh nhân bị xơ gan giai đoạn cuối."

Những phát hiện ban đầu cho thấy móng tay dùi trống do xơ gan không phải là kết quả của rối loạn xương mà là hậu quả của sự gia tăng lưu lượng máu ngoại vi với sự giãn nở của các tĩnh mạch ở ngón tay.

Những gì nghiên cứu đã tiết lộ

Theo một nghiên cứu của Ai Cập năm 2010, những thay đổi ở móng tay đã được báo cáo ở khoảng 68% bệnh nhân mắc bệnh gan.

Phát hiện dấu hiệu này ở ngón tay, gan đang cầu cứu khẩn vì xơ gan 'ập đến', nên cấp tốc khám ngay - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu khác cho thấy tổng cộng 80,5% bệnh nhân mắc bệnh gan có biểu hiện thay đổi ở móng tay, đánh dấu tỷ lệ mắc bệnh cao hơn so với nghiên cứu trước đó.

Tương tự, một nghiên cứu năm 2013 được công bố trên Tạp chí Tiến hóa của Khoa học Y tế và Nha khoa đã ghi nhận những thay đổi về móng tay ở 72% mẫu bệnh nhân.

Triệu chứng xơ gan

Quá trình tiến triển của bệnh xơ gan có thể kéo dài hàng thập kỷ và các triệu chứng có thể xuất hiện theo bất kỳ thứ tự ngẫu nhiên nào. Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS), một số triệu chứng bao gồm:

- vàng da và lòng trắng mắt (vàng da)

- nôn ra máu

- ngứa da

- nước tiểu sẫm màu và phân có màu hắc ín

- dễ chảy máu hoặc bầm tím

- sưng chân (phù nề) hoặc bụng (cổ trướng) do tích tụ chất lỏng

- mất ham muốn tình dục (libido)

Làm thế nào để ngăn chặn bệnh xơ gan tiến triển?

Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS) cho biết, mặc dù hiện tại không có cách chữa trị bệnh xơ gan, nhưng có nhiều cách để kiểm soát các triệu chứng và bất kỳ biến chứng nào cũng như làm chậm quá trình tiến triển của nó.

Theo Mayo Clinic, bệnh nhân xơ gan phải ngừng uống rượu hoặc hút thuốc. Cơ quan y tế khuyên bệnh nhân nên ăn những thực phẩm lành mạnh, tốt nhất là những thực phẩm ít natri. Hơn nữa, người ta phải tránh mọi loại nhiễm trùng hoặc sử dụng thuốc không kê đơn một cách cẩn thận.

Theo Times of India

Dấu hiệu nhồi máu cơ tim ập đến, nắm bắt nhanh triệu chứng để giành lại mạng sống ngay trước 'án tử thần'

Dấu hiệu nhồi máu cơ tim ập đến, nắm bắt nhanh triệu chứng để giành lại mạng sống ngay trước 'án tử thần'

Lối sống ít vận động đã góp phần làm gia tăng bệnh tim trên toàn cầu, bao gồm cả vấn đề nghiêm trọng và có thể gây tử vong do ngừng tim đột ngột.

Xem thêm
Từ khóa:   Biểu hiện của bệnh gan biên chứng của xơ gan dấu hiệu bệnh gan

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 2 giờ 45 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 5 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 6 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm