Gan chịu trách nhiệm cho một số chức năng cơ thể bao gồm sản xuất và bài tiết mật, bài tiết bilirubin, cholesterol và hormone và cũng giúp kích hoạt các enzym. Hơn nữa, nó chuyển hóa chất béo, protein và carbohydrate. Do đó, bệnh gan có thể gây ra nhiều biến chứng có thể cản trở nhiều hoặc tất cả các chức năng này. Phần tồi tệ nhất của nó là các triệu chứng không xảy ra trừ khi đã rất muộn.

Một dấu hiệu phổ biến được tìm thấy trong ngón tay chứng tỏ xơ gan đang đến

Có nhiều loại bệnh gan khác nhau, nhưng hầu hết các bệnh về gan tiến triển theo một kiểu tương tự. Các giai đoạn của bệnh gan có thể được chia thành bốn giai đoạn:

Hầu hết các triệu chứng về gan chỉ xuất hiện ở giai đoạn nặng nhất khiến tình trạng bệnh trở nên vô cùng đáng lo ngại và nguy hiểm.

Theo các chuyên gia, một dấu hiệu phổ biến thường gặp ở người bệnh là móng tay có những bất thường. Mặc dù nguyên nhân rõ ràng của những thay đổi trên móng tay như vậy vẫn chưa được biết, nhưng nghiên cứu từ Khoa Da liễu tại Đại học Sohag cho rằng đó có thể là kết quả của việc suy giảm khả năng miễn dịch, thiếu sắt, thiếu máu hoặc tuổi già.

Cơ quan y tế cho biết: “Điều quan trọng là các bác sĩ lâm sàng phải hiểu và kiểm tra cẩn thận màu sắc, kết cấu, độ dày và độ cong của móng tay để chẩn đoán sớm và kịp thời bệnh nhân mắc bệnh gan”.

Ngón tay dùi cui

Ảnh minh họa: Internet

Khoa Da liễu tại Đại học Sohag cho rằng 'ngón tay bất thường' là dấu hiệu phổ biến của bệnh gan mãn tính, đặc biệt là xơ gan mật nguyên phát và viêm gan mãn tính hoạt động.

Cơ quan y tế mô tả nó là một thứ gì đó "trong đó 2/3 phần gần nhất của tấm móng chuyển sang màu trắng như bột với độ mờ như thủy tinh mài, có thể phát triển ở những bệnh nhân bị xơ gan giai đoạn cuối."

Những phát hiện ban đầu cho thấy móng tay dùi trống do xơ gan không phải là kết quả của rối loạn xương mà là hậu quả của sự gia tăng lưu lượng máu ngoại vi với sự giãn nở của các tĩnh mạch ở ngón tay.

Những gì nghiên cứu đã tiết lộ

Theo một nghiên cứu của Ai Cập năm 2010, những thay đổi ở móng tay đã được báo cáo ở khoảng 68% bệnh nhân mắc bệnh gan.

Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu khác cho thấy tổng cộng 80,5% bệnh nhân mắc bệnh gan có biểu hiện thay đổi ở móng tay, đánh dấu tỷ lệ mắc bệnh cao hơn so với nghiên cứu trước đó.

Tương tự, một nghiên cứu năm 2013 được công bố trên Tạp chí Tiến hóa của Khoa học Y tế và Nha khoa đã ghi nhận những thay đổi về móng tay ở 72% mẫu bệnh nhân.

Triệu chứng xơ gan

Quá trình tiến triển của bệnh xơ gan có thể kéo dài hàng thập kỷ và các triệu chứng có thể xuất hiện theo bất kỳ thứ tự ngẫu nhiên nào. Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS), một số triệu chứng bao gồm:

- vàng da và lòng trắng mắt (vàng da)

- nôn ra máu

- ngứa da

- nước tiểu sẫm màu và phân có màu hắc ín

- dễ chảy máu hoặc bầm tím

- sưng chân (phù nề) hoặc bụng (cổ trướng) do tích tụ chất lỏng

- mất ham muốn tình dục (libido)

Làm thế nào để ngăn chặn bệnh xơ gan tiến triển?

Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS) cho biết, mặc dù hiện tại không có cách chữa trị bệnh xơ gan, nhưng có nhiều cách để kiểm soát các triệu chứng và bất kỳ biến chứng nào cũng như làm chậm quá trình tiến triển của nó.

Theo Mayo Clinic, bệnh nhân xơ gan phải ngừng uống rượu hoặc hút thuốc. Cơ quan y tế khuyên bệnh nhân nên ăn những thực phẩm lành mạnh, tốt nhất là những thực phẩm ít natri. Hơn nữa, người ta phải tránh mọi loại nhiễm trùng hoặc sử dụng thuốc không kê đơn một cách cẩn thận.

Theo Times of India