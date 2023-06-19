Nữ sinh cấp 2 trầm cảm phải nhập viện vì áp lực đạt vị trí đứng đầu lớp, cảnh báo phụ huynh

Sức khỏe 19/06/2023 09:46

Mỗi lần nghĩ tới chuyện đi học, nữ sinh lại cảm thấy căng thẳng và sợ hãi. Điều này ngày càng khiến cho nữ sinh mất ngủ, không tập trung vào học, học lực giảm sút.

Theo thông tin từ VietNamNet, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận và điều trị cho nữ sinh 12 tuổi bị trầm cảm vì áp lực học hành, nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, căng thẳng và luôn hoảng sợ.

Nữ sinh cấp 2 trầm cảm phải nhập viện vì áp lực đạt vị trí đứng đầu lớp, cảnh báo phụ huynh - Ảnh 1
TS, bác sĩ Ngô Anh Vinh – Phó Trưởng Khoa Sức khoẻ Vị thành niên tư vấn cho một bệnh nhi bị trầm cảm, căng thẳng - Ảnh: VietNamNet

Phụ huynh của nữ sinh chia sẻ, bệnh nhân có tính cách hiền lành, ngoan ngoãn, học giỏi. Tuy nhiên, gần đây, do áp lực phải đạt được vị trí đứng đầu lớp mới được vào đội tuyển đi thi học sinh giỏi của trường, em luôn cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng và mất ngủ.

Điều này, khiến nữ sinh này cảm thấy sợ đi học và không dám đến trường học. Mỗi lần nghĩ tới chuyện đi học, em lại cảm thấy căng thẳng và sợ hãi. Tình trạng này kéo dài, khiến cho bệnh nhi mất ngủ, không tập trung vào học, học lực giảm sút.

Nhận thấy kết quả học tập giảm càng khiến trẻ lo lắng vì bị bạn bè chê cười, xem thường và thầy cô giáo khiển trách. Em rơi vào trạng thái chán nản và không còn thiết tha mọi thứ trong cuộc sống.

Ngay sau đó, phụ huynh thấy tình trạng bất thường của con, gia đình vội đến Bệnh viện Nhi Trung ương khám.

Theo nguồn tin từ báo Dân Việt, trước đó khoa Sức khoẻ vị thành niên - Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận nữ học sinh (lớp 9, ở Hà Nội) nhập viện trong tình trạng bồn chồn không yên, khó ngủ, lo lắng, hay khóc… tình trạng này diễn ra liên tục khi kỳ thi đến gần khiến phụ huynh vô cùng lo lắng và đã đưa trẻ đến khám và điều trị.

TS.BS Ngô Anh Vinh – Phó Trưởng Khoa Sức khoẻ Vị thành niên, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, cả hai bệnh nhi trên được xác định có các rối loạn về tâm lý liên quan đến áp lực học tập  căng thẳng.

Theo nghiên cứu, trong năm 2022, khoa Sức khoẻ Vị thành niên, Bệnh viện Nhi Trung ương cho thấy, các biểu hiện lo âu ở trẻ chiếm tỉ lệ 38%, tiếp theo là stress với 33% và trầm cảm là 26,1% (tiến hành nghiên cứu về các rối loạn tâm lý ở học sinh tại một số trường trung học cơ sở tại Hà Nội).

Nữ sinh cấp 2 trầm cảm phải nhập viện vì áp lực đạt vị trí đứng đầu lớp, cảnh báo phụ huynh - Ảnh 2
Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, trong các trẻ đến khám và điều trị vì các biểu hiện lo âu, trầm cảm và căng thẳng có nhiều trẻ được đánh giá ngoan, có thành tích học tập khá giỏi - Ảnh: Báo Dân trí

Các trẻ đến khám và điều trị vì các biểu hiện lo âu, trầm cảm và căng thẳng có nhiều trẻ được đánh giá ngoan, có thành tích học tập khá giỏi. 

Nguyên nhân

Những trẻ này thường hay tự tạo áp lực với bản thân mình để giữ hình ảnh với bạn bè, gia đình, thầy cô khiến trẻ nỗ lực không ngừng. Điều này khiến trẻ dễ bị căng thẳng, lo lắng, mệt mỏi thậm chí trầm cảm nhất là khi không đạt được kỳ vọng như mong muốn. 

Do khối lượng kiến thức quá nhiều, trẻ chuẩn bị cho kỳ thi chưa tốt, tâm lý chưa vững vàng và áp lực từ nhà trường, bố mẹ…

Biểu hiện

Có hành vi và cảm xúc bất thường: hay cáu gắt hoặc khóc lóc vô cớ, mệt mỏi, buồn chán, không giao tiếp với mọi người,… 

Biểu hiện mất ngủ hoặc ngủ quá nhiều, chán ăn – bỏ ăn. 

Các triệu chứng cơ thể như đau bụng, đau đầu, đau ngực,tim đập nhanh… 

Luôn trong trạng thái căng thẳng, hồi hộp. 

Bác sĩ cảnh báo

Cha mẹ không nên kỳ vọng quá nhiều vào con, vì điều này vô tình tạo áp lực lớn cho con mình. Thay vào đó, phụ huynh nên hiểu rõ về năng lực, sở trường của con để đặt ra mục tiêu, chọn trường, chọn lớp phù hợp. Bên cạnh đó, cần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của con mình để đưa ra những tư vấn cũng như định hướng đúng đắn giúp trẻ giải toả được những áp lực về học tập, thi cử.

Đồng thời, cha mẹ cũng cần đảm bảo cho con mình chế độ dinh dưỡng đầy đủ, đảm bảo giấc ngủ, tập luyện thể dục, thể thao đều đặn sẽ giúp con có một sức khỏe tinh thần tốt để tự tin vượt qua các kỳ thi.

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