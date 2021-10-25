NÓNG: Nhân viên y tế đã tiêm 2 mũi vắc xin vẫn mắc Covid-19, hàng trăm người tiêm vắc-xin phải xét nghiệm

Sức khỏe 25/10/2021 14:46

Một nhân viên y tế sau nhiều ngày thực hiện nhiệm vụ tiêm vắc-xin được phát hiện mắc Covid-19.

Sáng 25/10, báo Infonet/ Vietnamnet dẫn tin từ một lãnh đạo UBND huyện Lắk cho biết, địa phương này vừa ghi nhận trường hợp chị H.T.N. (SN 1984), là nhân viên y tế làm việc tại Trạm Y tế xã Đăk Liêng bị mắc Covid-19 sau khi có kết quả xét nghiệm PCR.

Theo vị lãnh đạo này, sau khi phát hiện sự việc, địa phương đã phong tỏa Trạm Y tế xã và UBND xã Đắk Liêng để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành truy vết các trường hợp tiếp xúc gần chị N; lấy mẫu test nhanh cho các nhân viên y tế tại Trạm Y tế xã Đắk Liêng, cán bộ xã Đắk Liêng cùng hàng trăm người dân đi tiêm vắc xin trong những ngày qua”, vị lãnh đạo trên thông tin.

NÓNG: Nhân viên y tế đã tiêm 2 mũi vắc xin vẫn mắc Covid-19, hàng trăm người tiêm vắc-xin phải xét nghiệm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Báo Người lao động thông tin, theo truy vết, từ ngày 15 đến 18/10, chị N. nhiều lần đi chợ, tới cơ quan làm việc và đến tối 18/10 bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

Ngày 19/10, sau khi đi chợ mua đồ, chị N. lên Trung tâm Y tế huyện Lắk để nhận vắc-xin phòng Covid-19. Ngày 20/10, chị N. đi chợ, lên trạm y tế, qua UBND xã Đắk Liêng rồi cùng các nhân viên khác tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 (chị N. là nhân viên tiếp đón người đến tiêm). Trưa cùng ngày, chị N. đi ăn uống cùng với các tư vấn viên công ty bảo hiểm tại quán Làng nướng, sau đó về trạm triển khai tiêm vắc-xin.

Từ ngày 21 đến 23/10, buổi sáng chị N. đi chợ, sau đó tiếp tục triển khai tiêm vắc-xin tại UBND xã Đắk Liêng. Đến khoảng 16 giờ 30 ngày 23/10, chị thấy mệt mỏi, nghi ngờ nên test nhanh và kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

 Lực lượng chức năng đã tiến hành truy vết các trường hợp tiếp xúc gần chị N; lấy mẫu test nhanh cho các nhân viên y tế tại Trạm Y tế xã Đắk Liêng và một số cán bộ xã.

Đến tối 24/10, sau khi có kết quả PCR khẳng định chị N. mắc Covid-19, lực lượng y tế đã tổ chức lấy mẫu test nhanh cho hàng trăm người dân đi tiêm vắc-xin trong nhiều ngày qua.

Theo ông Nay Y Phú, Trạm Y tế xã và UBND xã Đắk Liêng tạm thời được phong tỏa, dừng hoạt động để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Đối với những người dân đi tiêm vắc-xin, sau khi có kết quả test nhanh âm tính sẽ được về nhà và thực hiện 5K.

Cũng theo nguồn tin từ Người lao động, chị N. đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19 loại AstraZeneca, mũi 2 được tiêm vào ngày 22/6.

Như vậy, từ 16 giờ ngày 24 đến 6 giờ ngày 25/10, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận thêm 79 ca mắc Covid-19, trong đó có 14 ngoài cộng đồng.

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