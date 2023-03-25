Nỗi lo thầm kín của nhiều phụ nữ: Nhiễm trùng đường tiết niệu có lây qua bệ ngồi vệ sinh không?

Điều quan trọng cần lưu ý là UTI không phải là bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI) cũng không phải bệnh truyền nhiễm. Rất nhiều người có những nghi ngờ và lo lắng của riêng họ khi nhắc đến sự lây lan của dịch bệnh. Một trong nhiều câu hỏi bao gồm: UTI có thể lây lan từ bệ ngồi trong nhà vệ sinh không?

Mặc dù nhiễm trùng đường tiết niệu cũng có thể xảy ra ở nam giới, nhưng nó phổ biến hơn ở phụ nữ. Tình trạng này không đe dọa đến tính mạng hoặc gây tử vong, nhưng nó gây khó chịu và có thể gây đau và rát ở những vùng kín, đó là lý do tại sao phụ nữ thường sợ hãi căn bệnh này. Hơn nữa, không có cách nào để dự đoán ai có nhiều khả năng mắc bệnh vì mọi người đều dễ bị nhiễm trùng.

Theo Tiến sĩ Sundari Srikant, Giám đốc, Khoa Nội, Bệnh viện Marengo QRG, Faridabad, vi khuẩn không tồn tại lâu trên các bệ hoặc bề mặt bồn cầu này. Hơn nữa, niệu đạo của phụ nữ không tiếp xúc với bệ xí, đó là lý do tại sao UTI không thể lây nhiễm trực tiếp từ bệ xí.

UTI có thể lây lan từ chỗ ngồi trong nhà vệ sinh không?

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, bác sĩ giải thích rằng vi khuẩn có thể trú ngụ trong bất kỳ vết cắt hoặc vết trầy xước nào trên đùi và mông. "Mọi người bị nhiễm trùng do nhiều khi họ không biết cách lau mình đúng cách sau khi đi tiểu. Một số người lau từ sau ra trước, đưa vi khuẩn vào bên trong âm đạo. Ngoài từ việc lau sai cách sau khi đi tiểu, mất nước và nhịn tiểu lâu cũng gây nhiễm trùng đường tiết niệu”, cô chia sẻ.

Làm thế nào để nhiễm trùng thực sự lây lan?

UTI thường lây lan khi vi khuẩn đi qua niệu đạo gây nhiễm trùng đường tiết niệu và lan đến bàng quang. Sau đó, vi khuẩn có thể phát triển thành nhiễm trùng toàn diện dẫn đến các vấn đề và biến chứng về tiết niệu.

UTI không truyền nhiễm và không thể lây lan từ người này sang người khác. Tuy nhiên, nếu một người lau từ sau ra trước sau khi đi tiêu, vi khuẩn có thể lây nhiễm và làm ô nhiễm lỗ niệu đạo.

Các triệu chứng cần chú ý

Ảnh minh họa: Internet

Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) không phải lúc nào cũng gây ra các triệu chứng. Nhưng khi các triệu chứng xuất hiện, bạn có thể cảm thấy như:

Rất muốn đi tiểu

Cảm giác nóng rát khi đi tiểu

Nước tiểu đục

Đi tiểu thường xuyên nhưng khi ngồi xuống để đi tiểu, chỉ đi được một lượng nhỏ

Nước tiểu có mùi nồng

Đau vùng chậu ở phụ nữ

Làm thế nào để điều trị nnhiễm trùng đường tiết niệu?

Ảnh minh họa: Internet

Trong một video trên Instagram được chia sẻ bởi Tiến sĩ Tanaya, cô ấy khuyên nên uống nhiều nước để điều trị và chữa khỏi UTI. Cô ấy cũng khuyên không nên nhịn tiểu trong thời gian dài vì nó có thể thúc đẩy vi khuẩn phát triển.

Cô ấy viết trong bài đăng: ''Mất nước và nhịn tiểu là nguyên nhân lớn nhất gây ra UTI hơn bất kỳ thứ gì khác''. Ngoài ra, theo Mayo Clinic, UTI có thể được điều trị bằng thuốc kháng sinh. Đây là 'phương pháp điều trị đầu tiên' cho nhiễm trùng đường tiết niệu.

Theo Times of India