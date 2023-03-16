Những vấn đề phụ khoa nhạy cảm phụ nữ thường đau đầu đối mặt sau mãn kinh

Sức khỏe 16/03/2023 05:59

Sau thời kỳ mãn kinh, sức khỏe phụ nữ có nhiều biến chuyển, một trong số đó là các vấn đề tế nhị mà nhiều chị em hay lo ngại.

Quan hệ tình dục kém thoải mái

Điều này có thể xảy ra vì trong thời kỳ mãn kinh, mức độ estrogen giảm xuống và điều này làm cho thành âm đạo mỏng hơn.

Những vấn đề phụ khoa nhạy cảm phụ nữ thường đau đầu đối mặt sau mãn kinh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Do thời kỳ mãn kinh, âm đạo cũng trở nên khô hơn. Mất chất bôi trơn khiến quan hệ tình dục không được thoải mái.

Nhiễm trùng âm đạo

Những vấn đề phụ khoa nhạy cảm phụ nữ thường đau đầu đối mặt sau mãn kinh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau thời kỳ mãn kinh, âm đạo dễ bị nhiễm trùng do vi khuẩn hơn. Sự mất cân bằng trong môi trường âm đạo khiến nó trở thành nơi sinh sản tốt cho vi sinh vật. Viêm âm đạo do vi khuẩn và bệnh nấm candida âm hộ-âm đạo phức tạp thường xảy ra ở phụ nữ sau mãn kinh. 

Cực khoái ít dữ dội hơn

Khi một người già đi, cường độ cực khoái giảm dần. Một lời giải thích khả dĩ cho điều này là khi một người già đi, máu sẽ lấp đầy bộ phận sinh dục từ từ, do đó cường độ kích thích và cực khoái không còn như trước. Sau thời kỳ mãn kinh, sẽ mất thời gian để đạt cực khoái.

Sự khó chịu về thể chất làm xáo trộn niềm vui giao hợp

Những vấn đề phụ khoa nhạy cảm phụ nữ thường đau đầu đối mặt sau mãn kinh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời kỳ mãn kinh gắn liền với những cơn bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm, mất ngủ, cảm giác kim châm, ngứa ngáy trên da. Những khó chịu về thể chất này cản trở khoái cảm tình dục và đôi khi làm giảm hứng thú của người đó đối với quan hệ tình dục.

Nguy cơ viêm teo âm đạo

Những vấn đề phụ khoa nhạy cảm phụ nữ thường đau đầu đối mặt sau mãn kinh - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Quan hệ tình dục sau khi mãn kinh làm tăng nguy cơ viêm teo âm đạo. Điều này làm khô và viêm thành âm đạo. Một bộ phận khá lớn phụ nữ mãn kinh phải đối mặt với vấn đề này tuy nhiên chỉ một số ít tìm kiếm sự trợ giúp y tế. Nó ảnh hưởng đến khoái cảm tình dục khi giao hợp trở nên đau đớn.

Nhiễm trùng đường tiết niệu thường xuyên

Trong thời kỳ mãn kinh, cơ thể dễ bị nhiễm trùng vì nhiễm trùng đường tiết niệu là một trong số đó. UTI rất đau và thường kèm theo sốt. Nhiễm trùng lặp đi lặp lại ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, một trong số đó là giảm cơ hội quan hệ tình dục.

Theo Times of India

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