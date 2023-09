Những thói quen gây hại cho thính giác mà bạn nên tránh: Gợi ý các loại thực phẩm cực tốt cho đôi tai khỏe mạnh

Nghe nhạc lớn bằng tai nghe hoặc thường xuyên đến club, những buổi tiệc tùng có thể gây hại cho sức khỏe tai của bạn. Nếu bạn thường xuyên tiếp xúc với tiếng ồn trên 85 decibel vì lý do nghề nghiệp, chẳng hạn như làm việc trên công trường xây dựng hoặc thường xuyên tiếp xúc với tiếng ồn giao thông, về lâu dài cũng rất có hại cho đôi tai.

Nếu bạn cảm thấy xung quanh ồn ào, nên dùng các ứng dụng trên điện thoại có thể đo được decibel, kiểm tra mức độ tiếng ồn và đeo nút tai nếu tiếng ồn lớn hơn 85 decibel để bảo vệ tai của bạn.

2. Dùng tăm bông

Một số người có thói quen dùng tăm bông để loại bỏ ráy tai. Tuy nhiên, chỉ một phần nhỏ ráy tai có thể được loại bỏ bằng tăm bông, phần còn lại sẽ bị đẩy sâu vào bên trong. Việc sử dụng tăm bông nhiều lần có thể khiến ráy tai tích tụ ngày càng nhiều hơn, cản trở sự truyền âm thanh.

Điều này có thể khiến bạn cảm thấy như bị mất thính giác. Nếu dùng ngoáy tai thì ít đẩy vào trong hơn nhưng lại có thể gây tổn thương cho bề mặt ống tai, gây viêm tai giữa hoặc nặng hơn là gây thủng màng nhĩ.

3. Hút thuốc

Thuốc lá chứa hàng trăm chất độc làm suy yếu thành mạch máu. Điều này có thể dẫn đến đột quỵ, đau tim và thậm chí mất thính giác. Vì vậy, bỏ thuốc lá không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn bảo vệ được đôi tai của bạn.

Các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe của tai

1. Bông cải xanh

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng axit folic rất tốt trong việc làm chậm quá trình giảm thính giác. Bông cải xanh là một trong những loại thực phẩm rất giàu axit folic. Ngoài axit folic, bông cải xanh cũng rất giàu vitamin K, C và chất xơ. Những chất dinh dưỡng này giúp giảm tổn thương cho các mô mỏng của tai.

2. Chuối

Chuối rất giàu kali. Những người chạy bộ thường ăn chuối để chống lại tình trạng co thắt cơ. Ngoài ra, chuối cũng có thể giúp ngăn ngừa mất thính giác vì chúng có chứa magiê. Magiê được biết đến là chất giúp làm giãn mạch máu và kéo dài thời gian lưu thông máu. Nó không chỉ làm tăng lưu lượng máu mà còn điều chỉnh sự bài tiết glutamate. Glutamate được coi là nguyên nhân chính gây hại cho thính giác do tiếng ồn. Do đó, kiểm soát hiệu quả glutamate làm giảm đáng kể khả năng giảm thính giác của tai.

3. Các loại cá giàu omega-3 như cá thu, cá ngừ và cá mòi

Các loại cá như cá thu, cá mòi, cá ngừ và cá hồi có chứa axit béo omega-3. Axit béo omega-3 hiệu quả trong việc giảm thiểu tình trạng mất thính giác do tuổi tác. Ăn những loại cá này hai lần một tuần sẽ giúp bảo vệ sức khỏe đôi tai và cải thiện khả năng thính giác.

Theo Comedy.com