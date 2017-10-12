Tuy nhiên theo nhiều chuyên gia y tế, chức năng gan có thể bị suy giảm dẫn đến các bệnh về gan do một số thói quen trong sinh hoạt hàng ngày. Để bảo vệ gan và cơ thể, bạn cần tránh xa những thói quen gây hại dưới đây:

Là một cơ quan vô cùng quan trọng trong cơ thể, gan được xem là bộ máy xử lý độc tố và thực hiện hơn 500 chức năng quan trọng khác như lọc máu, chuyển đổi chất dinh dưỡng , tổng hợp enzym…

Thức khuya, ngủ muộn là thói quen nhiều người đang mắc phải. Thế nhưng bạn có biết, thói quen này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng của gan không?

Ban đêm là lúc cơ thể cần được nghỉ ngơi và tiến vào chế độ phục hồi các cơ quan. Thức khuya hoặc thiếu ngủ sẽ khiến chức năng giải độc của gan bị suy giảm.

Giáo sư Neil Colin (nhà nghiên cứu thuộc Hiệp hội Giấc ngủ Mỹ) khuyến cáo nên đi ngủ trước 11 giờ đêm và đảm bảo giấc ngủ đủ 7 – 8 tiếng/ngày. Điều này sẽ giúp gan hoạt động tốt hơn, phòng tránh các bệnh về gan.

Không ăn sáng

Bữa ăn sáng rất quan trọng vì chúng giúp nạp năng lượng cho cơ thể sau một đêm dài. Không chỉ vậy, việc ăn sáng điều độ còn giúp trung hòa dịch vị, bảo vệ gan và làm giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa.

Việc bỏ bữa sáng khiến gan hoạt động quá sức, làm ảnh hưởng đến chức năng của gan. Tiến sĩ Sullivan, chuyên gia dinh dưỡng Canada cho rằng bữa ăn sáng lành mạnh có thể tránh gây thương tổn cho gan.

Ăn quá nhiều đồ chiên rán

Một cuộc nghiên cứu tại Mỹ chứng minh rằng khi cơ thể tiêu thụ những loại thực phẩm chiên rán thường xuyên trong khoảng 1 tháng có thể ảnh hưởng xấu đến chức năng của gan.

Tiến sĩ Drew Oden, chuyên gia y học nổi tiếng của Mỹ cho rằng việc tích tụ acid béo và dầu mỡ từ các loại thực phẩm này sẽ khiến gan nhiễm mỡ.

Uống nhiều rượu, bia

Nếu nồng độ rượu trong cơ thể vượt quá 25ml mỗi ngày sẽ gây ảnh hưởng đến gan, khiến bạn dễ trúng độc và làm tăng nguy cơ mắc viêm gan.

Theo các chuyên gia y tế, việc sử dụng nhiều rượu bia sẽ làm suy giảm chức năng lọc máu ở gan, tăng lượng độc tố tích tụ trong cơ thể, gây tổn thương gan và các cơ quan khác trong cơ thể.