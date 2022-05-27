Những sai lầm khi luộc trứng gà gây hại đến cơ thể, người hay ăn không nên bỏ qua

Theo nghiên cứu cho thấy, trong trứng gà có chứa 2 hoạt chất chống oxy hóa quý báu đó là lutein và zeaxanthin, có tác dụng ngăn ngừa các rối loạn về mắt như đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Không những thế, trứng gà cũng chứa lượng canxi dồi dào, giúp cho trẻ nhỏ phát triển chiều cao.

Trứng gà là một trong những món ăn vừa ngon, vừabổ, đặc biệt là rẻ, có mặt ở hầu hết trong các gia đình Việt. Chỉ dùng vài quả trứng, các chị em nội trợ có thể chế biến ra không ít các món ăn thơm ngon, hấp dẫn, cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cả gia đình.

Trứng luộc là món ăn ngon, dễ chế biến được nhiều gia đình ưa thích. Nhưng không phải ai cũng luộc trứng đúng cách. Một số cách luộc trứng sai lầm có thể gây hại cho sức khỏe , khiến người ăn trứng bị ngộ độc.

Trứng luộc nước trà là món ăn đặc sản của xứ Trung. Món ăn này có vị bùi bùi, thơm thơm khá ngon miệng. Không những thế, theo quan niệm của người dân nước này, trứng luộc với nước trà còn mang đến sự may mắn, thịnh vượng. Tuy vậy, có thể bạn không biết trứng với trà là hai thực phẩm kỵ nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Chất axit tannic trong lá trà kết hợp với chất đạm trong trứng sẽ tạo thành hợp chất protein axit tannic làm chậm hoạt động của nhu động ruột, kéo dài thời gian tích trữ phân trong ruột. Ăn trứng luộc với trà có thể gây đầy bụng, khó tiêu, táo bón, mệt mỏi, thậm chí ngộ độc.

Trứng gà luộc để qua đêm

Có thể bạn chưa biết trứng gà nằm trong top đầu danh sách các thực phẩm không nên để qua đêm. Theo các chuyên gia dinh dưỡng Trương Tân Ý cho rằng: "Bạn không nên để trứng qua đêm, bởi có thể sinh ra vi khuẩn nguy hiểm như E.coli.... gây hại cho đường tiêu hóa, thậm chí gây tiêu chảy, buồn nôn và nôn mửa trong trường hợp nghiêm trọng."

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) liệt trứng gà vào danh sách những món ăn dễ gây ngộ độc nhất. Do trứng thường chứa Salmonella, loại vi khuẩn khiến bạn ngộ độc. Ăn trứng lòng đào để qua đêm có thể khiến bạn bị nhiễm Salmonella, dấu hiệu là tiêu chảy, nôn, sốt, chuột rút... bị ngộ độc thực phẩm hoặc gây hại cho đường ruột.

Ảnh minh họa: Internet

Trứng luộc đã bóc vỏ để qua đêm sẽ có thời gian dài tiếp xúc với không khí, dễ bị oxy hóa, làm chất dinh dưỡng biến đổi. Lúc này, chất lượng trứng giảm, trứng cũng mất đi vị ngon đồng dễ gây đầy bụng khó tiêu. Do đó, nếu muốn tiết kiệm thời gian, bạn có thể bảo quản trứng luộc trong tủ lạnh.

Hướng dẫn luộc trứng đúng cách

Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên luộc trứng trong lượng nước nước đủ ngập quả trứng. Sau khi nước sôi, bạn cần luộc trứng thêm 8-10 phút để trứng chín kỹ. Tuy vậy, luộc trứng quá lâu cũng có thể khiến sắt và lưu huỳnh kết hợp với nhau, làm giảm dinh dưỡng trong trứng.

Bạn cần ăn trứng ngay sau khi nấu. Việc để trứng hoặc thực phẩm làm từ trứng ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ (1 giờ nếu thời tiết trên 32 độ C) có thể làm ảnh hưởng đến dinh dưỡng của trứng.

Lưu ý rằng bạn chỉ nên dùng trứng trong vòng 30 ngày kể từ lúc mua. Trứng để càng lâu càng dễ mất dinh dưỡng. Bà nội trợ nên nấu trứng cùng đậu đen, ớt chuông, mướp đắng, cà chua, củ cải...