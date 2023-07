Những món ăn giải rượu cực kỳ hiệu quả có thể bạn chưa biết

Canh thịt nấu khế cũng là một trong những đồ ăn giải rượu được nhiều người áp dụng. Món ăn này cực kỳ dễ làm nhưng hiệu quả rất tốt, hương vị lại chua chua, thanh thanh dễ ăn, cung cấp đầy đủ dưỡng chất khi cơ thể đang bị say xỉn, mệt mỏi.

Canh thịt nấu khế giải rượu - Ảnh minh họa: Internet

Cắt cà chua thành 6 miếng dọc.

Cắt bỏ rìa khế rồi thái ngang khế thành từng lát hình ngôi sao.

Rửa sạch hành lá, rau răm rồi thái nhỏ.

Ướp thịt nạc với hành tím, muối, bột nêm trong khoảng 15 phút.

Phi hành thơm lên, cho cà chua vào xào gần chín thì đổ nước vào và đun sôi tầm 7 phút. Sau đó, cho phần thịt nạc vào đun tiếp cho chín. Cuối cùng thì cho khế chua vào nồi.

Đun sôi nồi canh thì tắt bếp, cho hành lá, rau răm vào cho thơm rồi múc ra bát lúc còn nóng.

Canh giá đỗ

Ăn món gì để giải rượu nhanh chóng? Canh giá đỗ là một trong những món ăn giải rượu mà bạn thường thấy trong phim Hàn Quốc sau các đợt nhậu tới bến. Giá đỗ chứa nhiều vitamin nhóm B như B1, B6 và vitamin C giúp thanh nhiệt, giải độc, cùng protein rất giàu dinh dưỡng.

Nguyên liệu cần chuẩn bị gồm có: 200g giá đỗ, 500g cá cơm khô, 2 thìa cà phê tỏi băm, 2 nhánh hành lá, 2 thìa cà phê muối và 2 quả ớt. Cách thực hiện:

Canh giá đỗ giải rượu - Ảnh minh họa: Internet

Đầu tiên, bạn loại bỏ hết vỏ đỗ xanh rồi rửa sạch giá đỗ, vớt ra cho ráo. Cho một lượng nước vừa đủ vào nồi rồi đun sôi, sau đó cho cá cơm khô vào 1 cái rây rồi đặt vào nồi nước sôi.

Bật lửa vừa để nước tiếp tục sôi khoảng 15 phút thì hớt lớp bọt nổi lên, sau đó lấy cá cơm ra.

Tiếp theo, cho giá đỗ vào nồi nước vừa luộc cá cơm, bật lửa lớn và đun sôi khoảng 5-10 phút.

Cho 2 thìa cà phê tỏi băm, ớt băm, hành lá vào nồi rồi cho sôi thêm 1 phút. Cuối cùng, thêm 1 thìa cà phê muối vào, khuấy đều lên và tắt bếp, múc ra bát tô rồi thưởng thức.

Canh rong biển thịt bò

Canh rong biển thịt bò là món ăn giải rượu hiệu quả và rất tốt cho sức khỏe. Rong biển hấp thu hơn 90 loại khoáng chất từ nước biển, trong đó hàm lượng canxi cao, muối thấp nên rất có lợi cho sức khỏe. Khi say rượu, bát canh rong biển thịt bò sẽ giúp cơ thể tiêu độc, lượng cồn độc hại cũng được loại bỏ ra khỏi cơ thể nhanh chóng. Thịt bò giàu protein giúp phục hồi thể trạng nhanh nhất.

Canh rong biển thịt bò giải rượu bia - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu chuẩn bị: 20g rong biển, 300g thịt bò, hành lá, tỏi băm, muối, hạt nêm, dầu mè, dầu ăn. Cách thực hiện:

Đầu tiên, ngâm rong biển đến khi nở ra rồi cắt miếng nhỏ vừa ăn. Thịt bò cắt miếng mỏng vừa ăn. Rửa sạch hành lá rồi cắt nhỏ.

Tiếp theo, phi thơm tỏi băm lên rồi thêm 2 thìa dầu ăn vào nồi, cho thịt bò vào xào tái. Sau đó, cho rong biển vào xào chung. Nêm thêm 1 thìa cà phê muối, 1 thìa cà phê hạt nêm.

Tiếp đến, đổ khoảng 2 lít nước vào nồi rồi đun sôi, hớt bỏ bọt. Cho thêm 1 thìa cà phê dầu mè vào, đun trên lửa nhỏ khoảng 5 phút rồi cho hành lá đã thái nhỏ vào khuấy đều, múc ra bát tô và thưởng thức.

Các loại thực phẩm khác giúp giải rượu

Cà phê

Một cốc cà phê giúp bạn tỉnh táo và làm việc năng suất hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu thấy buồn nôn, cà phê sẽ không phù hợp với bạn thời điểm này. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy cực kỳ khát nước, cà phê kèm theo chút đồ ăn sáng nhẹ sẽ là một loại thực phẩm giải rượu cực kỳ hiệu quả, giúp bạn tỉnh táo và làm việc năng suất hơn.

Trứng

Trứng là thực phẩm giàu protein, cung cấp năng lượng dồi dào để xử lý lượng cồn còn tồn đọng trong cơ thể. Theo chuyên gia dinh dưỡng, chỉ nên ăn các món ăn đơn giản như trứng kết hợp với vài lát bánh mì. Đức nên cho thêm thịt hun khói hay xúc xích vì lượng chất béo và mỡ sẽ khiến bạn khó chịu hơn.

Cá hồi

Cá hồi giàu chất chống oxy hóa, hạn chế triệu chứng say rượu - Ảnh minh họa: Internet

Cá hồi giàu chất chống oxy hóa, hạn chế các triệu chứng say rượu. Nếu bị say xỉn do uống quá nhiều rượu bia, cơ thể bạn sẽ nóng bừng và dễ bị kích động. Trong một số trường hợp, bạn còn bị mất nước, mặt sưng, phình trướng. Lúc này, cá hồi chính là món ăn giải rượu hiệu quả nhất.

Trên đây là những món ăn giải rượu mà chúng tôi muốn chia sẻ với bạn đọc. Mong rằng những thông tin trong bài viết sẽ giúp ích nhiều cho cuộc sống của bạn!