Những lý do sẽ khiến bạn sẽ ăn tỏi mỗi ngày

Tỏi không chỉ là loại gia vị thiết yếu trong nhà bếp, giúp làm tăng hương vị cho món ăn mà còn có giàu chất dinh dưỡng , nhiều tác dụng trong việc phòng, điều trị bệnh tim mạch, ung thư, nhiễm trùng, xương khớp... Những lý do dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc "Tại sao tỏi lại tốt cho sức khoẻ của bạn?".

Thực chất, tỏi về vốn có đặc tính kháng khuẩn, kháng vi rút. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỏi có thể là một phương pháp điều trị thay thế tốt trong việc điều trị nướu bị viêm. Ngoài ra, tỏi có thể tiêu diệt các vi khuẩn có hại cho sức khoẻ đang "ẩn náu" trong miệng của bạn.

Bạn có thường xuyên chăm chỉ luyện tập thể dục và nâng cao thể lực không? Bạn hãy thử thêm nhiều tỏi vào chế độ ăn uống của bạn. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng dầu tỏi giúp cho bạn không bị ép tim trong quá trình tập thể dục.

Chống lão hoá

Hợp chất hữu cơ allicin trong tỏi có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn và cản trở hoạt động của gốc tự do, giúp phòng ngừa mụn trứng cá và các bệnh ngoài da khác. Vậy nên, tỏi có thể là một thực phẩm bổ sung hữu ích trong chế độ ăn uống của bạn.

Các loại thảo mộc có mùi khiến cơ thể bạn tăng cường sản xuất các chất trong máu, chống lại quá trình oxy hó của các tế bào trong cơ thể. Những chất này thường được gọi là chất chống oxy hóa. Bằng cách này, tỏi giúp làm chậm các dấu hiệu lão hóa trong cơ thể.

Tỏi tươi cho hệ thống miễn dịch của bạn

Để tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn, bạn nên ăn tỏi sống. Khi cắt hoặc đập dập tỏi, nó sẽ tiết ra allicin. Chất này có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của bạn, nhưng khi đun tỏi, bạn sẽ mất đi phần lớn allicin.

Tỏi chống cao huyết áp

Tại thời điểm này, tất cả chúng ta đều biết đến sự nguy hiểm của huyết áp cao. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn tỏi hàng ngày sẽ có tác dụng lâu dài trong việc giảm cholesterol của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn đang phải đối mặt với bất kỳ bệnh tim mạch hoặc tăng mức cholesterol, bạn nên tới bệnh viện để khám và nhận lời khuyên từ bác sĩ.

Mặc dù tỏi có thể ảnh hưởng đến kết quả nói chung, nhưng nó không phải là một phương pháp chữa bệnh.