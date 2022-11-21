Những lưu ý về việc "chuyện ấy" khi mang thai để an toàn cho em bé trong bụng mẹ

Sức khỏe 21/11/2022 13:31

Tần suất quan hệ khi mang thai mấy lần một tuần là đủ để vừa giữ lửa đời sống vợ chồng, vừa giữ an toàn cho mẹ bầu và thai nhi?

Hiện nay có nhiều quan điểm về việc quan hệ chuyện ấy khi mang thai. Có mẹ bầu cho rằng cần phải kiêng hoàn toàn “ chuyện ấy” trong thai kỳ để bảo vệ sức khỏe cho em bé. Nhưng cũng có chị em lại cho rằng việc quan hệ không ảnh hưởng đến thai nhi nên “chuyện yêu” vẫn có thể diễn ra như bình thường. Vậy quan điểm nào là đúng? Tần suất quan hệ khi mang thai như thế nào là hợp lý?

Những lưu ý về việc 'chuyện ấy' khi mang thai để an toàn cho em bé trong bụng mẹ - Ảnh 1
Nếu còn đang băn khoăn về vấn đề này, mẹ bầu hãy tham khảo bài viết dưới đây nhé! - Ảnh minh họa: Internet

Quan hệ khi mang thai – lợi hay hại? Thời điểm cần tránh “chuyện ấy”

Sau khi quá trình thụ thai xảy ra, tế bào thai nhi sẽ ở trong tử cung và được bảo vệ bởi màng ối, nước ối. Trên thực tế, khi quan hệ chuyện ấy, d.ương v.ật của nam giới sẽ không chạm tới tử cung và t.inh d.ịch cũng như các vi khuẩn (nếu có) cũng không thể xâm nhập vào bào thai.

Vì vậy, nếu mẹ bầu có một thai kỳ khỏe mạnh thì việc làm “chuyện ấy” sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe hay sự phát triển của bé yêu. Tuy nhiên, mẹ bầu cần lưu ý tránh những động tác thô bạo, cũng như các tư thế quan hệ gây khó chịu, đau đớn cho bụng bầu.

Những lưu ý về việc 'chuyện ấy' khi mang thai để an toàn cho em bé trong bụng mẹ - Ảnh 2
Thai nhi được bảo vệ trong túi ối nên t.inh d.ịch cũng như vi khuẩn không thể xâm nhập vào - Ảnh minh họa: Internet

 

Việc quan hệ chuyện ấy khi mang thai chỉ nên hạn chế khi mẹ ở trong các trường hợp sau:

- Có tiền sử sinh non hoặc bị sảy thai trong 3 tháng đầu.

- Mang thai đôi trở lên.

- Có bệnh nền như cao huyết áp, tiền sản giật.

- Được chẩn đoán là nhau thai bám thấp hoặc nhau tiền đạo.

 

- Có một số triệu chứng bất thường trong thai kỳ như: đau bụng dữ dội, ra m.áu âm đạo…

- Hở eo cổ tử cung

- Cổ tử cung ngắn

- Vỡ ối

- Thai phụ/chồng mắc các bệnh lây truyền qua đường chuyện ấy như HIV, giang mai, lậu, Herpes…

Tần suất quan hệ khi mang thai phụ thuộc vào độ tuổi của thai nhi, sức khỏe mẹ bầu và nhu cầu của cặp đôi. Dưới đây là một số thông tin tham khảo về tần suất quan hệ khi mang thai trong từng giai đoạn thai kỳ mà các mẹ có thể tham khảo để áp dụng.

Tần suất quan hệ khi mang thai 3 tháng đầu

Rất nhiều mẹ bầu gặp phải tình trạng ốm nghén trong những tháng đầu của thai kỳ. Trong thời gian này, cơ thể mẹ sẽ rất mệt mỏi, chán ăn và hầu như không còn ham muốn chuyện vợ chồng.

Bên cạnh đó, thai nhi lúc này chỉ mới hình thành nên chưa bám chắc vào thành tử cung. Đây là thời điểm mẹ cần phải hết sức giữ gìn, tránh những va chạm mạnh, tiếp xúc thô bạo để đảm bảo an toàn cho em bé.

Như vậy, tần suất quan hệ khi mang thai 3 tháng đầu phụ thuộc nhiều vào sức khỏe và tình trạng ốm nghén ở mẹ bầu. Nếu mẹ bầu không bị ốm nghén và vẫn có ham muốn trong chuyện sinh hoạt vợ chồng thì có thể “yêu” với tần suất nhiều nhất là 1 lần/tuần.

Những lưu ý về việc 'chuyện ấy' khi mang thai để an toàn cho em bé trong bụng mẹ - Ảnh 3
Mẹ bầu không bị ốm nghén và vẫn có ham muốn thì có thể “yêu” với tần suất 1 lần/tuần - Ảnh minh họa: Internet

Trong trường hợp mẹ quá mệt mỏi và không có hứng thú, người chồng nên dành thời gian quan tâm, trò chuyện với vợ nhiều hơn, cùng nhau vượt qua giai đoạn này.

Ngoài ra, nếu cả hai có “quan hệ bằng miệng” thì cần lưu ý một điều là người chồng không nên thổi khí vào bộ phận s.inh d.ục của người vợ. Với lực đẩy, khí có thể xâm nhập vào â.m đ.ạo và vào tuần hoàn gây thuyên tắc khí. Điều này hiếm xảy ra nhưng nếu có thì rất nguy hiểm cho tính mạng cả mẹ và thai nhi. Thêm vào đó, cần đảm bảo cả hai vợ chồng không bị herpes miệng. Bởi khi giao hợp bằng miệng có thể làm lây truyền bệnh Herpes, virus herpes sẽ xâm nhập vào đường s.inh d.ục của mẹ bầu và gây bệnh.

Do đó, mẹ cần tìm hiểu kỹ về phương pháp này hoặc có thể tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi thực hiện.

Tần suất quan hệ khi mang thai 3 tháng giữa

Bước vào tam cá nguyệt thứ 2, sức khỏe của mẹ và thai nhi đã dần đi vào ổn định. Lúc này, lưu lượng m.áu đến â.m đ.ạo tăng lên, â.m đ.ạo tiết nhiều dịch nhầy hơn, vùng ngực cũng phát triển nảy nở, dẫn đến hormone ham muốn của mẹ tăng cao. Đây được xem là khoảng thời gian có thể thực hiện chuyện ấy một cách thoải mái nhất trong suốt thai kỳ. Giai đoạn này, các cặp đôi có thể “yêu” với tần suất 1-2 lần/tuần.

Bên cạnh tần suất quan hệ tăng lên so với 3 tháng đầu, các cặp đôi có thể áp dụng đa dạng các tư thế quan hệ để cuộc yêu được thăng hoa. Việc đạt được khoái cảm khi ân ái sẽ giúp mẹ bầu giảm đau, giảm căng thẳng, lo âu và dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Những lưu ý về việc 'chuyện ấy' khi mang thai để an toàn cho em bé trong bụng mẹ - Ảnh 4
Việc đạt được khoái cảm khi ân ái sẽ giúp mẹ bầu giảm đau, giảm căng thẳng, lo âu và dễ đi vào giấc ngủ hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tần suất quan hệ khi mang bầu ở 3 tháng cuối

Càng về cuối thai kỳ, cơ thể mẹ càng nặng nề do sự phát triển của thai nhi. Chuyện “yêu” trở nên khó khăn hơn do bụng bầu lớn hơn rất nhiều. Ngoài sự thay đổi về ngoại hình, hormone của mẹ cũng bị suy giảm khiến cho ham muốn chuyện ấy không còn như trước. Tuy nhiên, thực tế vẫn có trường hợp mẹ bầu có nhu cầu quan hệ nhiều trong những tháng cuối thai kỳ.

Tần suất quan hệ khi mang thai ở những tháng cuối được khuyến cáo là 1-2 lần/tháng và có thể ít hơn nếu mẹ bầu không sẵn sàng. Ngoài ra, mẹ cần lưu ý chồng sử dụng b.ao c.ao s.u vì t.inh d.ịch của nam giới chứa chất prostaglandin, có thể khiến tử cung bị co thắt, dễ dẫn đến nguy cơ sinh non.

Những lưu ý về việc 'chuyện ấy' khi mang thai để an toàn cho em bé trong bụng mẹ - Ảnh 5
3 tháng cuối thai kỳ mẹ bầu có thể “yêu” với tần suất 1-2 lần/tháng - Ảnh minh họa: Internet

Quan hệ trong thời gian mang thai, mẹ cần lưu ý điều gì?

Để chuyện vợ chồng không ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ bầu và thai nhi, đồng thời vẫn đem đến cảm giác thỏa mãn cho cả hai vợ chồng, mẹ bầu cần lưu ý một số điểm sau:

- Dù quan hệ vào thời điểm nào trong thai kỳ, mẹ bầu cũng nên tránh những động tác quá thô bạo, những tư thế gây đau đớn, tổn thương đến vùng bụng.

- Trong và sau khi quan hệ, nếu mẹ nhận thấy có những triệu chứng bất thường như đau bụng dữ dội, xuất huyết â.m đ.ạo thì nên đến ngay các bệnh viện uy tín để thăm khám và xử trí kịp thời.

- Vệ sinh sạch sẽ vùng kín trước và sau cuộc yêu để tránh tình trạng viêm nhiễm.

 

- Gần đến ngày dự sinh, mẹ không nên quan hệ để tránh tình trạng sinh non.

Những con số về tần suất yêu khi mang thai được đề cập trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Tần suất thực tế tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của mẹ bầu và nhu cầu chuyện ấy của cặp đôi. Nếu mẹ có sức khỏe ổn định và thai nhi đang phát triển tốt thì có thể “yêu” theo nhu cầu sinh lý của mình nhé!

Người khôn ngoan khẳng định: Đổi sức khỏe lấy tiền là cách làm của kẻ khờ dại

Người khôn ngoan khẳng định: Đổi sức khỏe lấy tiền là cách làm của kẻ khờ dại

Không quan trọng là bạn có bao nhiêu tiền, mà là bạn có thể sống được bao lâu. Sức khỏe là điều kiện hàng đầu để có được hạnh phúc, đừng dại đổi để lấy tiền bạc.

Xem thêm
Từ khóa:   Có nên làm chuyện ấy trong thời kỳ mang thai mang thai chuyện ấy khi mang thai

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 9 phút trước
Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm