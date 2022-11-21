Những lưu ý về việc "chuyện ấy" khi mang thai để an toàn cho em bé trong bụng mẹ

Hiện nay có nhiều quan điểm về việc quan hệ chuyện ấy khi mang thai . Có mẹ bầu cho rằng cần phải kiêng hoàn toàn “ chuyện ấy” trong thai kỳ để bảo vệ sức khỏe cho em bé. Nhưng cũng có chị em lại cho rằng việc quan hệ không ảnh hưởng đến thai nhi nên “chuyện yêu” vẫn có thể diễn ra như bình thường. Vậy quan điểm nào là đúng? Tần suất quan hệ khi mang thai như thế nào là hợp lý?

Vì vậy, nếu mẹ bầu có một thai kỳ khỏe mạnh thì việc làm “chuyện ấy” sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe hay sự phát triển của bé yêu. Tuy nhiên, mẹ bầu cần lưu ý tránh những động tác thô bạo, cũng như các tư thế quan hệ gây khó chịu, đau đớn cho bụng bầu.

Sau khi quá trình thụ thai xảy ra, tế bào thai nhi sẽ ở trong tử cung và được bảo vệ bởi màng ối, nước ối. Trên thực tế, khi quan hệ chuyện ấy, d.ương v.ật của nam giới sẽ không chạm tới tử cung và t.inh d.ịch cũng như các vi khuẩn (nếu có) cũng không thể xâm nhập vào bào thai.

Thai nhi được bảo vệ trong túi ối nên t.inh d.ịch cũng như vi khuẩn không thể xâm nhập vào - Ảnh minh họa: Internet

Việc quan hệ chuyện ấy khi mang thai chỉ nên hạn chế khi mẹ ở trong các trường hợp sau:

- Có tiền sử sinh non hoặc bị sảy thai trong 3 tháng đầu.

- Mang thai đôi trở lên.

- Có bệnh nền như cao huyết áp, tiền sản giật.

- Được chẩn đoán là nhau thai bám thấp hoặc nhau tiền đạo.

- Có một số triệu chứng bất thường trong thai kỳ như: đau bụng dữ dội, ra m.áu âm đạo…

- Hở eo cổ tử cung

- Cổ tử cung ngắn

- Vỡ ối

- Thai phụ/chồng mắc các bệnh lây truyền qua đường chuyện ấy như HIV, giang mai, lậu, Herpes…

Tần suất quan hệ khi mang thai phụ thuộc vào độ tuổi của thai nhi, sức khỏe mẹ bầu và nhu cầu của cặp đôi. Dưới đây là một số thông tin tham khảo về tần suất quan hệ khi mang thai trong từng giai đoạn thai kỳ mà các mẹ có thể tham khảo để áp dụng.

Tần suất quan hệ khi mang thai 3 tháng đầu

Rất nhiều mẹ bầu gặp phải tình trạng ốm nghén trong những tháng đầu của thai kỳ. Trong thời gian này, cơ thể mẹ sẽ rất mệt mỏi, chán ăn và hầu như không còn ham muốn chuyện vợ chồng.

Bên cạnh đó, thai nhi lúc này chỉ mới hình thành nên chưa bám chắc vào thành tử cung. Đây là thời điểm mẹ cần phải hết sức giữ gìn, tránh những va chạm mạnh, tiếp xúc thô bạo để đảm bảo an toàn cho em bé.

Như vậy, tần suất quan hệ khi mang thai 3 tháng đầu phụ thuộc nhiều vào sức khỏe và tình trạng ốm nghén ở mẹ bầu. Nếu mẹ bầu không bị ốm nghén và vẫn có ham muốn trong chuyện sinh hoạt vợ chồng thì có thể “yêu” với tần suất nhiều nhất là 1 lần/tuần.

Mẹ bầu không bị ốm nghén và vẫn có ham muốn thì có thể “yêu” với tần suất 1 lần/tuần - Ảnh minh họa: Internet

Trong trường hợp mẹ quá mệt mỏi và không có hứng thú, người chồng nên dành thời gian quan tâm, trò chuyện với vợ nhiều hơn, cùng nhau vượt qua giai đoạn này.

Ngoài ra, nếu cả hai có “quan hệ bằng miệng” thì cần lưu ý một điều là người chồng không nên thổi khí vào bộ phận s.inh d.ục của người vợ. Với lực đẩy, khí có thể xâm nhập vào â.m đ.ạo và vào tuần hoàn gây thuyên tắc khí. Điều này hiếm xảy ra nhưng nếu có thì rất nguy hiểm cho tính mạng cả mẹ và thai nhi. Thêm vào đó, cần đảm bảo cả hai vợ chồng không bị herpes miệng. Bởi khi giao hợp bằng miệng có thể làm lây truyền bệnh Herpes, virus herpes sẽ xâm nhập vào đường s.inh d.ục của mẹ bầu và gây bệnh.

Do đó, mẹ cần tìm hiểu kỹ về phương pháp này hoặc có thể tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi thực hiện.

Tần suất quan hệ khi mang thai 3 tháng giữa

Bước vào tam cá nguyệt thứ 2, sức khỏe của mẹ và thai nhi đã dần đi vào ổn định. Lúc này, lưu lượng m.áu đến â.m đ.ạo tăng lên, â.m đ.ạo tiết nhiều dịch nhầy hơn, vùng ngực cũng phát triển nảy nở, dẫn đến hormone ham muốn của mẹ tăng cao. Đây được xem là khoảng thời gian có thể thực hiện chuyện ấy một cách thoải mái nhất trong suốt thai kỳ. Giai đoạn này, các cặp đôi có thể “yêu” với tần suất 1-2 lần/tuần.

Bên cạnh tần suất quan hệ tăng lên so với 3 tháng đầu, các cặp đôi có thể áp dụng đa dạng các tư thế quan hệ để cuộc yêu được thăng hoa. Việc đạt được khoái cảm khi ân ái sẽ giúp mẹ bầu giảm đau, giảm căng thẳng, lo âu và dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Việc đạt được khoái cảm khi ân ái sẽ giúp mẹ bầu giảm đau, giảm căng thẳng, lo âu và dễ đi vào giấc ngủ hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tần suất quan hệ khi mang bầu ở 3 tháng cuối

Càng về cuối thai kỳ, cơ thể mẹ càng nặng nề do sự phát triển của thai nhi. Chuyện “yêu” trở nên khó khăn hơn do bụng bầu lớn hơn rất nhiều. Ngoài sự thay đổi về ngoại hình, hormone của mẹ cũng bị suy giảm khiến cho ham muốn chuyện ấy không còn như trước. Tuy nhiên, thực tế vẫn có trường hợp mẹ bầu có nhu cầu quan hệ nhiều trong những tháng cuối thai kỳ.

Tần suất quan hệ khi mang thai ở những tháng cuối được khuyến cáo là 1-2 lần/tháng và có thể ít hơn nếu mẹ bầu không sẵn sàng. Ngoài ra, mẹ cần lưu ý chồng sử dụng b.ao c.ao s.u vì t.inh d.ịch của nam giới chứa chất prostaglandin, có thể khiến tử cung bị co thắt, dễ dẫn đến nguy cơ sinh non.

3 tháng cuối thai kỳ mẹ bầu có thể “yêu” với tần suất 1-2 lần/tháng - Ảnh minh họa: Internet

Quan hệ trong thời gian mang thai, mẹ cần lưu ý điều gì?

Để chuyện vợ chồng không ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ bầu và thai nhi, đồng thời vẫn đem đến cảm giác thỏa mãn cho cả hai vợ chồng, mẹ bầu cần lưu ý một số điểm sau:

- Dù quan hệ vào thời điểm nào trong thai kỳ, mẹ bầu cũng nên tránh những động tác quá thô bạo, những tư thế gây đau đớn, tổn thương đến vùng bụng.

- Trong và sau khi quan hệ, nếu mẹ nhận thấy có những triệu chứng bất thường như đau bụng dữ dội, xuất huyết â.m đ.ạo thì nên đến ngay các bệnh viện uy tín để thăm khám và xử trí kịp thời.

- Vệ sinh sạch sẽ vùng kín trước và sau cuộc yêu để tránh tình trạng viêm nhiễm.

- Gần đến ngày dự sinh, mẹ không nên quan hệ để tránh tình trạng sinh non.

Những con số về tần suất yêu khi mang thai được đề cập trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Tần suất thực tế tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của mẹ bầu và nhu cầu chuyện ấy của cặp đôi. Nếu mẹ có sức khỏe ổn định và thai nhi đang phát triển tốt thì có thể “yêu” theo nhu cầu sinh lý của mình nhé!