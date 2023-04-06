Những lưu ý từ chuyên gia giúp nhanh hồi phục sau cúm, đặc biệt là dịch H3N2 đang hoành hành trên thế giới

Tiến sĩ Sunita Kapoor, Giám đốc và Nhà tư vấn bệnh học tại Phòng khám Chụp X-quang cho biết: “Trong những năm gần đây, chủng H3N2 là chủng chiếm ưu thế, nên đã có nhiều ca nhập viện hơn. Nhiễm trùng ở người chủ yếu do tiếp xúc trực tiếp với động vật bị nhiễm bệnh hoặc môi trường bị ô nhiễm, những vi rút này không có khả năng lây truyền bền vững giữa người với người.”

Theo thông tin mới nhất, ở Ấn Độ đang lưu hành vi rút cúm thường cao nhất trong mùa gió mùa (tháng 6-9) với các đỉnh thứ cấp trong mùa đông (tháng 11-tháng 2). Ấn Độ hiện đang chứng kiến ​​sự gia tăng các ca nhiễm vi-rút cúm do H3N2 và H1N1.

Những người có nguy cơ nhiễm H3N2 cao nhất:

Người lớn trên 65 tuổi

Thành viên của các viện dưỡng lão và các cơ sở chăm sóc dài hạn

Những người đang mang thai hoặc dự định có thai trong mùa cúm

Những người có hệ miễn dịch yếu

Những người mắc bệnh mãn tính, chẳng hạn như hen suyễn, bệnh tim, bệnh thận, bệnh gan và bệnh tiểu đường

Nhân viên y tế thực hiện các quy trình tạo khí dung

Khách du lịch đến các quốc gia và những người sống ở các quốc gia đã biết có dịch cúm

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Bạn nên tuân theo các hướng dẫn phòng ngừa cúm thông thườngnhư:

Rửa tay thường xuyên và lau khô tay đúng cách

Vệ sinh hô hấp tốt như che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi

Sử dụng khăn giấy và vứt bỏ đúng cách

Tự cách ly sớm với những người đó cảm thấy không khỏe, sốt và có các triệu chứng cúm khác

Tránh tiếp xúc gần với người bệnh, đặc biệt là những người đang ho và hắt hơi

Tránh chạm vào mắt, mũi hoặc miệng của người khác. Tốt nhất bạn nên tiêm phòng cúm trước mùa cúm cao điểm

Nên ăn gì tránh gì để ngừa cúm

Tiến sĩ Kapoor chia sẻ: ''Cơ thể cần dinh dưỡng tốt để phục hồi sau khi bị cúm. Khi bị ôm, bạn có thể không thèm ăn lắm, nhưng điều quan trọng là phải ăn các bữa đều đặn để duy trì sức khỏe của bạn.''

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''Trái cây và rau quả tươi cung cấp các vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa quan trọng giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn khi nó chống lại vi-rút. Ngoài ra, cơ thể cần nhiều chất lỏng để thay thế chất lỏng bị mất, thậm chí bạn cần chất lỏng nhiều hơn để chống lại nhiễm trùng. Nước là tốt nhất để bổ sung, nhưng bạn cũng có thể uống trà thảo dược hoặc trà với mật ong. Một số loại thức ăn cần tránh là thức ăn nặng, nhiều dầu mỡ, chẳng hạn như thức ăn chiên hoặc thức ăn nhanh.''

Các triệu chứng cúm kéo dài bao nhiêu ngày?​

Các triệu chứng của H3N2 có xu hướng giống như các dạng cúm khác. Chúng có thể bao gồm:

Sốt hoặc cảm thấy sốt

Ho

Đau họng

Sổ mũi hoặc nghẹt mũi

Đau cơ hoặc đâu nhức cơ thể

Đau đầu

Mệt mỏi

Nôn mửa và tiêu chảy (phổ biến ở trẻ em hơn người lớn)

Viêm kết mạc

Khi bị cảm cúm, ho khan thường khởi phát sau sốt và có thể kéo dài. Bạn có thể bị ho rất nặng và phải mất 10 đến 12 ngày mới khỏi. Trong khi trước đó, sốt thường kéo dài 3-4 ngày, cũng có những trường hợp này sốt kéo dài 6-7 ngày vẫn không khỏi.

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Ở một số bệnh nhân bị nhiễm vi-rút H3N2, nhiễm trùng lan rộng hơn trong phổi và điều này có thể dẫn đến viêm phổi, dẫn đến ho, sốt, ớn lạnh và khó thở. Nếu tình trạng trở nên tồi tệ hơn, cần phải nhập viện thường là ở người già hoặc trẻ nhỏ.

Mệt mỏi, thờ ơ và cực kỳ yếu ớt cũng là các triệu chứng H3N2 thường gặp. Chúng có thể tồn tại trong vài tuần ngay cả sau khi các triệu chứng khác đã giảm bớt. Bệnh nhân cũng có thể bị đau cơ thể dữ dội và kéo dài, đặc biệt là ở lưng, cánh tay và chân.

Làm thế nào để nhanh khỏi bệnh

Ở trong nhà, hạn chế ra ngoài trong mùa dịch

Cung cấp đủ nước cho cơ thể

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Nghỉ ngơi

Làm dịu hơi thở của bạn bằng cách sử dụng máy tạo độ ẩm hoặc máy hóa hơi trong phòng

Ăn thực phẩm lành mạnh

Uống thuốc theo lời khuyên của bác sĩ

Dùng thuốc giảm đau, thuốc thông mũi, thuốc giảm ho, thuốc long đờm, thuốc kháng histamine

Hỏi bác sĩ về thuốc kháng vi-rút

Tiêm phòng cúm

Một số lời khuyên về lối sống có thể giúp ích cho hội chứng mệt mỏi sau sốt như sau:

Ngủ đủ giấc và nghỉ ngơi nhiều hơn trong ngày

Nếu cần hãy uống nhiều nước và tham gia tập thể dục nhẹ trong ngày

Ăn một chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh với trái cây và rau quả tươi

Áp dụng các kỹ thuật giảm căng thẳng và các liệu pháp thay thế, chẳng hạn như thiền, yoga, mát-xa cũng có thể giúp một số người thư giãn và giảm đau cơ.

Những lời khuyên này có thể giúp giảm thời gian phục hồi của bạn, vì vậy hãy cố gắng áp dụng để có sức khỏe tốt hơn trong mùa cúm này nhé.

Theo Times of India