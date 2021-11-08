Không chỉ cung cấp hương vị tuyệt vời cho món ăn, hành tây còn rất tốt cho sức khỏe.

Hành tây là một tring những thực phẩm chủ yếu trong nhà bếp của hầu hết mọi người. Không chỉ cung cấp hương vị tuyệt vời cho món ăn, hành tây còn rất tốt cho sức khỏe. Do vậy, các món ăn thường nêm thêm hành tây vào thức ăn một cách thường xuyên.

Ngăn ngừa vi khuẩn

Hành tây có chứa chất xơ prebiotic, có chức năng bảo vệ, giữ cho hệ vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh. Hành tây cũng chứa một chất kích thích sự phát triển của vi khuẩn bifidobacteria. Những vi khuẩn này sẽ "đàn áp' các vi khuẩn gây hại khác trong đường ruột của bạn.

Tốt cho tim

Một số các nghiên cứu về tác dụng của hành tây liên quan tới máu trong cơ thể của chúng ta. Cụ thể như là việc tiêu thụ hành tây thường xuyên sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ đông máu.

Bên cạnh đó, hành tây vốn không có cholesterol, nhưng chúng có thể dùng để nêm nếm các món ăn. Ví dụ như bạn thêm hành tây vào thức ăn hơn là thêm một ít muối. Muối không tốt cho huyết áp của bạn, nhưng hành tây thì có lợi cho sức khỏe.

Làm giảm lượng đường trong máu

Nghiên cứu này vẫn còn trong giai đoạn sơ khai, nhưng các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng lượng đường trong máu của động vật thử nghiệm đã giảm đáng kể nhờ hành tây. Các nhà khoa học cho rằng lưu huỳnh trong hành tây khiến quá trình sản xuất insulin tăng lên, làm giảm lượng đường trong máu của bạn.

Tiêu diệt tế bào ung thư

Nghiên cứu này còn khá mới để đưa ra bất kỳ kết luận chính xác nào, nhưng các nhà khoa học từ Đại học Guelph đã nghiên cứu về tác dụng của hành tím đối với tế bào ung thư. Họ cho rằng hành tây có thể tiêu diệt tế bào ung thư do lượng quercetin và anthocyanin trong chúng.

Dù phương pháp này không thể chữa khỏi bệnh ung thư cho những người bị ung thư, nhưng nghiên cứu đang được tiến hành để xem liệu việc kết hợp hành tây vào thuốc có hữu ích hay không.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-loi-ich-ve-hanh-tay-ma-ban-thuong-bo-lo-co-kha-nang-ngan-ngua-ung-thu-435166.html