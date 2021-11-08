Những lợi ích về hành tây mà bạn thường bỏ lỡ, có khả năng ngăn ngừa ung thư

Sức khỏe 08/11/2021 17:49

Không chỉ cung cấp hương vị tuyệt vời cho món ăn, hành tây còn rất tốt cho sức khỏe.

Hành tây là một tring những thực phẩm chủ yếu trong nhà bếp của hầu hết mọi người. Không chỉ cung cấp hương vị tuyệt vời cho món ăn, hành tây còn rất tốt cho sức khỏe. Do vậy, các món ăn thường nêm thêm hành tây vào thức ăn một cách thường xuyên.

Ngăn ngừa vi khuẩn

Hành tây có chứa chất xơ prebiotic, có chức năng bảo vệ, giữ cho hệ vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh. Hành tây cũng chứa một chất kích thích sự phát triển của vi khuẩn bifidobacteria. Những vi khuẩn này sẽ "đàn áp' các vi khuẩn gây hại khác trong đường ruột của bạn.

hanh tay

Tốt cho tim

Một số các nghiên cứu về tác dụng của hành tây liên quan tới máu trong cơ thể của chúng ta. Cụ thể như là việc tiêu thụ hành tây thường xuyên sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ đông máu. 

Bên cạnh đó, hành tây vốn không có cholesterol, nhưng chúng có thể dùng để nêm nếm các món ăn. Ví dụ như bạn thêm hành tây vào thức ăn hơn là thêm một ít muối. Muối không tốt cho huyết áp của bạn, nhưng hành tây thì có lợi cho sức khỏe.

Làm giảm lượng đường trong máu

Nghiên cứu này vẫn còn trong giai đoạn sơ khai, nhưng các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng lượng đường trong máu của động vật thử nghiệm đã giảm đáng kể nhờ hành tây. Các nhà khoa học cho rằng lưu huỳnh trong hành tây khiến quá trình sản xuất insulin tăng lên, làm giảm lượng đường trong máu của bạn.

hanh tay 1

Tiêu diệt tế bào ung thư

Nghiên cứu này còn khá mới để đưa ra bất kỳ kết luận chính xác nào, nhưng các nhà khoa học từ Đại học Guelph đã nghiên cứu về tác dụng của hành tím đối với tế bào ung thư. Họ cho rằng hành tây có thể tiêu diệt tế bào ung thư do lượng quercetin và anthocyanin trong chúng.

Dù phương pháp này không thể chữa khỏi bệnh ung thư cho những người bị ung thư, nhưng nghiên cứu đang được tiến hành để xem liệu việc kết hợp hành tây vào thuốc có hữu ích hay không. 

Phát hiện 2 học sinh mắc Covid-19, Hải Phòng chỉ đạo cho học sinh nghỉ khẩn cấp

Phát hiện 2 học sinh mắc Covid-19, Hải Phòng chỉ đạo cho học sinh nghỉ khẩn cấp

Vào sáng 8/11, TP.Hải Hòng vừa ghi nhận 7 trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

Xem thêm
Từ khóa:   Hành tây bí quyết giữ gìn sức khỏe công dụng của hành

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 5 giờ 40 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 6 giờ 10 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 6 giờ 40 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 7 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm