Những loại thực phẩm "thần kỳ" mà bạn cần biết để chữa lành cơ thể, tăng cường sức khỏe và tinh thần

Khi bạn cảm thấy căng thẳng, bộ não sẽ thông báo cho đường ruột của bạn, và điều này có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và mức năng lượng của bạn. Đó là lý do tại sao, nếu bạn thường xuyên cảm thấy thất thường hoặc lo lắng, đã đến lúc bạn nên xem lại lượng thức ăn hàng ngày của mình. Bạn có thể ngạc nhiên về tác động của thực phẩm lành mạnh đối với sức khỏe tâm thần tổng thể của bạn.

Đối với phụ nữ, đậu nành có thể rất hữu ích. Nhiều phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh hải đối mặt với tâm trạng thất thường, thiếu tập trung và mệt mỏi, và không có biện pháp khắc phục nào tốt hơn là tự chữa bệnh một cách tự nhiên. Thời kỳ mãn kinh dần dần ngừng sản xuất estrogen, và đậu nành có thể là một trong những giải pháp để lấy lại estrogen. Nó chứa một thứ gọi là isoflavone, là những chất hóa học có nguồn gốc từ thực vật giống như một chất thay thế cho estrogen mà phụ nữ trong giai đoạn này cần. Chúng có thể được tìm thấy trong đậu phụ, sữa đậu nành, súp miso, sữa chua đậu nành và bột đậu nành. Mặt khác, nó có thể là nguyên nhân dẫn đến sự bắt đầu dậy thì sớm và mãn kinh do ảnh hưởng đến não bộ, vì vậy đừng lạm dụng đậu nành nếu bạn chưa mãn kinh.

Đậu nành chứa các axit aminrất quan trọng đối với cơ và xương của cơ thể, đồng thời giúp giải quyết chứng rối loạn giấc ngủ và mất ngủ. Nó cũng làm giảm nguy cơ mắc các vấn đề nghiêm trọng hơn, như Alzheumer.

Cá hồi

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Cá hồi là một loại thực phẩm giàu omega - đặc biệt hơn là nó có chứa omega-3. Nó liên kết trực tiếp với não và giúp cải thiện chức năng của các tế bào, giúp giảm nguy cơ buồn bã, trầm cảm, các vấn đề về trí nhớ và đối với người lớn tuổi là chứng sa sút trí tuệ.



Cơ thể của bạn không thể tự tạo ra omega-3, vì vậy ăn các loại thực phẩm như cá hồi là cần thiết để hoạt động tốt hơn. Loại cá béo này giúp cân bằng nội tiết tố và khiến bạn cảm thấy bớt ngấy hơn, kiểm soát sự thèm ăn và tăng cường serotonin, loại hormone hạnh phúc. Hãy coi đó như một bữa ăn vui vẻ - chúng ta không cảm thấy đầy bụng và không đói sau đó. Điều đó thật tuyệt phải không?

Tỏi sống

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Tỏi sống mang lại nhiều lợi ích cho não bộ, bao gồm cả việc cải thiện trí nhớ, điều cần thiết cho người cao tuổi. Bạn có thể ăn tỏi sống hoặc trộn vào món salad, tùy thuộc vào món bạn thích (nó đặc biệt mạnh, vì vậy bạn có thể muốn trộn với thứ khác).



Allicin là một hợp chất mang lưu huỳnh, và hợp chất này chỉ có trong tỏi sống. Nó giúp chống lão hóa, bệnh tật và tăng mức serotonin.

Sô cô la đắng

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Sô cô la đắng có chút khác biệt so với sô cô la ngọt, thông thường. Sự khác biệt là nó chứa một lượng lớn cacao (50% - 90%), thành phần chính ở đây. Hãy nhớ rằng sô cô la càng sẫm màu càng tốt! Khi bạn tiêu thụ loại sô cô la này, nó sẽ bảo não của bạn giải phóng endorphin, là chất hóa học giúp bạn cảm thấy tốt hơn, giúp kiểm soát căng thẳng và do đó làm tăng cảm giác hạnh phúc.

Ca cao cũng thúc đẩy lưu lượng máu đến não của bạn, có nghĩa là đối với người cao tuổi, nó cải thiện chức năng tâm thần của họ bằng cách giảm quá trình sản xuất từ ngữ và giúp họ cảm thấy cân bằng hơn.

Quả óc chó

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Nhiều loại hạt, chẳng hạn như hạt lanh, hạt bí ngô và hạt chia, rất tốt cho sức khỏe não bộ, nhưng loại hạt tốt nhất là quả óc chó. Quả óc chó là một nguồn cung cấp protein và chất béo lành mạnh tuyệt vời giúp giữ lượng đường trong máu cân bằng và quản lý các động mạch sạch hơn.

Chúng có omega-3 có tác dụng tốt đến tâm trạng đồng thời giảm lo lắng và trầm cảm. Đổi lại, tiêu thụ chúng hàng ngày sẽ dẫn đến sự lạc quan, năng lượng, hy vọng và tập trung tốt hơn.

Vitamin C

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Không còn nghi ngờ gì nữa, vitamin C giúp hỗ trợ sức khỏe trong việc điều chỉnh mô cơ thể và hệ thống miễn dịch, nhưng nó cũng có ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn. Nếu bạn luôn cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi, đó có thể là do bạn không nhận đủ vitamin C. Cam, kiwi, ớt, dâu tây, cải xoăn và nhiều loại khác đều bao gồm thành phần kỳ diệu được gọi là vitamin C có lợi cho sức khỏe não bộ và ngăn ngừa suy nhược tinh thần. Nó giúp tăng cường sự tập trung, trí nhớ và sự chú ý, đồng thời giảm nguy cơ trầm cảm, lo lắng và các bệnh nghiêm trọng hơn.

Rong biển

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Kính gửi những người yêu thích sushi, đây là món ăn dành cho bạn. Mặc dù rong biển chủ yếu phổ biến ở châu Á, nhưng nó được công nhận rộng rãi là có nhiều lợi ích sức khỏe cho não bộ. Rong biển có chứa một lượng lớn axit béo omega-3, là tài sản tuyệt vời cho trí óc của bạn. Magiê là một thành phần khác trong rong biển có thể giúp đối phó với căng thẳng, cùng với i-ốt, rất tốt cho hoạt động trí óc.

Các loại rong biển ăn được khác là tảo bẹ, wakame, nori, và nhiều loại khác. Một số cách để ăn chúng bao gồm ăn vặt với noti khôvà thêm kombu vào đậu nấu chín.

Theo Bright Side.