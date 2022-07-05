Những kỷ thuật xoa bóp phần cổ giúp dân văn phòng thư giãn sau ngày dài mệt mỏi

Nếu bạn đã từng bị đau cổ, bạn sẽ biết cảm giác như thế nào: một phút sau bạn khỏe, và một lúc sau bạn bắt đầu nhìn thấy những ngôi sao và thậm chí bạn không thể cử động được đầu của mình. Có vẻ như không có gì có thể cứu bạn khỏi sự tra tấn này ngoài việc mát-xa tốt, và bạn sẽ cho cả thế giới được một lần. Nếu không có ai ở gần bạn để giúp bạn giải tỏa, đừng bực bội - bạn có thể tự mình làm điều đó! Và điều tuyệt vời nhất là bạn sẽ chỉ cần tay và một chiếc khăn tắm.

Một ưu điểm khác của khăn là có thể nóng / ấm - nếu khăn của bạn được làm nóng lên thì điều này có thể làm tăng lưu lượng máu, có tác động tích cực đến cổ và lưng dưới của bạn. Thông thường, nhiệt bổ sung sẽ tốt cho những vùng này, nhưng nếu cơ thể bạn bị sưng tấy thì bạn nên dùng đá lạnh để thay thế. Khi bạn quàng khăn lên cổ và vai, nó có thể làm dịu các cơ bị nén của bạn - do đó, mỗi bên vai cảm thấy bớt căng thẳng hơn.

Mát-xa bằng khăn có thể giúp bạn mở khóa các cơ căng cứng ở cổ và mang lại khả năng vận động trở lại. Đồng thời, khăn mềm và không để bạn đè quá nhiều lên cổ và gây hại cho cổ. Một chiếc khăn cũng có thể giúp đỡ phần lưng dưới của bạn , điều này có tác động đến toàn bộ cột sống và tư thế của bạn, cùng với cổ của bạn. Bạn có thể chỉ cần đặt một chiếc khăn cuộn sau lưng tại văn phòng làm việc, trên đường đi hoặc thậm chí trong phòng khách của bạn trên đi văng - nếu bạn dành quá nhiều thời gian để ngồi ở một vị trí.

Đặt khăn sau cổ của bạn. Dùng tay phải lấy đầu bên trái của khăn và kéo xuống dọc theo ngực. Dùng tay trái lấy đầu khăn bên phải kéo lên và sang trái dọc theo trán sao cho đầu quay sang trái theo chiếc khăn như trong hình trên. Thực hiện một số động tác, quay đầu sang trái và giải phóng áp lực. Lặp lại ở phía bên kia. Đảm bảo rằng bạn không kéo khăn quá mạnh và không thực hiện các chuyển động mạnh.

Đặt khăn sau cổ của bạn. Dùng hai tay kéo khăn về phía trước, ấn nhẹ lên cổ. Từ từ quay đầu sang trái và giữ tư thế này trong vài giây. Từ từ quay đầu sang phải và giữ tư thế này trong vài giây. Tiếp tục kéo khăn về phía trước trong khi bạn thực hiện các lượt. Đảm bảo rằng bạn không kéo khăn quá mạnh và không thực hiện bất kỳ chuyển động mạnh nào.

2. Xoa bóp cơ cổ sau

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Xoa bóp sau gáy và nói chung là cổ và vai giúp làm mềm các mô cơ và tăng lưu lượng máu. Bạn có thể giảm đau cổ bằng cách sử dụng chính tay của mình, đặc biệt là vì không khó để chạm vào cổ của bạn. Thông thường, để tự xoa bóp, bạn cần sử dụng các cơ khác để xoa bóp các cơ mà bạn đang xoa bóp. Mặc dù một buổi mát-xa chuyên nghiệp nghe có vẻ là một ý tưởng tuyệt vời ngay bây giờ, nhưng thực tế có một số lợi ích khi trở thành chuyên viên mát-xa của riêng bạn!

Đầu tiên, bạn biết và hiểu rõ nhất về cơ thể của mình, và bạn có thể dễ dàng chọn vùng nào mình cảm thấy đau nhất. Ngoài ra, khi nói về những lợi ích lâu dài, mát-xa chuyên nghiệp thường không giải quyết được tình trạng căng thẳng. Mặc dù nó có thể giúp ích cho bạn trong vài ngày tới, nhưng nó có thể không giúp ích gì về lâu dài. Đó là lý do tại sao tốt hơn hết là bạn nên tự học và tự điều trị cho bản thân mọi lúc, mọi nơi.

Đặt tay trái của bạn lên cơ cổ nằm sau tai trái, như trong hình trên. Dùng các ngón tay mềm, ấn nhẹ lên vùng da đó. Từ từ quay đầu sang phải trong khi tạo áp lực. Đảm bảo rằng các ngón tay của bạn không di chuyển và chỉ có đầu của bạn đang di chuyển. Lặp lại ở phía bên kia. Lặp lại chu kỳ vài lần cho đến khi bạn cảm thấy nhẹ nhõm.

Dùng ngón tay xoa bóp cùng khu vực đó theo chuyển động tròn nhẹ nhàng để tăng lưu lượng máu và giảm căng thẳng.

3. Ép cơ bên

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Ngồi thẳng lưng. Đặt lòng bàn tay vào hai bên cổ của bạn. Đưa đầu về phía sau một chút và thả nhẹ sang trái. Bóp các cơ lưng bên trái của cổ để chúng cảm thấy cứng nhưng dễ chịu . Sau đó buông nhẹ đầu sang bên phải. Bây giờ siết chặt cơ lưng bên phải của cổ. Tiếp tục ép các cơ bên phải và bên trái bắt đầu từ cuối cổ của bạn và từ từ di chuyển lên trên.

4. Xoa bóp cơ chẩm

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Đây có thể là một liệu pháp mát-xa rất dễ chịu mà bạn có thể tự thực hiện để giảm đau ở phía sau hộp sọ. Nó thậm chí có thể được coi là một trong những tốt nhất vì nó chạy giai điệu từ việc chỉ giúp bạn cảm thấy dễ chịu đến một buổi trị liệu đáng kinh ngạc cho cơn đau đầu của bạn. Chúng ta không thể sống mà không có những cơ bắp này, vậy tại sao không cho chúng một chút tình yêu? Chúng giúp đầu của bạn giữ thăng bằng, do đó góp phần vào chuyển động của bạn.

Cơ thể của mỗi người là khác nhau, tuy nhiên, đôi khi việc tạo áp lực lên vùng cổ này có thể làm máu ngừng lưu thông lên não một chút, điều này không như bạn mong muốn - ngay cả khi điều đó có nghĩa là bạn phải nới lỏng các cơ đang căng cứng.

Cơ chẩm bị thắt chặt và bị khóa có thể gây ra đau đầu, chóng mặt và thậm chí là buồn nôn. Để giải phóng các cơ này, hãy cảm nhận vùng mềm ngay dưới xương sọ của bạn, như trong hình trên. Dùng cả hai tay, ấn nhẹ lên các cơ chẩm ở bên phải và bên trái của cổ. Ngừa đầu ra sau và tiếp tục dùng các ngón tay tạo áp lực lên và xuống.

Từ từ đưa cằm của bạn vào ngực và khi bạn cúi đầu xuống, di chuyển các ngón tay của bạn ra ngoài, đưa tay phải và tay trái ra xa nhau, đồng thời tiếp tục tạo áp lực. Nhiệm vụ của bạn là tách và “mở” các cơ chẩm và giảm độ căng của chúng. Lặp lại chu trình này một vài lần và đảm bảo rằng bạn không cảm thấy đau khi tự xoa bóp.

Những lưu ý khi thực hiện:

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Đứng hoặc ngồi thẳng lưng. Kéo cằm của bạn xuống về phía ngực, cúi đầu về phía trước cho đến khi bạn cảm thấy căng nhẹ ở sau cổ. Giữ nguyên tư thế trong vài giây và nâng đầu của bạn lên trở lại. Bạn có thể thêm một chút áp lực và tăng độ căng bằng cách dùng tay kéo nhẹ đầu xuống, như trong hình trên.

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Đứng hoặc ngồi thẳng lưng và thả lỏng vai. Nhẹ nhàng hạ tai trái xuống vai trái cho đến khi bạn cảm thấy phần cổ bên phải căng ra dễ chịu. Đảm bảo vai đối diện của bạn hướng xuống. Giữ nguyên tư thế trong vài giây và nâng đầu của bạn lên trở lại. Lặp lại ở phía bên kia.

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Bạn có thể tạo thêm một chút áp lực và cảm thấy căng hơn nếu dùng tay nắm lấy đầu và nhẹ nhàng kéo đầu xuống một bên.

Đảm bảo rằng bạn không ưỡn cổ quá mức vì điều này có thể gây đau và khó chịu.

Mát-xa cổ không chỉ cần được thực hiện bằng tay mà còn có thể được thực hiện bằng các động tác. Nếu cổ của bạn cảm thấy cứng và đau khi di chuyển, bạn có thể cảm thấy cần phải thực hiện các động tác kéo giãn này một lần, sau đó nghỉ ngơi. Sau đó, bạn có thể thực hiện lại chúng một giờ sau đó, hoặc thậm chí vào ngày hôm sau. Mặc dù hiện tại bạn có thể cảm thấy nó không giúp ích được gì nhưng khi thời gian trôi qua, việc duỗi cổ và thực hiện các động tác này sẽ dễ dàng và thoải mái hơn rất nhiều. Cố gắng giữ tư thế duỗi thẳng trong khoảng 10 giây hoặc thực hiện nhiều lần như một động tác xoa bóp cổ để giảm đau. Điều này cũng có thể giúp cổ của bạn linh hoạt hơn và có thể hoạt động tốt hơn.

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Tuy nhiên, có một số động tác kéo căng cổ mà bạn có thể muốn tránh - chẳng hạn như vòng cổ, được thực hiện bằng cách từ từ di chuyển đầu của bạn theo hình tròn. Đây có thể không phải là cách mát xa cổ và vai tốt nhất. Nếu bạn đã từng thực hiện chúng trong một lớp học yoga hoặc phòng tập thể dục, bạn có thể biết đến các vòng tròn ở cổ. Nghiên cứu cho thấy rằng di chuyển đầu của bạn theo cách này sẽ gây căng thẳng cho cột sống của bạn - vì vậy các vòng tròn ở cổ có thể làm giảm lưu lượng máu lên não.

Các chuyên gia có một số giả thuyết cho rằng những cơ căng nên được kéo căng trước những cơ yếu, nhưng nó vẫn chưa được chứng minh. Cố gắng thực hiện cả hai động tác kéo giãn bất cứ khi nào, miễn là chúng không gây thêm đau đớn.

Các kỹ thuật tự xoa bóp và kéo căng cơ mà chúng tôi vừa giới thiệu cho bạn đã được chứng minh là có hiệu quả với nhiều người. Tuy nhiên, nếu bạn không cảm thấy rằng việc tự xoa bóp và các biện pháp khắc phục khác giúp bạn giảm bớt cơn đau hoặc nếu cơn đau trở nên tồi tệ hơn theo thời gian, tốt hơn hết bạn nên đến gặp bác sĩ và yêu cầu điều trị y tế chuyên nghiệp.

Theo Bright Side