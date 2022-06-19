Không gì tuyệt bằng dành một ngày hè trên bãi biển hoặc bên hồ bơi… Thư giãn, bơi lội, đắm mình trong ánh nắng mặt trời. Nó thực sự là một phần nhỏ của thiên đường. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần phải nhận thức được sự nguy hiểm của ánh nắng mặt trời quá nhiều và phải bảo vệ làn da trước ánh nắng mặt trời!

Không gì tuyệt bằng dành một ngày hè trên bãi biển hoặc bên hồ bơi… Thư giãn, bơi lội, đắm mình trong ánh nắng mặt trời. Nó thực sự là một phần nhỏ của thiên đường. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần phải nhận thức được sự nguy hiểm của ánh nắng mặt trời quá nhiều và phải bảo vệ làn da trước ánh nắng mặt trời! Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá nhiều có thể gây ra những tác động tiêu cực đến làn da, từ cháy nắng đến lão hóa sớm, và thậm chí là ung thư. Vì vậy, để ngăn chặn tất cả những điều đó, chúng tôi đã tập hợp một số mẹo tuyệt vời để bạn sử dụng để giữ an toàn cho bản thân trong mùa hè này dưới ánh nắng mặt trời!

Những cách để giữ an toàn dưới ánh nắng mặt trời

Kem chống nắng

Hãy bắt đầu với điều hiển nhiên: kem chống nắng. Điều này hoàn toàn quan trọng, bất kể bạn thuộc tông da nào. Ngay cả khi bạn không phải là người dễ bị bỏng hay không, hãy luôn sử dụng kem chống nắng. Khi mua kem chống nắng, hãy chú ý đến các loại tia UVA và UVB trên chai và tìm loại phù hợp nhất với làn da của bạn. Đảm bảo sử dụng SPF ít nhất là 30 và cao hơn nếu bạn có làn da nhạy cảm hơn. Cuối cùng, đừng quên bôi lại suốt cả ngày!

Mũ

Bạn có biết rằng da trên khuôn mặt của bạn thực sự mỏng hơn các phần còn lại của cơ thể? Vì lý do đó, điều quan trọng là phải quan tâm đến nó. Đội mũ khi ra nắng để bảo vệ đầu và mặt của bạn. Hãy đội một chiếc mũ dễ thương mà bạn thích!

Thời gian

Nếu bạn định dành cả ngày ngoài nắng, hãy cố gắng ở trong bóng râm trong những giờ nhất định khi mặt trời nóng nhất. Từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, mặt trời là lúc mặt trời mạnh nhất, vì vậy hãy lưu ý điều đó.

Kính râm

Thay vì mua những chiếc kính râm rẻ tiền mà bạn luôn thấy, hãy chọn những chiếc kính tốt có bộ lọc tia UV để bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.

Nước uống

Giữ cho cơ thể đủ nước! Ngoài khả năng bị bỏng, phơi nắng cũng có thể có nguy cơ bị mất nước hoặc đột quỵ do nhiệt. Uống nước suốt cả ngày là rất quan trọng.

Vài mẹo cần ghi nhớ để giữ cho không gian sạch sẽ Đa số chúng ta muốn thấy không gian của mình sạch sẽ và ngăn nắp, nhưng khi bắt đầu, chúng ta thấy nó khá rắc rối. Đối với những người mới bắt đầu, nếu bạn đang cố gắng tìm một cách để làm sạch nhà hiệu quả, bạn phải có một hệ thống dọn dẹp thích hợp. Nó sẽ giúp bạn tập trung mà không làm bạn phân tâm trong công việc khi nghĩ đến chỗ nào bạn cần làm sạch tiếp theo.

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