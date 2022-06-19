Những cách để giữ an toàn dưới ánh nắng mặt trời

Sức khỏe 19/06/2022 22:41

Không gì tuyệt bằng dành một ngày hè trên bãi biển hoặc bên hồ bơi… Thư giãn, bơi lội, đắm mình trong ánh nắng mặt trời. Nó thực sự là một phần nhỏ của thiên đường. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần phải nhận thức được sự nguy hiểm của ánh nắng mặt trời quá nhiều và phải bảo vệ làn da trước ánh nắng mặt trời!

Không gì tuyệt bằng dành một ngày hè trên bãi biển hoặc bên hồ bơi… Thư giãn, bơi lội, đắm mình trong ánh nắng mặt trời. Nó thực sự là một phần nhỏ của thiên đường. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần phải nhận thức được sự nguy hiểm của ánh nắng mặt trời quá nhiều và phải bảo vệ làn da trước ánh nắng mặt trời! Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá nhiều có thể gây ra những tác động tiêu cực đến làn da, từ cháy nắng đến lão hóa sớm, và thậm chí là ung thư. Vì vậy, để ngăn chặn tất cả những điều đó, chúng tôi đã tập hợp một số mẹo tuyệt vời để bạn sử dụng để giữ an toàn cho bản thân trong mùa hè này dưới ánh nắng mặt trời!

Những cách để giữ an toàn dưới ánh nắng mặt trời - Ảnh 1
Những cách để giữ an toàn dưới ánh nắng mặt trời

Kem chống nắng

Hãy bắt đầu với điều hiển nhiên: kem chống nắng. Điều này hoàn toàn quan trọng, bất kể bạn thuộc tông da nào. Ngay cả khi bạn không phải là người dễ bị bỏng hay không, hãy luôn sử dụng kem chống nắng. Khi mua kem chống nắng, hãy chú ý đến các loại tia UVA và UVB trên chai và tìm loại phù hợp nhất với làn da của bạn. Đảm bảo sử dụng SPF ít nhất là 30 và cao hơn nếu bạn có làn da nhạy cảm hơn. Cuối cùng, đừng quên bôi lại suốt cả ngày!

Bạn có biết rằng da trên khuôn mặt của bạn thực sự mỏng hơn các phần còn lại của cơ thể? Vì lý do đó, điều quan trọng là phải quan tâm đến nó. Đội mũ khi ra nắng để bảo vệ đầu và mặt của bạn. Hãy đội một chiếc mũ dễ thương mà bạn thích!

Thời gian

Nếu bạn định dành cả ngày ngoài nắng, hãy cố gắng ở trong bóng râm trong những giờ nhất định khi mặt trời nóng nhất. Từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, mặt trời là lúc mặt trời mạnh nhất, vì vậy hãy lưu ý điều đó.

Kính râm

Thay vì mua những chiếc kính râm rẻ tiền mà bạn luôn thấy, hãy chọn những chiếc kính tốt có bộ lọc tia UV để bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.

Nước uống

Giữ cho cơ thể đủ nước! Ngoài khả năng bị bỏng, phơi nắng cũng có thể có nguy cơ bị mất nước hoặc đột quỵ do nhiệt. Uống nước suốt cả ngày là rất quan trọng.

Vài mẹo cần ghi nhớ để giữ cho không gian sạch sẽ

Vài mẹo cần ghi nhớ để giữ cho không gian sạch sẽ

Đa số chúng ta muốn thấy không gian của mình sạch sẽ và ngăn nắp, nhưng khi bắt đầu, chúng ta thấy nó khá rắc rối. Đối với những người mới bắt đầu, nếu bạn đang cố gắng tìm một cách để làm sạch nhà hiệu quả, bạn phải có một hệ thống dọn dẹp thích hợp. Nó sẽ giúp bạn tập trung mà không làm bạn phân tâm trong công việc khi nghĩ đến chỗ nào bạn cần làm sạch tiếp theo.

Xem thêm
Từ khóa:   chống nắng cho làn da nắng nóng mùa hè giữ an toàn dưới ánh nắng mặt trời giữ cho cơ thể đủ nước

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 23 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 13 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 13 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 12 giờ 39 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 13 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 13 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 28 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 15 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm