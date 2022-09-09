Nguyên tắc dinh dưỡng và 3 loại thực phẩm nên bổ sung sau khi phẫu thuật thẩm mỹ

Thực đơn ăn uống sau khi phẫu thuật đóng vai trò rất quan trọng. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của ca phẫu thuật, giúp cơ thể mau chóng phục hồi, hạn chế những thương tổn ở mức thấp nhất. Ở giai đoạn này, người sau phẫu thuật thẩm mỹ ăn gì? Các món ăn giàu dưỡng chất được chia sẻ trong danh sách dưới đây sẽ giúp đẩy nhanh tiến trình hồi phục sức khỏe của bạn.

Nguyên tắc dinh dưỡng

Sau khi phẫu thuật cần bổ sung nhiều chất dinh dưỡng để giúp ngăn ngừa nhiễm trùng và thúc đẩy vết thương nhanh lành. Do vậy, cần đảm bảo: