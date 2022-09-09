Nguyên tắc dinh dưỡng và 3 loại thực phẩm nên bổ sung sau khi phẫu thuật thẩm mỹ

Sức khỏe 09/09/2022 15:39

Chế độ dinh dưỡng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phục hồi của vết thương sau thẩm mỹ cần nắm rõ những nguyên tắc này để quá trình hồi phục nhanh hơn nhé.

Thực đơn ăn uống sau khi phẫu thuật đóng vai trò rất quan trọng. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của ca phẫu thuật, giúp cơ thể mau chóng phục hồi, hạn chế những thương tổn ở mức thấp nhất. Ở giai đoạn này, người sau phẫu thuật thẩm mỹ ăn gì? Các món ăn giàu dưỡng chất được chia sẻ trong danh sách dưới đây sẽ giúp đẩy nhanh tiến trình hồi phục sức khỏe của bạn.

Nguyên tắc dinh dưỡng

Sau khi phẫu thuật cần bổ sung nhiều chất dinh dưỡng để giúp ngăn ngừa nhiễm trùng và thúc đẩy vết thương nhanh lành. Do vậy, cần đảm bảo:

  • Nhiều protein: vì cơ thể mất nhiều protein do chảy máu, viêm, lành vết thương.
  • Nhiều năng lượng: nhu cầu năng lượng phải tăng thêm từ 10-50%, đôi khi có thể tăng lên 100% so với bình thường.
  • Lưu ý bổ sung các vi chất dinh dưỡng: vitamin A, C, D, nhóm B
  • Nên chia nhỏ bữa ăn từ 5-6 bữa với chế độ ăn lành mạnh, không ăn quá nhiều một lúc. Tăng dần lượng protein và năng lượng.

1. Khoai lang

Nguyên tắc dinh dưỡng và 3 loại thực phẩm nên bổ sung sau khi phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích của khoai lang với bệnh nhân sau phẫu thuật thẩm mỹ:

  • Trong 100 g khoai lang có đến 20 g carbohydrate giúp bệnh nhân chống lại sự mệt mỏi sau khi phẫu thuật.
  • Lượng vitamin A, vitamin C và chất xơ trong khoai lang giúp bệnh nhân ngăn ngừa tình trạng táo bón thường gặp sau phẫu thuật do tác dụng của một số thuốc giảm đau. Như vậy, khoai cũng là đáp án cho câu hỏi “ăn gì sau phẫu thuật thẩm mỹ?”.

Lượng khuyên dùng: 300 g/ngày (tương đương 1 – 2 củ/ngày).

Thực phẩm có tác dụng tương tự khoai lang bao gồm: Cà rốt, súp lơ trắng, bông cải xanh, ớt chuông…

2. Ngũ cốc nguyên cám

Lợi ích của ngũ cốc nguyên cám với bệnh nhân sau phẫu thuật thẩm mỹ:

  • Chi tiết “ăn gì sau phẫu thuật thẩm mỹ” thì ngũ cốc nguyên cám chứa một số thành phần dinh dưỡng tốt cho bệnh nhân như: Protein, carbohydrate, vitamin, chất xơ cùng các khoáng chất như sắt, kẽm, magie, mangan,…
  • Carbohydrate giúp tăng cường sức khỏe của não bộ và cơ bắp cho bệnh nhân mới được tiến hành phẫu thuật.
  • Protein, chất xơ cùng các thành phần khác tham gia trực tiếp vào quá trình tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể và giảm thiểu mệt mỏi, suy nhược sau phẫu thuật.

Lượng khuyên dùng: Trong thời gian hồi phục, bệnh nhân có thể ăn 28 g/ngày.

Các loại ngũ cốc nguyên hạt có thể sử dụng hàng ngày bao gồm: Lúa mạch, yến mạch, lúa mì nguyên cám, gạo lứt…

3. Nước dừa

Nguyên tắc dinh dưỡng và 3 loại thực phẩm nên bổ sung sau khi phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích của nước dừa với bệnh nhân sau phẫu thuật thẩm mỹ:

  • Một cốc nước dừa tươi cung cấp khoảng 10 gam carbohydrate 100% nước dừa chứa khoảng 9 gam đường tự nhiên. Một số nhãn hiệu nước dừa được làm ngọt bằng cách bổ sung đường, vì vậy hãy kiểm tra nhãn dán cẩn thận trước khi lựa chọn các loại nước dừa đóng hộp.
  • Nước dừa là một nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, với 24mg chứa trong mỗi khẩu phần. Số lượng này chiếm khoảng 32% trong chế độ ăn được khuyến nghị (RDA) cho phụ nữ và 27% cho nam giới.
  • Nước dừa cũng chứa thiamin, vitamin B (khoảng 8% mức khuyến nghị). Các khoáng chất trong nước dừa bao gồm kali (404mg hoặc 16% lượng cung cấp đủ cho phụ nữ và 12% cho nam giới), mangan (0,5mg hoặc 28% lượng đủ cho phụ nữ và 22% cho nam giới). Nước dừa cũng cung cấp một lượng nhỏ magie, canxi, sắt, phốt pho, kẽm và đồng.
  • Với côngng dụng giảm sưng, giảm viêm rất tốt. Nó cũng có đặc tính giúp vết thương nhanh khô. Bên cạnh đó, nước dừa còn giúp đẩy chất thải ra khỏi cơ thể, do đó làm vết thương nhanh lành hơn và kích thích tạo collagen dưới da hiệu quả, từ đó giúp làn da trông rạng rỡ và khỏe mạnh rõ rệt
Cách làm canh khoai môn nấu tôm thơm ngọt, chuẩn ngon và đơn giản tại nhà!

Cách làm canh khoai môn nấu tôm thơm ngọt, chuẩn ngon và đơn giản tại nhà!

Canh khoai môn nấu tôm ngọt thanh, béo ngon, làm món canh dinh dưỡng nóng hổi cho một ngày ăn "cơm bụi" bên ngoài thì còn gì bằng nữa nào!

Xem thêm
Từ khóa:   Ăn gì sau thẩm mỹ Dinh dưỡng Nguyên tắc sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN MỚI NHẤT

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 5 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm