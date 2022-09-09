Nguyên tắc dinh dưỡng và 3 loại thực phẩm nên bổ sung sau khi phẫu thuật thẩm mỹ

Chế độ dinh dưỡng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phục hồi của vết thương sau thẩm mỹ cần nắm rõ những nguyên tắc này để quá trình hồi phục nhanh hơn nhé.
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Thực đơn ăn uống sau khi phẫu thuật đóng vai trò rất quan trọng. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của ca phẫu thuật, giúp cơ thể mau chóng phục hồi, hạn chế những thương tổn ở mức thấp nhất. Ở giai đoạn này, người sau phẫu thuật thẩm mỹ ăn gì? Các món ăn giàu dưỡng chất được chia sẻ trong danh sách dưới đây sẽ giúp đẩy nhanh tiến trình hồi phục sức khỏe của bạn.
Nguyên tắc dinh dưỡng
Sau khi phẫu thuật cần bổ sung nhiều chất dinh dưỡng để giúp ngăn ngừa nhiễm trùng và thúc đẩy vết thương nhanh lành. Do vậy, cần đảm bảo:
- Nhiều protein: vì cơ thể mất nhiều protein do chảy máu, viêm, lành vết thương.
- Nhiều năng lượng: nhu cầu năng lượng phải tăng thêm từ 10-50%, đôi khi có thể tăng lên 100% so với bình thường.
- Lưu ý bổ sung các vi chất dinh dưỡng: vitamin A, C, D, nhóm B
- Nên chia nhỏ bữa ăn từ 5-6 bữa với chế độ ăn lành mạnh, không ăn quá nhiều một lúc. Tăng dần lượng protein và năng lượng.
1. Khoai lang
Lợi ích của khoai lang với bệnh nhân sau phẫu thuật thẩm mỹ:
- Trong 100 g khoai lang có đến 20 g carbohydrate giúp bệnh nhân chống lại sự mệt mỏi sau khi phẫu thuật.
- Lượng vitamin A, vitamin C và chất xơ trong khoai lang giúp bệnh nhân ngăn ngừa tình trạng táo bón thường gặp sau phẫu thuật do tác dụng của một số thuốc giảm đau. Như vậy, khoai cũng là đáp án cho câu hỏi “ăn gì sau phẫu thuật thẩm mỹ?”.
Lượng khuyên dùng: 300 g/ngày (tương đương 1 – 2 củ/ngày).
Thực phẩm có tác dụng tương tự khoai lang bao gồm: Cà rốt, súp lơ trắng, bông cải xanh, ớt chuông…
2. Ngũ cốc nguyên cám
Lợi ích của ngũ cốc nguyên cám với bệnh nhân sau phẫu thuật thẩm mỹ:
- Chi tiết “ăn gì sau phẫu thuật thẩm mỹ” thì ngũ cốc nguyên cám chứa một số thành phần dinh dưỡng tốt cho bệnh nhân như: Protein, carbohydrate, vitamin, chất xơ cùng các khoáng chất như sắt, kẽm, magie, mangan,…
- Carbohydrate giúp tăng cường sức khỏe của não bộ và cơ bắp cho bệnh nhân mới được tiến hành phẫu thuật.
- Protein, chất xơ cùng các thành phần khác tham gia trực tiếp vào quá trình tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể và giảm thiểu mệt mỏi, suy nhược sau phẫu thuật.
Lượng khuyên dùng: Trong thời gian hồi phục, bệnh nhân có thể ăn 28 g/ngày.
Các loại ngũ cốc nguyên hạt có thể sử dụng hàng ngày bao gồm: Lúa mạch, yến mạch, lúa mì nguyên cám, gạo lứt…
3. Nước dừa
Lợi ích của nước dừa với bệnh nhân sau phẫu thuật thẩm mỹ:
- Một cốc nước dừa tươi cung cấp khoảng 10 gam carbohydrate 100% nước dừa chứa khoảng 9 gam đường tự nhiên. Một số nhãn hiệu nước dừa được làm ngọt bằng cách bổ sung đường, vì vậy hãy kiểm tra nhãn dán cẩn thận trước khi lựa chọn các loại nước dừa đóng hộp.
- Nước dừa là một nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, với 24mg chứa trong mỗi khẩu phần. Số lượng này chiếm khoảng 32% trong chế độ ăn được khuyến nghị (RDA) cho phụ nữ và 27% cho nam giới.
- Nước dừa cũng chứa thiamin, vitamin B (khoảng 8% mức khuyến nghị). Các khoáng chất trong nước dừa bao gồm kali (404mg hoặc 16% lượng cung cấp đủ cho phụ nữ và 12% cho nam giới), mangan (0,5mg hoặc 28% lượng đủ cho phụ nữ và 22% cho nam giới). Nước dừa cũng cung cấp một lượng nhỏ magie, canxi, sắt, phốt pho, kẽm và đồng.
- Với côngng dụng giảm sưng, giảm viêm rất tốt. Nó cũng có đặc tính giúp vết thương nhanh khô. Bên cạnh đó, nước dừa còn giúp đẩy chất thải ra khỏi cơ thể, do đó làm vết thương nhanh lành hơn và kích thích tạo collagen dưới da hiệu quả, từ đó giúp làn da trông rạng rỡ và khỏe mạnh rõ rệt