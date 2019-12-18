Nguyên nhân và cách điều trị viêm tai giữa mạn tính

Viêm tai giữa mạn tính nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách sẽ dẫn đến nhiễm trùng và các biến chứng khác. Cùng tìm hiểu ngay nguyên nhân và cách chữa căn bệnh này ngay dưới đây nhé!

Tai là một bộ phận quan trọng của con người. Trong đó, tai giữa đóng vai trò trong việc tiếp nhận và dẫn truyền tín hiệu âm thanh. Bệnh viêm tai giữa mạn tính có thể khiến thính lực bị giảm sút và nếu không chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến nhiễm trùng đến não, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng. Do đó, cần phải hiểu biết về nguyên nhân gây ra bệnh và cách điều trị viêm tai giữa mạn tính. Viêm tai giữa mạn tính cần được chữa trị kịp thời - Ảnh minh họa: Internet Triệu chứng của viêm tai giữa mạn tính Một số loại viêm tai giữa và biểu hiện như sau:

Trong giai đoạn đầu, mủ thường chảy theo từng đợt, nhầy, dính mủ tai chảy từng đợt, ra nhầy, dính, không có mùi thối, khả năng nghe chưa bị ảnh hưởng, gọi là viêm tai giữa mạn tính nhầy. Giai đoạn đầu, tai chỉ tiết dịch nhầy, không có mùi thối - Ảnh minh họa: Internet Càng về giữa và sau, hiện tượng chảy mủ kéo dài, có màu xanh, đặc và mùi thối, khả năng nghe kém, đầu hơi đau âm ỉ hoặc nặng đầu phía tai bị viêm, hay còn gọi là viêm tai giữa mạn tính mủ. Giai đoạn giữa, xuất hiện mủ màu xanh, có mùi thối - Ảnh minh họa: Internet Đến giai đoạn sau cùng của bệnh, sốt cao, kéo dài, ăn ngủ kém, người gầy sọp, hốc hác và suy nhược. Đau tai từng đợt dữ dội, điểm đau nằm sâu trong tai và lan sau vùng xương, lan ra vùng thái dương dẫn đến nhức đầu, chóng mặt, ù tai. Tác hại của viêm tai giữa mạn tính Nếu tình trạng viêm tai giữa mạn tính kéo dài, các biến chứng sau có thể xảy ra: Toàn bộ bên tai bị viêm sẽ bị khiếm thính, không còn khả năng nghe. Màng nhĩ bị thủng vĩnh viễn và không thể lành lại, phá hủy phần xương con của tai.

Viêm nhiễm nặng có thể lan rộng ra các cơ quan lân cận và gây ảnh hưởng nghiêm trọng như chóng mặt, viêm não, viêm xương chũm hoặc áp xe ngoài màng não, thậm chí là áp xe não, đe dọa đến tính mạng. Màng nhĩ có thể bị xẹp, phồng hoặc thủng, khả năng nghe giảm. Viêm tai giữa có thể khiến bạn đau cả vùng thái dương - Ảnh minh họa: Internet Nguyên nhân của viêm tai giữa mạn tính Viêm tai giữa mạn tính là tình trạng viêm lớp niêm mạc tai giữa kéo dài trên 3 tháng và khó chữa khỏi nếu không có biện pháp điều trị sớm và đúng cách. Bên cạnh đó, hệ quả tồi tệ có thể xảy ra đó là màng nhĩ bị thủng. Vậy nguyên nhân thực sự gây ra căn bệnh viêm tai giữa mạn tính là gì?

Viêm tai giữa mạn tính thường được gây ra bởi các vi khuẩn, nấm hoặc virus.

Cơ thể có thể bị cảm lạnh và không được điều trị khỏi, khiến vòi nhĩ bị tắc nghẽn làm cho lưu dịch tiết trong hòm nhĩ không thể xuống họng được, ứ đọng trong tai giữa, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm lấn, biến chứng thành viêm tai giữa, lâu ngày thành mãn tính. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh viêm tai giữa mạn tính - Ảnh minh họa: Internet Trẻ em thường bị viêm tai giữa mạn tính hơn vì cấu tạo vòi nhĩ ngắn, hẹp hơn so với người lớn.

Có thể do tác động của chấn thương hoặc áp lực lớn lên tai.

Do cấu trúc tai và các xương chũm không nối lại với nhau, thể trạng cơ thể không được tốt, trẻ em còi xương suy dinh dưỡng ,... Tất cả những yếu tố đó khiến sức đề kháng bị suy giảm mạnh, do đó bệnh viêm tai giữa mạn tính lợi dụng thời cơ lộng hành. Cách chữa viêm tai giữa mãn tính Nhiều người chưa tìm hiểu về căn bệnh này mà đã thắc mắc liệu bệnh viêm tai giữa mạn tính có chữa được không? Câu trả lời có nhé. Điều trị tai giữa mạn tính nhằm loại bỏ dịch tiết ứ đọng ở lớp niêm mạc tai giữa, ngăn cản quá trình nhiễm trùng và phục hồi khả năng nghe cho tai. Do đó cần phải phối hợp những biện pháp chăm sóc và điều trị hiệu quả. Sử dụng thuốc Tây và vệ sinh tai sạch sẽ. Luôn đảm bảo ống tai luôn thông thoáng. Dùng nước muối hoặc oxy già để rửa tai, rồi dùng thuốc nhỏ tai theo đơn chỉ dẫn của bác sĩ. Một số trường hợp nhiễm trùng, cần phải đến bác sĩ thăm khám và phẫu thuật nếu cần thiết để làm sạch ổ viêm. Nhỏ thuốc trị viêm tai giữa mạn tính ở giai đoạn đầu - Ảnh minh họa: Internet Ngoài ra, bệnh có thể tái phát bất cứ lúc nào nếu không được chữa trị dứt điểm và triệt để. Nếu nguyên nhân gây ra bệnh là do viêm mũi và vòm họng, cần phải điều trị viêm mũi xoang trước, nạo viêm amidan,... Một lời khuyên dành cho bạn là sau khi bị nước vào tai trong quá trình bơi lội, gội đầu, nên dùng bông vệ sinh tai. Ngoài ra, nếu có dấu hiệu của viêm tai giữa mạn tính, hãy theo dõi và đến bác sĩ kiểm tra để có biện pháp điều trị sớm. >>> Xem thêm: - Bé bị viêm tai giữa: Nguyên nhân và cách điều trị - Cách chữa viêm tai giữa bằng rau diếp cá hiệu quả bất ngờ Hy vọng những chia sẻ trên có thể giúp các bạn hiểu biết hơn về bệnh viêm tai giữa mạn tính và từ đó biết các biện pháp điều trị và chăm sóc viêm tai giữa mãn tính đúng cách. Chúc các bạn có một sức khỏe tốt và hạnh phúc. Hãy theo dõi website để đón đọc những thông tin bổ ích trong những bài viết tiếp theo của Phụ nữ và Gia đình bạn nhé.

Chẩn đoán, biến chứng và điều trị bệnh đái tháo đường type 1 Bệnh đái tháo đường type 1 dễ gây ra rất nhiều biến chứng nghiêm trọng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Vì vậy hãy đọc ngay những thông tin dưới đây để có hiểu biết đối phó kịp thời với căn bệnh nguy hiểm này.

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