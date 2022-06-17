Nguyên nhân gây ra tình trạng rụng tóc nghiêm trọng là gì? Nếu bạn muốn hết rụng tóc, hãy ghi nhớ những điểm này

Trên thực tế, muốn giảm rụng tóc hiệu quả thực chất là phải tránh các tác nhân gây rụng tóc. Dưới đây là những điều bạn phải tránh.

Tình trạng rụng tóc nhiều gần như đang trở thành mối quan tâm lớn của nhiều người. Tóc rụng nhiều không chỉ gây ảnh hưởng tới thẩm mỹ mà còn là dấu hiệu của nhiều bệnh lý nguy hiểm. Vì vậy thay vì chủ quan, hãy tìm cách trị dứt điểm nó.

Thức khuya có thể khiến chúng ta bị mệt mỏi thị giác và căng thẳng quá mức. Nếu trong thời gian dài với thể trạng như vậy sẽ khiến cơ thể tiết ra một số hormone và enzym đặc biệt làm rút ngắn chu kỳ phát triển của tóc, gây rụng tóc và thậm chí là hói đầu sớm.

2. Hút thuốc

Hút thuốc lá rất có hại cho hệ thống nội tiết và hệ thần kinh của con người. Đồng thời nó là kẻ thù cho sự phát triển của tóc. Một nghiên cứu khảo sát ở Đài Loan cho thấy phân tích mẫu trên 740 nam giới với độ tuổi trung bình là 65 tuổi cho thấy trong số những người hút thuốc, mỗi ngày có khoảng trên 20 người bị rụng tóc mức độ trung bình, thậm chí là nghiêm trọng.

3. Thiếu hụt vitamin

Chúng ta thường nói rằng ăn nhiều rau và trái cây mỗi ngày, hoặc bổ sung đúng cách một số loại vitamin sẽ tốt hơn cho cơ thể. Thế nhưng chúng ta lại không biết bổ sung như thế nào mới là hợp lý. Vì vậy hôm nay tôi sẽ mách với bạn một số kiến thức hữu ích sau đây: vitamin A có thể giúp tóc phát triển và làm cho tóc dày hơn; vitamin A và vitamin B2, có thể kiểm soát hiệu quả sự tiết dầu của các tuyến bã nhờn trên da đầu; ngoài ra sự thiếu hụt thiếu vitamin B6 có thể gây tiết bã nhờn bất thường.

Thực phẩm rất quan trọng với người rụng tóc

Trên thực tế, hiện nay chúng ta thường có xu hướng thêm vào một lượng lớn thịt trong những bữa ăn hằng ngày, điều này dễ dẫn đến việc dung nạp quá nhiều cholesterol và chất béo bão hòa. Bạn có thể thấy rằng cha mẹ chúng ta có thể rụng tóc muộn hơn chúng ta từ 10 đến 20 năm. Đó là vì chế độ ăn của cha mẹ chúng ta khi lớn lên tương đối nhạt, nhịp sống không nhanh như bây giờ, lại thường ăn ngũ cốc nên chế độ ăn của cha mẹ chúng ta rất tốt sức khỏe và cho cả mái tóc.

4. Căng thẳng tinh thần

Khi con người bị căng thẳng về tinh thần, thần kinh nội tiết sẽ ứng phó lại bằng việc sản sinh ra chất P nhằm bảo vệ cơ thể, từ đó làm ảnh hưởng đến quá trình điều tiết hormone và gây ra hàng loạt những khó chịu về thể chất như rụng tóc, mất ngủ, đau đầu, nặng hơn là hồi hộp, chóng mặt. Nguyên nhân khiến người hiện đại dễ bị rụng tóc hơn xưa là do người trẻ bị căng thẳng đầu óc quá nhiều.

Vậy làm cách nào để có thể giảm rụng tóc hiệu quả?

Người bị rụng tóc cần đặc biệt chú ý đến việc chăm sóc tóc hàng ngày để tránh tóc bị hư tổn nặng hơn. Các khía cạnh sau đây cần được chú ý chủ yếu:

1. Không nên gội đầu quá thường xuyên, nói chung thường xuyên ở trong nhà có thể gội từ 2 đến 3 lần/tuần. Còn với những người tiếp xúc nhiều với khói bụi như công nhân xây dựng thì cần gội 1 lần/ngày.

2. Nhiệt độ nước dùng để gội đầu không được quá cao hoặc quá thấp, khoảng 30°C là đủ. Khi dùng máy sấy tóc thì không nên để ở chế độ quá nóng. Ngoài ra, kéo tóc cũng là một thói quen không tốt.

3. Tốt nhất bạn nên chọn loại dầu gội phù hợp với chất tóc của mình cũng như có tác dụng ngăn rụng tóc hiệu quả. Những người có mái tóc ít tự nhiên hoặc bị rụng tóc nghiêm trọng có thể massage da đầu với các loại thuốc chuyên dụng. những loại thuốc này này có thể làm sạch các nang tóc bị tắc nghẽn, nuôi dưỡng môi trường da đầu, bổ sung dưỡng chất cho tóc, đánh thức sự phát triển của tóc và làm cho tóc dày hơn.

Nếu hiện tại bạn đang bị rụng tóc, hãy thử những cách trên, tôi tin rằng mái tóc của bạn sẽ luôn duy trì được độ dày và suông mượt cực lâu.