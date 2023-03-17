Nguy cơ bị COVID kéo dài gấp đôi vì thói quen 37% người trẻ mắc phải

Thông tin từ Báo Người Lao Động mới đây tại sự kiện thường niên của Hiệp hội Giấc ngủ thế giới hôm 17-3 cho biết mối liên hệ giữa giấc ngủ đêm và tình trạng COVID kéo dài có liên hệ mật thiết với nhau. Tình trạng này cũng gặp phải ở một số người sau đợt mắc COVID-19 cấp tính, thường gặp ở các bệnh nhân nặng nhưng một số bệnh nhân nhẹ cũng mắc phải.

Phó giáo sư Rachel Chan Ngan-yin, cũng từ Khoa Tâm thần CUHK, nhận định: “Tiêm chủng có thể giúp giảm rủi ro mắc COVID kéo dài, nhưng khả năng bảo vệ có thể kém rõ rệt hơn ở những người ngủ ít. Giấc ngủ có thể tăng cường khả năng miễn dịch của chúng ta. Nếu chúng ta ngủ ít hơn, khả năng chống lại virus có thể thấp hơn".

COVID kéo dài có thể khiến bệnh nhân cảm thấy uể oải, mệt mỏi, không khôi phục sức khỏe nhiều tuần lễ sau bệnh, ảnh hưởng đến khả năng lao động và chất lượng sống.Kết quả được công bố trên tạp chí Translational Psychiatry cho thấy nhóm ngủ đêm ít hơn 6 tiếng mỗi ngày có nguy cơ bị COVID kéo dài gấp đôi so với nhóm có giấc ngủ bình thường (6-9 tiếng).

Một nghiên cứu khác của CUHK được công bố vào năm 2021 đã xem xét dữ liệu về thói quen ngủ của hơn 400.000 người ở Anh và cảnh báo thời gian trên giường ngắn hơn góp phần vào sự phát triển của các bệnh tim mạch, chẳng hạn như tăng huyết áp và tắc nghẽn động mạch phổi.

Thói quen thức khuya, ngủ kém ở người trẻ hiện đại

Cũng theo thông tin từ Báo VnExpress, ngày nay, trẻ em Việt Nam và thế giới có xu hướng thức khuya, ngủ ít hơn trước. Theo Washington Post, nghiên cứu kéo dài trong 2 năm về thói quen ngủ của hơn 600 sinh viên năm nhất đại học cho thấy càng ngủ ít mỗi đêm, điểm trung bình cuối kỳ của sinh viên càng thấp.

David Creswell, tác giả chính của nghiên cứu, giáo sư tâm lý học, khoa học thần kinh tại Đại học Carnegie Mellon, cho biết khi sinh viên ngủ ít hơn 6 tiếng/đêm. Tháng 9/2019, hãng nghiên cứu thị trường Wakefield Research công bố kết quả khảo sát ở 8 quốc gia, ghi nhận khoảng 37% người trẻ Việt bị mất ngủ, khoảng 73% thừa nhận gặp tình trạng căng thẳng (stress) do rối loạn giấc ngủ. Đáng chú ý, 79% người tham gia khảo sát nói không có thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày và trung bình mỗi nhân viên văn phòng dành 10 ngày một năm chỉ để ngủ bù.

Thói quen ngủ ít hơn của người trẻ. Ảnh: Internet

Khoa thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) từng thống kê tiếp nhận 13.000 bệnh nhân tới khám và điều trị mất ngủ, trong năm 2017. Trong đó, 25% là người trẻ tuổi từ 17-30 tuổi.

Theo một nghiên cứu khảo sát tình trạng mất ngủ trong cộng đồng dân cư tại TP HCM, khoảng 33% dân số bị một trong nhiều triệu chứng mất ngủ và khoảng 30% bệnh mất ngủ có liên hệ bệnh tâm thần.

Thiếu ngủ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe?

Theo Tổ quốc, một nghiên cứu được công bố bởi một nhóm nghiên cứu tại Đại học Cambridge, (Vương quốc Anh) đã xác nhận rằng, ngay cả trong trường hợp phong bế hoàn toàn hệ thần kinh tự động, nhịp tim vẫn có thể thay đổi vào các thời điểm khác nhau trong ngày. Điều này có nghĩa là việc ngủ hay không, hoặc ngủ không đủ giấc đều đang “chống lại” chức năng hoạt động bình thường của tim.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, Phó Tổng Thư ký Tổng hội Y học Việt Nam chia sẻ trên VTV: "Việc ngủ nghỉ không đúng giờ sinh học sẽ phá vỡ nhịp sinh học của cơ thể, khiến thời gian ngủ nghỉ bị rối loạn, làm cho các hoạt động nội tiết của cơ thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đồng hồ sinh học bị rối loạn kéo dài là nguyên nhân khiến cơ thể rơi vào tình trạng thiếu năng lượng, thường xuyên mệt mỏi, giảm sức đề kháng…".

Ngoài ra, việc thức khuya ngủ muộn và vẫn phải dậy sớm đi làm, đi học sẽ khiến chúng ta bị thiếu ngủ. Sau vài ngày hoặc 1 tuần, cơ thể có thể quen với lịch trình thiếu ngủ, nhưng các chức năng cơ thể của chúng ta vẫn có thể bị suy giảm. Không có nhiều bằng chứng cho thấy việc thiếu ngủ gây ra tổn hại nào ngay lập tức cho cơ thể. Nhưng nếu tình trạng này diễn ra trong một thời gian dài, có thể có gây ra các vấn đề về sức khỏe giấc ngủ...

Theo các nghiên cứu, 90% người bị chứng mất ngủ hoặc các rối loạn về giấc ngủ có tỷ lệ mắc các bệnh như đột quỵ, rối loạn nhịp tim, suy tim, tăng huyết áp và đái tháo đường, gây lão hóa, nguy cơ dẫn đến ung thư, làm thay đổi chức năng miễn dịch và tăng khả năng bị bệnh, gây tăng cân, tăng nguy cơ tử vong, giảm nhu cầu tình dục… thậm chí có thể ảnh hưởng đến tâm trạng: thiếu ngủ và mất ngủ kéo dài có thể gây ra triệu chứng trầm cảm.

Chăm sóc sức khỏe với giấc ngủ

Theo VnExpress, lợi ích của giấc ngủ dường như là vô giá. Có nhiều bằng chứng khoa học về tầm quan trọng của việc ngủ đủ giấc. Một giấc ngủ đủ mang đến 10 lợi ích như giảm viêm, tăng khả năng tập trung, ổn định đường huyết... cho cơ thể.

Khi thiếu ngủ, cơ thể sẽ mất đi các hormone này dẫn đến cao huyết áp, giảm chức năng tim, lâu dài hình thành các bệnh lý tim mạch. Ảnh: Internet

Khi ngủ, cơ thể bạn sẽ giải phóng hormone giúp cho tim và mạch máu được duy trì chức năng tuần hoàn máu đến toàn cơ thể. Do đó, khi thiếu ngủ, cơ thể sẽ mất đi các hormone này dẫn đến cao huyết áp, giảm chức năng tim, lâu dài hình thành các bệnh lý tim mạch.

Hệ thống miễn dịch sẽ hoạt động hiệu quả hơn khi ngủ đủ giấc. Cơ thể có thể chống lại tình trạng viêm nhiễm bởi các bệnh lý (viêm cơ, viêm dạ dày...).Một đêm ngon giấc mang đến sự tỉnh táo, khả năng tập trung cao để bạn quán xuyến các hoạt động thường nhật hiệu quả. Trong khi ngủ, não bộ làm nhiệm vụ liên kết các sự kiện, cảm xúc và cảm giác để hình thành nên ký ức. Vì vậy, một giấc ngủ chất lượng giúp bạn cải thiện trí nhớ.

Ngủ đủ giấc giúp bảo vệ chức năng điều hành của não bộ. Chức năng này liên quan đến việc hình thành các suy nghĩ phức tạp như giải quyết vấn đề, lập kế hoạch, đưa ra quyết định trong công việc, học hành và xã hội.

Trong khi ngủ, cơ thể bạn vẫn làm việc để sửa chữa những tổn thương cơ thể như tia cực tím bạn vô tình tiếp xúc vào ban ngày, căng thẳng hàng ngày... Các tế bào vẫn sẽ tạo ra một số protein nhất định trong khi bạn ngủ, cho phép các tế bào sửa chữa thiệt hại trong ngày và giữ cho cơ thể khỏe.

Một số cách để bạn ngủ thật ngon và sâu:

Theo Báo Sức khỏe đời sống, dưới đây là những lời khuyên dựa trên bằng chứng khoa học để giúp bạn có thể ngủ ngon hơn vào ban đêm:

- Tăng khả năng tiếp xúc với ánh sáng chói vào ban ngày: Một nghiên cứu tương tự ở người lớn tuổi cho thấy tiếp xúc với ánh sáng chói 2 giờ trong ngày làm tăng thời lượng ngủ thêm 2 giờ và hiệu quả giấc ngủ lên 80%.

Hãy thử tiếp xúc với ánh sáng mặt trời hàng ngày hoặc - nếu điều này không thể - hãy đầu tư cho mình một thiết bị hoặc bóng đèn có ánh sáng nhân tạo.

- Giảm tiếp xúc với ánh sáng xanh vào buổi tối

Ánh sáng xanh - thứ mà các thiết bị điện tử như điện thoại thông minh và máy tính phát ra với lượng lớn - là điều tồi tệ nhất về mặt này.

Có một số phương pháp phổ biến bạn có thể sử dụng để giảm tiếp xúc với ánh sáng xanh vào ban đêm, như: Đeo kính ngăn ánh sáng xanh; Tải xuống một ứng dụng như f.lux để chặn ánh sáng xanh trên máy tính xách tay hoặc máy tính của bạn; Cài đặt một ứng dụng chặn ánh sáng xanh trên điện thoại thông minh của bạn; Ngừng xem TV và tắt bất kỳ đèn sáng nào 2 giờ trước khi đi ngủ.

- Cố gắng ngủ và thức dậy vào những thời điểm phù hợp: Các nghiên cứu khác đã nhấn mạnh rằng các kiểu ngủ không đều đặn có thể làm thay đổi nhịp sinh học và mức độ melatonin, tín hiệu cho não của bạn đi ngủ.

Nếu bạn gặp khó khăn với giấc ngủ, hãy cố gắng tập thói quen thức dậy và đi ngủ vào những thời điểm tương tự. Sau vài tuần, bạn thậm chí có thể không cần báo thức.

Chăm sóc giấc ngủ của bạn. Ảnh: Internet

- Cân nhắc những chất bổ sung: Một số loại thảo mộc tự nhiên với nhiều lợi ích, nó có thể giúp ngủ ngon, thư giãn và giảm căng thẳng. Một số chất bổ sung có thể tạo ra sự thư giãn và giúp bạn ngủ ngon, bao gồm:

Ginkgo biloba: Một loại thảo mộc tự nhiên với nhiều lợi ích, nó có thể giúp ngủ ngon, thư giãn và giảm căng thẳng, nhưng bằng chứng còn hạn chế. Uống 250 mg 30–60 phút trước khi đi ngủ

Glycine: Một vài nghiên cứu cho thấy rằng dùng 3 gam axit amin glycine có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ

Rễ cây nữ lang: Một số nghiên cứu cho thấy rằng cây nữ lang có thể giúp bạn đi vào giấc ngủ và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Uống 500 mg trước khi đi ngủ

- Không uống rượu, chất kích thích

Uống một vài ly vào ban đêm có thể ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ và nội tiết tố của bạn.

Rượu được biết là nguyên nhân gây ra hoặc làm tăng các triệu chứng ngưng thở khi ngủ, ngáy và gián đoạn giấc ngủ.

Nó cũng làm thay đổi việc sản xuất melatonin vào ban đêm, đóng một vai trò quan trọng trong nhịp sinh học của cơ thể bạn.

- Thư giãn, giải tỏa tâm trí

Nhiều người có thói quen thư giãn trước khi ngủ. Các kỹ thuật thư giãn trước khi đi ngủ đã được chứng minh là cải thiện chất lượng giấc ngủ và là một kỹ thuật phổ biến khác được sử dụng để điều trị chứng mất ngủ.

Trong một nghiên cứu, massage thư giãn đã cải thiện chất lượng giấc ngủ ở những người bị bệnh.

Các chiến lược bao gồm: nghe nhạc thư giãn, đọc sách, tắm nước nóng, thiền, hít thở sâu và hình dung.

Hãy thử các phương pháp khác nhau và tìm những gì phù hợp nhất với bạn.