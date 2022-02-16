Nguy cơ bị cảm lạnh cao gấp 3 lần nếu làm điều này vào ban đêm, lưu ý để tránh tổn hại khí huyết, tăng cường sinh lực

Đặc biệt, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ngủ nhiều có thể giúp ích rất nhiều hoặc cản trở chức năng miễn dịch của bạn. Nghỉ ngơi đúng giờ giúp bạn có cơ hội chống lại cảm lạnh, trong khi ngủ thiếu giấc có thể khiến cơ thể dễ bị ốm. Hãy cùng tìm hiểu để biết ngủ bao nhiêu khiến bạn có nguy cơ mắc các triệu chứng cảm lạnh cao gấp ba lần và để tìm hiểu tại sao "hiệu quả ngủ ngon" lại quan trọng như vậy.

Các chuyên gia cho biết, cảm lạnh thông thường có thể do hơn 200 loại vi rút gây ra, nhưng phần lớn thường là do vi rút thuộc chủng Rhinovirus, hoặc Enterovirus. Sau khi tiếp xúc với vi rút cảm lạnh, cơ thể bạn sẽ dựa vào khả năng tự nhiên để chống lại nó và một số yếu tố chính có thể ảnh hưởng đến mức độ hoạt động của hệ thống miễn dịch của bạn.

Những lợi ích đáng ngạc nhiên ít được biết đến của việc có một giấc ngủ ngon

Ngủ ít hơn 7 tiếng khiến bạn có nguy cơ bị cảm lạnh cao gấp 3 lần.

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Theo một nghiên cứu năm 2009 được công bố trên JAMA Internal Network, cơ hội phát triển cảm lạnh rất cao nếu bạn thường xuyên ngủ dưới bảy giờ mỗi đêm. Sau khi kiểm soát "hiệu giá kháng thể đặc hiệu với vi rút trước thử nghiệm, nhân khẩu học, mùa trong năm, khối lượng cơ thể, tình trạng kinh tế xã hội, các biến tâm lý hoặc thực hành sức khỏe", nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng "những người tham gia ngủ ít hơn bảy giờ sẽ dễ bị nguy cơ mắc bệnh lên tới 2,94 lần".

Nhóm nghiên cứu cho biết phát hiện của họ có thể được giải thích với sự trợ giúp của nghiên cứu trước đây, liên quan đến việc ngủ kém với chức năng miễn dịch kém hơn, do "giảm hoạt động của tế bào tiêu diệt tự nhiên, ức chế sản xuất interleukin-2 và tăng mức độ lưu hành của cytokine chống viêm."

Hiệu quả giấc ngủ cũng ảnh hưởng đến khả năng bị cảm lạnh.

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Hiệu quả giấc ngủ là tỷ lệ phần trăm thời gian ngủ trên giường và đó là một cách khác để đo lường số lượng và chất lượng giấc ngủ của một người. Các chuyên gia từ Quỹ Hypers mất ngủ viết rằng hiệu quả giấc ngủ của một người "được tính bằng cách chia lượng thời gian dành cho giấc ngủ (tính bằng phút) cho tổng thời gian trên giường (tính bằng phút). Hiệu quả giấc ngủ bình thường khi là 85% hoặc cao hơn. ",họ lưu ý.

Các nhà nghiên cứu của JAMA cho biết, hiệu quả giấc ngủ thậm chí còn quan trọng hơn cả số giờ ngủ tổng thể. Nhóm nghiên cứu viết: "Những người tham gia với hiệu suất dưới 92% có nguy cơ bị cảm lạnh cao hơn 5,50 lần so với những người có hiệu suất 98% trở lên". Họ cho biết thêm: "Hiệu quả giấc ngủ kém hơn và thời gian ngủ ngắn hơn trong những tuần trước khi tiếp xúc với vi rút cảm lạnh có liên quan đến khả năng chống lại bệnh tật thấp hơn."

Ngủ ít hơn 7 giờ có những hậu quả khác đối với sức khỏe.

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Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), ngủ ít hơn bảy giờ mỗi đêm có liên quan đến nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính cao hơn. Trên thực tế, cơ quan y tế nói rằng những người báo cáo thời gian ngủ ngắn có nhiều khả năng bị đau tim, đột quỵ, hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), ung thư, viêm khớp, trầm cảm, bệnh thận mãn tính và bệnh tiểu đường khi so sánh với những người báo cáo ngủ đủ giấc.

Cuối cùng, những nguy cơ về sức khỏe gia tăng liên quan đến việc ngủ không ngon giấc thường xuyên có thể gây ra những tác động nghiêm trọng. Một nghiên cứu năm 2010 trên tạp chí Sleep, xem xét dữ liệu từ 1.382.999 cá nhân trong 16 nghiên cứu, xác định rằng những người ngủ ít hơn bảy giờ mỗi đêm bị " tăng nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân."

Tình trạng thiếu ngủ phổ biến hơn bạn nghĩ

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Trong khi các tác dụng phụ của giấc ngủ kém đã được ghi nhận đầy đủ, CDC cho biết 35% dân số Mỹ vẫn không được nghỉ ngơi đầy đủ, ngủ dưới 7 giờ mỗi đêm.

Cơ quan y tế giải thích: "Tỷ lệ số người ngủ không đủ thay đổi đáng kể theo tiểu bang, từ dưới 30% ở Colorado, South Dakota và Minnesota đến hơn 40% ở Kentucky và Hawaii" cơ quan y tế giải thích. "Tỷ lệ phần trăm cao nhất ở những người không đủ giấc là ở đông nam Hoa Kỳ và ở các tiểu bang dọc theo Dãy núi Appalachian. Tỷ lệ phần trăm thấp nhất là ở các tiểu bang Great Plains." CDC cho biết tuổi tác cũng đóng một vai trò nhất định: những người trên 65 tuổi ít báo cáo về việc ngủ không đủ giấc hơn những người dưới 65 tuổi.

Theo tiwf Sleep Foundation, các triệu chứng của việc ngủ không đủ giấc bao gồm suy nghĩ chậm lại, giảm khả năng chú ý, trí nhớ kém, năng lượng thấp, ra quyết định kém hoặc thay đổi tâm trạng, v.v. Nói chuyện với bác sĩ ngay bây giờ nếu bạn nhận thấy những dấu hiệu thiếu ngủ này để xác định xem liệu nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn hay không và làm thế nào để có một đêm nghỉ ngơi tốt hơn.

Theo Bestlife