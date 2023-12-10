Người minh mẫn khi về già​ thường có 9 điểm chung này, nếu bạn có nhiều hơn 5 thì xin chúc mừng

Tham gia vào các hoạt động kích thích trí tuệ mang lại những thách thức liên tục cho não, giúp duy trì chức năng nhận thức. Câu đố, trò chơi, đọc sách và học các kỹ năng mới đều là ví dụ về các hoạt động có thể hỗ trợ trí nhớ ở tuổi già. Kích thích tinh thần liên tục thúc đẩy sự hình thành các kết nối thần kinh mới và củng cố những kết nối thần kinh hiện có, góp phần tạo nên trí nhớ dẻo dai.

Một trong những chìa khóa để duy trì chức năng nhận thức ở tuổi già là cam kết học tập và tò mò suốt đời. Những cá nhân duy trì tư duy tò mò và tích cực tìm kiếm những trải nghiệm, ý tưởng và thử thách mới sẽ mang lại cho bộ não của họ sự kích thích liên tục. Tham gia vào các hoạt động đòi hỏi nỗ lực tinh thần, chẳng hạn như học một ngôn ngữ mới hoặc chơi một nhạc cụ, thúc đẩy sự phát triển và kết nối của các tế bào thần kinh, góp phần tạo nên trí nhớ kiên cường.

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Sẵn sàng trải nghiệm những điều mới

Cởi mở với những trải nghiệm mới không chỉ là đặc điểm làm phong phú cuộc sống mà còn tác động tích cực đến sức khỏe nhận thức. Những cá nhân cởi mở có xu hướng đón nhận sự thay đổi, khám phá những quan điểm đa dạng và tìm kiếm những tình huống mới lạ. Sự cởi mở này có thể dẫn đến một cách tiếp cận nhận thức linh hoạt và dễ thích ứng hơn, giúp giảm thiểu tác động của sự suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác.

Sự tận tâm và sẵn sàng lựa chọn lối sống lành mạnh​

Những cá nhân tận tâm, có đặc điểm như tổ chức, trách nhiệm và kỷ luật, thường đưa ra những lựa chọn lối sống có lợi cho sức khỏe tổng thể. Tập thể dục thường xuyên, chế độ ăn uống cân bằng và ngủ đủ giấc là những thành phần không thể thiếu của lối sống tận tâm và chúng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chức năng nhận thức. Đặc biệt, tập thể dục có liên quan đến việc cải thiện lưu lượng máu đến não và giải phóng các chất bảo vệ thần kinh hỗ trợ khả năng phục hồi nhận thức.

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Tương tác xã hội và kết nối cảm xúc

Con người vốn là "động vật xã hội" và việc duy trì các kết nối xã hội bền chặt là rất quan trọng đối với sức khỏe nhận thức. Sự tham gia xã hội thường xuyên mang lại sự kích thích về mặt tinh thần, hỗ trợ về mặt cảm xúc và cảm giác thân thuộc - tất cả đều góp phần vào khả năng phục hồi nhận thức. Các mối quan hệ có ý nghĩa và kết nối cảm xúc đã được chứng minh là có ảnh hưởng tích cực đến trí nhớ và chức năng nhận thức tổng thể ở tuổi già.

Khả năng phục hồi và khả năng thích ứng

Khả năng phục hồi sau thử thách và thích ứng với hoàn cảnh thay đổi, là một đặc điểm có thể tác động tích cực đến sức khỏe nhận thức. Cuộc sống đầy rẫy những thăng trầm, và những cá nhân phát triển khả năng phục hồi sẽ được trang bị tốt hơn để xử lý nghịch cảnh mà không bị khuất phục trước những tác động tiêu cực của nó đối với trí nhớ. Việc trau dồi khả năng phục hồi liên quan đến việc nuôi dưỡng một tư duy chấp nhận sự thay đổi và coi những thất bại là cơ hội để phát triển.

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Sự ổn định về cảm xúc và sức khỏe tinh thần​

Sự ổn định về cảm xúc, được đặc trưng bởi khả năng quản lý cảm xúc một cách hiệu quả, góp phần mang lại sức khỏe tinh thần tổng thể. Điều tiết cảm xúc rất quan trọng để duy trì chức năng nhận thức, vì sự biến động về tâm trạng và cảm xúc đau khổ có thể ảnh hưởng đến trí nhớ. Những cá nhân ưu tiên sức khỏe tâm thần, tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết và thực hành việc tự chăm sóc bản thân về mặt cảm xúc có khả năng đạt được kết quả nhận thức tốt hơn trong những năm cuối đời.

Hoạt động thể chất thường xuyên

Tập thể dục thường xuyên là nền tảng của một lối sống lành mạnh và lợi ích của nó vượt ra ngoài sức khỏe thể chất đến sức khỏe nhận thức. Hoạt động thể chất luôn gắn liền với chức năng nhận thức được cải thiện, bao gồm trí nhớ, sự chú ý và chức năng điều hành. Kết hợp các bài tập aerobic, rèn luyện sức mạnh và các hoạt động thúc đẩy sự cân bằng có thể góp phần duy trì khả năng phục hồi nhận thức ở tuổi già.

Ảnh minh họa: Internet

Dinh dưỡng và chế độ ăn uống cân bằng

Một chế độ ăn uống cân bằng và bổ dưỡng là điều cần thiết cho sức khỏe tổng thể, bao gồm cả sức khỏe của não. Tiêu thụ thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, axit béo omega-3, vitamin và khoáng chất. Một số chất dinh dưỡng có liên quan cụ thể đến sức khỏe nhận thức, chẳng hạn như axit béo omega-3 có trong cá và chất chống oxy hóa có trong trái cây và rau quả. Áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh nuôi dưỡng cơ thể và tinh thần có thể góp phần bảo vệ trí nhớ khi về già.