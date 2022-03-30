Người hiện đại cần làm gì để phòng tránh các bệnh liên quan đến lối sống

Sức khỏe 30/03/2022 17:44

Các bệnh liên quan đến lối sống được biết đến là một nhóm bệnh sinh ra từ thói quen ăn uống, vận động, nghỉ ngơi, hút thuốc và uống rượu. Các bệnh thường gặp là đái tháo đường không phụ thuộc insulin, béo phì, bệnh tim mạch, ung thư ruột kết, tăng huyết áp,…

Tại sao các bệnh liên quan đến lối sống ngày càng gia tăng?

Người hiện đại cần làm gì để phòng tránh các bệnh liên quan đến lối sống - Ảnh 1
Ảnh minh họa: vnexpress.net

Sự gia tăng các bệnh liên quan đến lối sống phần lớn được phản ánh trong lối sống ngày càng phong phú của con người ngày nay. Chế độ ăn uống phong phú sẽ dẫn đến việc nạp quá nhiều năng lượng vào cơ thể ngay cả khi bạn không ăn quá nhiều.

Mặt khác, thiếu vận động cơ thể lâu ngày làm giảm tiêu hao năng lượng làm cơ thể mất cân bằng là một yếu tố làm gia tăng các bệnh liên quan đến lối sống. Ngoài ra còn bị ảnh hưởng của stress.

Chế độ ăn uống quá phong phú

Các món ăn như bánh mì kẹp thịt, cơm cà ri và mì Ý, các bữa tiệc gia đình, thức ăn nhanh là những bữa ăn mà người hiện đại thường dùng.

Phương Tây hóa trong thói quen ăn uống sau thời chiến tranh không chỉ phát triển khi đi ăn bên ngoài mà ở nhà cũng thế. Tuy nhiên, đây là thói quen đại diện cho chế độ ăn nhiều calo, nhiều chất béo (đặc biệt là mỡ động vật), không chỉ dẫn đến béo phì mà còn làm tăng lượng đường trong máu dẫn đến các bệnh đái tháo đường, xơ cứng động mạch, các bệnh về tim mạch.

Hơn nữa đây là những món mà trẻ em rất thích ăn, chúng có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của trẻ và được cho là nguyên nhân sinh ra các bệnh liên quan đến lối sống ở trẻ.

Người ta cũng chỉ ra rằng ăn quá nhiều muối có liên quan đến việc sử dụng nhiều thực phẩm bảo quản và cần chú ý muối làm tăng huyết áp và dễ gây chứng xơ cứng động mạch.

Ít vận động

Sự phát triển của giao thông vận tải tập trung vào ô tô, cơ giới hóa lao động và mạng lưới điện phủ sóng trong hầu hết các gia đình đã làm cho cuộc sống của con người hiện đại trở nên tiện lợi hơn.

Người hiện đại cần làm gì để phòng tránh các bệnh liên quan đến lối sống - Ảnh 2
Ảnh minh họa: swequity.vn

Một cuộc sống không cần đi bộ hoặc hoạt động thể chất khiến người ta lười vận động là nguyên nhân làm giảm tiêu hao năng lượng và chức năng thể chất.

Căng thẳng

Một cuộc sống mà môi trường xã hội trở nên phức tạp và sự căng thẳng về tinh thần ngày càng tăng khiến con người hiện đại rơi vào trạng thái stress trầm trọng.

Người hiện đại cần làm gì để phòng tránh các bệnh liên quan đến lối sống - Ảnh 3
Ảnh minh họa: sunnycare.vn

Căng thẳng không chỉ là rối loạn tâm lý nó còn gây ra hàng loạt bệnh tật, bao gồm cả các bệnh liên quan đến lối sống.

Ngoài ra, tình trạng khó chịu và bất thường về thể chất, uống rượu và hút thuốc có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của chúng ta khiến tình trạng căng thẳng ngày càng tăng lên.

Để ngăn ngừa bệnh cần cải thiện lối sống lành mạnh

Để ngăn ngừa các bệnh liên quan đến lối sống, cần xem lại lối sống từ trước đến nay và nỗ lực cải thiện những thói quen gây hại. Quan trọng là đảm bảo các yếu tố “chế độ ăn uống, tập luyện, nghỉ ngơi”.

Kiểm tra thói quen ăn uống của bạn

Thói quen ăn uống là chìa khóa để ngăn ngừa các bệnh liên quan đến lối sống như tăng lượng đường trong máu và tiểu đường.

Thực phẩm bạn ăn hàng ngày là biểu hiện của thói quen sinh hoạt. Chế độ ăn uống không điều độ và mất cân bằng dinh dưỡng chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của bạn.

Kiểm tra vận động

Ít vận động không chỉ làm suy giảm lưu thông máu mà còn tích trữ năng lượng dư thừa, dẫn đến béo phì và xơ cứng động mạch. Nó cũng làm giảm các chức năng của xương và cơ, khiến cơ thể dễ mắc các bệnh liên quan đến lối sống.

Để loại bỏ tình trạng lười vận động này bạn nên kết hợp tập thể dục nhịp điệu (bài tập cho phép bạn thở thoải mái và cung cấp đủ oxy cho các cơ) trong cuộc sống hàng ngày với sự tư vấn của bác sĩ.

Đi bộ là một cách vận động mà người hiện đại có thể dễ dàng kết hợp vào cuộc sống của họ. Hãy đặt mục tiêu 10.000 bước mỗi ngày!

Kiểm tra việc nghỉ ngơi

Đầu tiên là dành thời gian nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc.

Người hiện đại cần làm gì để phòng tránh các bệnh liên quan đến lối sống - Ảnh 4
Ảnh minh họa: suckhoedoisong.vn

Sau cùng cũng là dành thời gian nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc. Một nhịp sống đều đặn, có quy chuẩn là bước đầu tiên cho một cuộc sống lành mạnh.

Cố gắng tiết chế rượu và thuốc lá điều đó sẽ bảo vệ cơ thể bạn khỏi các bệnh liên quan đến lối sống.

Theo Shibazaki Clinic

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