Theo báo cáo của Bộ Y tế bang Florida, người đàn ông là cư dân của hạt Charlotte đã chết vào ngày 20 tháng 2, ba ngày trước khi sở y tế quận đưa ra cảnh báo công khai về bệnh nhiễm trùng ăn não.

Theo tờ FOX 4, nhiễm trùng xảy ra sau khi anh ấy sử dụng nước máy để rửa xoang mũi.

Naegleria fowleri là một loại amip sống đơn bào cực nhỏ. Theo Bộ Y tế Florida ở Charlotte, bệnh nhiễm trùng này rất hiếm và chỉ có thể xảy ra khi nước nhiễm amip đi vào qua mũi. Bộ nhấn mạnh rằng nhiễm trùng không thể lây nhiễm bằng cách uống nước máy.

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Amip có thể gây nhiễm trùng não được gọi là viêm màng não do amip nguyên phát (PAM). Không có bất kỳ phương pháp điều trị hiệu quả nào được biết đến cho tình trạng này.

Amip được tìm thấy ở đâu?

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), amip thường sống ở các vùng nước ngọt, ấm như hồ, sông và suối nước nóng. Nó cũng có thể được tìm thấy sống trong trầm tích ở đáy hồ, ao và sông.

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Rất hiếm khi tìm thấy Naegleria fowleri trong bể bơi, khu vui chơi giải trí, công viên lướt sóng hoặc các địa điểm giải trí khác. Tuy nhiên, vẫn có thể xảy ra nếu chúng được bảo trì kém hoặc không có đủ clo.

Các triệu chứng cần chú ý

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Điều quan trọng là phải tìm kiếm sự trợ giúp y tế ngay lập tức nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào liên quan đến nhiễm trùng sau khi bơi ở hồ nước ấm, sông hoặc bị nước trào lên mũi. Các triệu chứng thường gặp bao gồm nhức đầu, sốt, buồn nôn, mất phương hướng, nôn mửa, cứng cổ, co giật, mất thăng bằng cũng như ảo giác.

Nguy cơ tử vong cao

Theo CDC, bệnh nhiễm trùng, viêm màng não do amip nguyên phát giết chết hơn 97% số người mắc bệnh. Dữ liệu tiết lộ rằng trong số 154 người nhiễm bệnh đã biết ở Hoa Kỳ từ năm 1962-2021, chỉ có 4 bệnh nhân được xác nhận là có thể sống sót sau khi bị nhiễm bệnh.

Trường hợp gần đây khác

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Mùa hè năm ngoái, cậu bé 13 tuổi Caleb Ziegelbauer đã mắc phải một loại amip ăn não khi đang bơi tại Công viên Bãi biển Port Charlotte, hạt Charlotte, Florida. Trường hợp của cậu bé chưa được CDC xác nhận là nhiễm trùng Naegleria fowleri. Tuy nhiên, đội ngũ y tế của cậu bé tin rằng đó là cùng một bệnh nhiễm trùng ăn não. Theo một bản cập nhật vài tuần trước, cậu bé vẫn còn sống và đang dần hồi phục.

Theo Times of India