Người cảm thấy ớn lạnh chớ nên xem thường

Sức khỏe 19/05/2020 15:14

Người cảm thấy ớn lạnh có thể là dấu hiệu nhận biết một số bệnh lý nguy hiểm. Vì thế, thay vì phớt lờ thì bạn hãy quan tâm, tìm hiểu kỹ về vấn đề này. Đồng thời đi thăm khám để được bác sĩ chẩn đoán, đưa ra phương pháp điều trị phù hợp.

Triệu chứng ớn lạnh trong người đôi khi có thể là phản ứng của cơ thể với một môi trường không phù hợp hoặc thời tiết. Đây là một biểu hiện rất bình thường. Tuy nhiên, nếu người cảm thấy ớn lạnh nhưng không rõ nguyên nhân, lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian dài. Đây rất có thể là “tiếng nói” của cơ thể, giúp bạn nhìn nhận lại vấn đề sức khỏe của mình.

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Người cảm thấy ớn lạnh có thể là dấu hiệu của một số bệnh nguy hiểm

Ớn lạnh trong người là bệnh gì?

Thông thường khi thấy ớn lạnh, nổi da gà thì có thể là dấu hiệu cảnh báo một số triệu chứng sau đây:

Thiếu máu

Thiếu máu xảy ra khi lượng sắt và hồng cầu của cơ thể quá thấp. Lúc này cơ thể sẽ xuất hiện triệu chứng ớn lạnh. Đây là triệu chứng ban đầu để nhận biết căn bệnh này. Sở dĩ như vậy là do lượng sắt trong cơ thể bị hạ thấp, làm ảnh hưởng đến oxy và dinh dưỡng của các bộ phận khác.

Chế độ ăn uống nghèo nàn chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến căn bệnh này. Do đó, bạn cần thay đổi ngay, khẩu phần phải có đầy đủ các chất, hợp khẩu vị, hạn chế các gia vị nhân tạo, hương liệu và dầu mỡ. Đồng thời chế độ sinh hoạt làm việc phù hợp kết hợp rèn luyện nâng cao sức khỏe.

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Người cảm thấy ớn lạnh có thể là do thiếu máu

Suy giáp

Những người bị suy tuyến giáp thường có những biểu hiện như hạ canxi máu, làm ảnh hưởng đến hoạt động của tim, hệ thần kinh… Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến chức năng trao đổi chất của cơ thể cũng như chức năng điều hòa nhiệt độ. Do đó, thân nhiệt của người bệnh thường chậm lại hoặc giảm xuống, khiến cơ thể cảm thấy ớn lạnh không rõ lý do.

Bệnh suy giáp rất nguy hiêm có thể dẫn đến tử vong trong thời gian ngắn. Vì vậy, bạn không nên chủ quan. Khi thấy cơ thể bị ớn lạnh không rõ lý do và đi kèm với những biểu hiện sau đây: người suy yếu, không thèm ăn, da nhợt nhạt, thở dốc, đau ngực, tim đập bất thường và nhức đầu. Lúc này bạn cần nhanh chóng đến bệnh viện để được thăm khám, kiểm tra sức khỏe.

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Khi bị suy giáp bạn sẽ cảm thấy người ớn lạnh 

Căn bệnh này có khả năng ngăn ngừa và điều trị hiệu quả, nhưng nếu phát hiện muộn có thể gây biến chứng nguy hiểm không phục hồi được và cần làm các phẫu thuật phức tạp.

Giảm lưu lượng tuần hoàn máu

Giảm lưu lượng tuần hoàn máu có thể xảy ra ở mọi cơ quan trong cơ thể. Biểu hiện của bệnh rất đa dạng, một trong số đó là tự nhiên ớn lạnh trong người. Khi giảm lưu lượng tuần hoàn máu sẽ dẫn tới rối loạn tuần hoàn não, rối loạn tuần hoàn đến các chi và các bộ phận khác bên trong cơ thể.

Thông thường, những biểu hiện này hay gặp ở lớn tuổi. Nhưng hiện nay, ngày càng có nhiều người trẻ tuổi mắc phải, với những biểu hiện ban đầu là mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, mất thăng bằng, hoa mắt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh, đôi khi cảm giác tê bì chân tay, tê cứng cổ. Bởi dòng máu lưu thông giảm nên các cơ quan không đủ oxy và không thể điều hòa nhiệt độ tối ưu được.    

Để sớm phát hiện được căn bệnh này, bạn cần chủ động đi khám sức khỏe thường xuyên. Các bác sĩ sẽ siêu âm, chụp X-quang, chụp cộng hưởng từ MRI. Bên cạnh đó, khi ở nhà người bệnh nên rèn luyện sức khỏe, tập luyện các bài tập giúp tăng cường lưu thông máu tác động vào vùng cổ vai gáy và đầu.

Bệnh Raynaud

Căn bệnh này khiến chúng ta cảm giác lạnh ở tay chân. Thậm chí có thể đổi sang màu đỏ hoặc xanh, tê liệt tạm thời hoặc vô cùng đau đớn khi tiếp xúc với nhiệt độ lạnh. Bạn sẽ mắc phải căn bệnh này khi các mạch máu ngoại vi gặp lạnh hoặc các tình huống căng thẳng, giảm lưu lượng máu đến cung cấp cho các mô và tế bào. Thậm chí có thể xảy ra biến chứng hoại tử nếu tình trạng co thắt mạch diễn ra trong thời gian dài.

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Căn bệnh Raynaud khiến chúng ta cảm giác lạnh ở tay chân

Hiện nay, nguyên nhân gây ra Raynaud vẫn chưa được biết rõ. Vì vậy, tốt nhất là bạn nên chủ động phòng ngừa, để bản thân không mắc phải căn bệnh này bằng cách:

  • Luôn luôn giữ ấm cơ thể, nhất là các khu vực phải tiếp xúc nhiều với môi trường như: tay, chân, vùng mặt.
  • Vào mùa lạnh hãy đeo găng tay, tất ấm và đội mũ khi đi ra ngoài. Tuyệt đối không để cơ thể nhiễm lạnh, bởi đây là nguyên nhân khởi phát các đợt co thắt mạch máu.
  • Bạn không nên tắm nước lạnh. Đồng thời khi chế biến các thực phẩm đông lạnh cần mang găng tay, không nên tiếp xúc trực tiếp.
  • Nếu được thì bạn nên di chuyển đến nơi có khí ấm để định cư và sinh sống.

Ngoài ra, người cảm thấy ớn lạnh cũng có thể là do tác dụng phụ của thuốc. Do đó, bạn hãy luôn đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để nắm rõ cách dùng và tác dụng phụ. Chính vì vậy, khi nghi ngờ nguyên nhân của những cơn ớn lạnh là do các thuốc đang sử dụng thì bạn hãy báo cho bác sĩ điều trị biết. Đặc biệt nếu xuất hiện các triệu chứng bất thường làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thì bạn cần đi thăm khám càng sớm càng tốt.

Triệu chứng ớn lạnh ra mồ hôi nguyên nhân do đâu?

Dù môi trường không hề nóng, bạn cũng không tập thể dục nhưng vẫn bị ớn lạnh ra mồ hôi. Đây có thể là dấu hiệu của một số bệnh lý tiềm ẩn như nhiễm trùng máu, hạ đường huyết hay đau tim. Mức độ bắt đầu tăng nặng hơn so với chứng ớn lạnh thông thường. Người bệnh có nguy cơ tử vong rất cao. Cụ thể:

Nhiễm trùng máu

Nhiễm trùng máu xảy ra khi vi khuẩn hoặc virus tấn công các mô trong cơ thể. Lúc này hệ thống miễn dịch phản ứng với các nhiễm trùng nghiêm trọng ở bụng, phổi, hệ tiết niệu hay các mô quan trọng khác của cơ thể. Các cơ quan trong cơ thể sẽ khó lấy máu tươi và oxy nên dẫn tới trường hợp toát mồ hôi lạnh.

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Người cảm thấy ớn lạnh cũng có thể là biểu hiện của nhiễm trùng máu

Nhiễm trùng máu vô cùng nguy hiểm, nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thòi thì có thể dẫn đến tử vong. Do đó, khi thấy người cảm thấy ớn lạnh toát mồ hôi và kèm theo các triệu chứng như sốt, thở gấp, khó thở, mất ý thức, mạch nhanh bất thường… bạn cần gọi ngay cấp cứu.

Đau tim

Nguyên nhân dẫn đến các cơn đau tim là do cholesterol máu lắng đọng, tích tụ tạo nên các mảng xơ vữa bên trong, làm thành động mạch hẹp dần, khả năng cung cấp máu và oxy đến cơ tim giảm. Khi động mạch bị hẹp hơn 50% khẩu kính lòng mạch thì cơ tim sẽ bị thiếu máu và oxy gây nên cơn đau thắt ngực. Nếu không được kiểm soát tốt, tình trạng tắc nghẽn ngày càng xấu, động mạch vành có thể bị tắc hoàn toàn và gây cơn đau tim.

Các triệu chứng của đau tim có nhiều sự thay đổi giữa các bệnh nhân, mức độ nặng nhẹ khác nhau. Một số triệu chứng thông thường như đau ngực nặng, đau nhói, căng tức, tim như bị đè ép bởi vật nặng, khó thở, hoảng sợ, ớn lạnh toát mồ hôi, da tái xanh…

Thông thường, các bệnh tim mạch sẽ gây nên các cơn đau tim, xảy ra phổ biến ở những người nghiện thuốc lá, ăn nhiều chất béo, mắc bệnh tiểu đường, cholesterol máu cao, huyết áp cao, thừa cân, béo phì...

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Đau tim cũng khiến người cảm thấy ớn lạnh toát mồ hôi

Chính vì vậy, cách phòng ngừa tốt nhất để không mắc các bệnh tim mạch đó là bạn cần có lối sống lành mạnh, không hút thuốc, hạn chế rượu bia. Đặc biệt, xây dựng chế độ ăn khoa học, giàu vitamin, chất xơ, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao.

Qua đây có thể thấy người cảm thấy ớn lạnh có thể là biểu hiện của nhiều căn bệnh nguy hiểm, tước đi tính mạng của chúng ta bất cứ lúc nào. Vì vậy, bạn hãy chủ động phòng ngừa, thường xuyên đi khám sức khỏe. Nếu phát hiện có bệnh thì sẽ kịp thời cứu chữa, hạn chế xảy ra các biến chứng nguy hiểm.

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