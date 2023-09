Người bị u nang tuyến giáp nên kiêng ăn gì?

Bị u nang tuyến giáp kiêng ăn gì?

Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong điều trị bệnh u nang tuyến giáp. Có những thực phẩm tốt người bị u nang tuyến giáp nên ăn và cũng có những thực phẩm mà người u nang tuyến giáp cần lưu ý để kiêng ăn. Vì có một số loại thực phẩm khi ăn vào sẽ làm cho khối u nang phát triển nhanh hơn, làm giảm tác dụng của thuốc điều trị cũng như gây ra nhiều tác dụng không tốt cho người bị u nang tuyến giáp.

Vậy người bị u nang tuyến giáp kiêng ăn gì? Đó là những thực phẩm sau đây:

1. Đậu nành

Đậu nành vốn là một thực phẩm tốt được khuyến khích sử dụng để tăng cường nguồn đạm, canxi, vitamin cho nhiều người nhưng riêng với những người mắc u nang tuyến giáp thì đây lại là thực phẩm cần hạn chế. Những món ăn, đồ uống được chế biến từ đậu nành như sữa đậu nành, đậu phụ, dầu đậu nành, đậu nành rang… là những món mà người bị u nang tuyến giáp phải tránh ăn.

Đậu nành không phải thực phẩm tốt cho người u nang tuyến giáp!

Bởi lẽ trong đậu nành có chứa chất có tên gọi là isoflavone – chất này có thể gây cản trở quá trình tạo ra hormone ở tuyến giáp. Ngoài ra đậu nành cũng có thể làm giảm khả năng hấp thụ iot nên bệnh nhân bị u nang tuyến giáp và có rối loạn tuyến giáp thì không nên sử dụng các sản phẩm từ đậu nành. Tuy nhiên, có thể sử dụng sản phẩm từ đậu nành đã lên men như tương, tempeh thì lại khá tốt cho sức khỏe.

2. Đồ ăn nhanh, đồ đóng hộp chế biến sẵn

Thêm một loại đồ ăn mà người bị u nang tuyến giáp nên kiêng ăn, đó chính là những đồ ăn đóng hộp và những đồ ăn nhanh như xúc xích, thịt hun khói, bim bim, gà chiên,… Những thực phẩm chế biến sẵn này thường có rất nhiều phụ gia, đường, muối, dầu mỡ… và đặc biệt là hàm lượng chất béo cao. Những chất không tốt này sẽ làm giảm khả năng sản xuất thyroxin của tuyến giáp, thậm chí có thể làm giảm hiệu quả của thuốc điều trị bệnh u nang tuyến giáp, từ đó khiến tình trạng u nang thêm nặng hơn. Mọi người cần lưu ý nhé.

3. Nội tạng động vật

Trong nội tạng động vật chứa nhiều các chất xấu gây hại đến cơ thể, trong đó có tuyến giáp. Chất axit alpha lipoic gây ra ảnh hưởng xấu đến tuyến giáp, đồng thời cũng ảnh hưởng và làm giảm hiệu quả tác dụng của thuốc điều trị u nang tuyến giáp. Điều này làm cho quá trình điều trị kéo dài, gây nặng thêm cho tình trạng u nang.

Nội tạng cũng được xếp vào list những loại đồ ăn mà người bị u nang tuyến giáp nên bỏ!

4. Thực phẩm nhiều chất xơ

Các thực phẩm nhiều chất xơ giúp rất tốt cho hệ tiêu hóa, tuy nhiên với người bị u nang tuyến giáp và người mắc các bệnh về tuyến giáp khác thì không nên tiêu thụ quá nhiều chất xơ. Vì chất xơ có thể ngăn cản cơ thể hấp thụ các loại thuốc điều trị và ảnh hưởng tới kết quả điều trị bệnh. Chính vì vậy, bệnh nhân chỉ nên dùng một lượng nhỏ vừa đủ chất xơ trong mỗi bữa ăn trong quá trình điều trị thôi nhé.

5. Thực phẩm chứa nhiều gluten

Ngoài ra thì người bị u nang tuyến giáp cũng không nên sử dụng những nhóm thực phẩm nhiều gluten như lúa mì, bột mì, lúa mạch,... vì nó có khả năng làm ảnh hưởng tới hệ miễn dịch, gây ra nguy cơ suy giáp hay cường giáp. Đồng thời, chúng cũng là chất xúc tác khiến cho bệnh u tuyến giáp phát triển mạnh mẽ hơn.

Bột mì, bánh mì có thể khiến bệnh u nang tuyến giáp phát triển mạnh mẽ hơn!

Bị u nang tuyến giáp nên ăn gì?

Bên cạnh việc cần biết khi bị u nang tuyến giáp không nên ăn gì thì bạn cũng nên biết được những món ăn tốt cho tình trạng bệnh của mình. Những thực phẩm tốt cho người bị u nang tuyến giáp đó là:

Trái cây

Các loại trái cây tươi là nguồn thực phẩm chứa nguồn vitamin dồi dào, đặc biệt là vitamin C. Các vitamin C có vai trò rất lớn trong việc chống oxy hóa, chống lại bệnh tật, tăng khả năng miễn dịch. Vitamin C cũng rất có ích cho người bị bệnh tuyến giáp. Tuyến giáp rất cần nguồn vitamin C này để đảm bảo hoạt động.

Ngược lại, việc thiếu hụt vitamin C sẽ khiến cho tuyến giáp sản xuất ra nhiều hormone. Ngoài ra, việc bổ sung đầy đủ nhóm Vitamin này sẽ giúp tăng khả năng miễn dịch của cơ thể, chống lại bệnh tật. Vì thế, bệnh nhân mắc u tuyến giáp lành tính nên thường xuyên ăn các loại trái cây tươi mỗi ngày, ăn nhiều hơn các loại trái cây giàu vitamin C như cam, bưởi, ổi, táo, nho, lê,…

Thực phẩm giàu vitamin C tốt cho người bị u nang tuyến giáp!

Rau lá xanh

Những loại rau lá xanh đậm như rau bina, rau diếp, măng tây, đậu hà lan,… và các loại rau lá xanh khác là nguồn thực phẩm rất giàu magiê và khoáng chất, đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất của cơ thể, đặc biệt là các hoạt động của tuyến giáp. Những biểu hiện như mệt mỏi, đau cơ, hay những thay đổi trong nhịp tim có thể là dấu hiệu cho thấy bạn không nhận đủ magiê trong khẩu phần của mình.

Tuyên nhiên, riêng đối với một số loại rau thuộc họ cải như: bắp cải, củ cải, cải ngọt, bông cải xanh,.... người bị bệnh tuyến giáp nên ăn ít và đặc biệt là không nên ăn sống. Vì những loại rau này chứa isothiocyanates - chất gây cản trở việc hấp thu iôt của cơ thể, nhất là khi chúng còn sống. Vậy nên, khi ăn các loại rau này, tốt nhất là bạn nên chế biến chín rồi mới thưởng thức nhé.

Các loại hạt nhiều dinh dưỡng

Các loại hạt dinh dưỡng chứa nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là những protein thực vật, các khoáng chất như kẽm, sắt, magie, đồng, vitamin E, vitamin B,… giúp tuyến giáp hoạt động hiệu quả. Trong đó, các loại hạt mà bệnh nhân bị u nang tuyến giáp nên ăn đó là hạt hạnh nhân, hạt điều, hạt bí, các loại ngũ cốc nguyên hạt…

Các loại hạt cung cấp nhiều chất dinh dưỡng tốt cho bệnh nhân u nang tuyến giáp!

Thực phẩm nhiều iot

Iot liên quan trực tiếp đến tuyến giáp và là chất quan trọng giúp cho tuyến giáp có thể sản sinh ra hormone cho cơ thể. Khi thiếu iot thì các tế bào tuyến giáp sẽ tăng sinh và thay đổi hình dạng để hấp thụ được nhiều iot hơn, điều này sẽ khiến cho kích thước khối u nang ngày càng lớn.

Bạn có thể bổ sung những thực phẩm giàu iot như là ngũ cốc, rong biển, trứng, sữa,… vào thực đơn mỗi ngày nhé.

Trên đây là mọi thông tin cho câu hỏi "người bị u nang tuyến giáp nên kiêng ăn gì" và nên ăn gì thì thì tốt cho sức khỏe. Hy vọng qua bài chia sẻ này của Phụ nữ và Gia đình, bạn sẽ xây dựng được một chế độ ăn uống khoa học và lành mạnh, gop[s phần giúp quá trình điều trị được hiệu quả và suôn sẻ hơn nhé. Chúc bạn luôn khỏe mạnh!