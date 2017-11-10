Bên cạnh việc uống ít nhất 2 lít nước/ngày, người bị bệnh trĩ nên ăn các thực phẩm sau đây:

Bệnh trĩ là do bị phình và giãn quá mức đám rối tĩnh mạch ở vùng cuối trực tràng và hậu môn. Nguyên nhân của bệnh chủ yếu là do nóng trong người, ăn uống không khoa học, thiếu chất xơ, gây ra táo bón, lâu ngày phát triển thành bệnh trĩ, khiến cho quá trình đi đại tiện gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, bạn cần phải điều chỉnh thói quen ăn uống sinh hoạt hợp lý. Để biết chính xác người bệnh trĩ nên ăn gì và kiêng ăn gì để hạn chế bệnh phát triển bạn hãy liệt kê ra một danh sách cụ thể.

Các thực phẩm giàu chất xơ như: ngô, lê, táo, đu đủ, mâm xôi, bí ngô, cam, chuối, bơ, bông cải xanh, cải bắp… Những thực phẩm này sẽ giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, do chất xơ tham gia tích trữ nước một cách đáng kể, làm phân bở ra, dễ dàng di chuyển và bị tống ra ngoài.

Thực phẩm nhuận tràng

Các loại thực phẩm có chức năng nhuận tràng như: mồng tơi, rau đay, rau dền, rau diếp cá, rau lang… giúp tiêu hóa dễ dàng, phân không bị vón cục, hạn chế bị táo bón.

Thực phẩm giàu sắt

Dấu hiệu của bệnh trĩ là đi cầu ra máu, thường là máu đỏ tươi. Tuy không ra ồ ạt một lúc, nhưng để tình trạng kéo dài, người bệnh sẽ bị thiếu máu, suy nhược cơ thể. Vì thế trong bữa ăn hàng ngày, bạn hãy bổ sung các thực phẩm giàu chất sắt như: gan gà, cua hấp, cá ngừ, mận, mơ khô, nho khô, hạt hướng dương, hạt điều, hạnh nhân, mè, khoai tây luộc, rau bó xôi, bông cải xanh nấu chín, dưa đỏ, rau cần, mộc nhĩ đen… để có nguyên liệu tạo máu, vận chuyển đủ oxy lên não.

Ngoài ra còn có một số thực phẩm khác tốt cho người bị bệnh trĩ như:

Gừng, tỏi, củ hành… sẽ giúp phân hủy và khắc phục các thương tổn ở mô, nội tạng và động mạch. Tuy nhiên, những thực phẩm này cần bổ sung vừa đủ, nếu dư thừa có thể gây viêm ở động và tĩnh mạch, đặc biệt là khu vực hậu môn.

Nghệ có hoạt chất Curcumin có tính chống viêm, thông mật, tốt cho tiêu hóa, mau làm lành các vết tổn thương của trĩ.

Người bệnh trĩ nên kiêng ăn gì?

Khi bị bệnh trĩ, bạn nên kiêng những thực phẩm sau đây:

Hạn chế ăn các gia vị và thực phẩm cay, nóng như: ớt, hồ tiêu, hành… sẽ gây kích ứng niêm mạc dạ dày, ruột và tạo cảm giác khó chịu cho người bệnh khi đi đại tiện, thường phải rặn mạnh phân mới có thể đi qua hậu môn.

Hạn chế ăn mặn, cơ thể sẽ có nhu cầu được bổ sung thêm nước và muối sẽ có khuynh hướng giữ nước lại trong cơ thể, khiến các tế bào và mạch máu căng ra, triệu chứng bệnh trĩ ngày càng nặng hơn.

Không uống nước ngọt có ga, bia rượu, cà phê… Những loại đồ uống này có nguy cơ làm tăng áp lực trong khung ruột.

Hạn chế ăn bánh mì, bánh ngọt, nhiều chất đường bột làm cho hệ tiêu hóa quá tải, tăng phản ứng gây ngứa hậu môn.

Sau khi biết được người bệnh trĩ nên ăn gì và kiêng ăn gì, thì bạn hãy tự lên thực đơn hàng ngày cho mình nhé! Đây là cách phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh trĩ cực kì hiệu quả đấy.

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