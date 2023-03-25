Tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Shuai Yuan thuộc Viện Karolinska, Stockholm, Thụy Điển cho biết: ''Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng ngủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm là một thói quen tốt để giảm nguy cơ mắc bệnh PAD''. Nghiên cứu được công bố vào ngày 16 tháng 3 năm 2023.

Một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Tim mạch Châu Âu – Open đã phát hiện ra rằng ngủ ít hơn 7 đến 8 tiếng mỗi ngày khiến tim của bạn gặp rủi ro và dẫn đến sự phát triển của bệnh động mạch ngoại biên (PAD).

Bệnh động mạch ngoại vi hoặc PAD là khi các động mạch ở cánh tay và chân bị thu hẹp do sự lắng đọng của các mảng bám. Đây là một trong những triệu chứng chính của chứng xơ vữa động mạch, trong đó lưu lượng máu đến chân và tay bị gián đoạn do chất béo lắng đọng.

Các dấu hiệu phổ biến của PAD là tê hoặc lạnh ở cẳng chân, mạch yếu ở chân, chuột rút đau ở hông, thay đổi màu da ở chân, vết loét ở chân không lành hẳn, rối loạn cương dương ở nam giới và rụng lông ở chân.

​Hơn 650.000 người tham gia đã được đưa vào nghiên cứu​

Nghiên cứu được thực hiện trên quy mô lớn với hai phần. Trong giai đoạn đầu tiên, các nhà nghiên cứu đã cố gắng tìm hiểu mối liên hệ giữa thời lượng giấc ngủ và giấc ngủ ngắn ban ngày với nguy cơ mắc bệnh PAD ở 650.000 người tham gia.

Trong giai đoạn thứ hai, họ sử dụng thông tin di truyền để thực hiện các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên tự nhiên, gọi là ngẫu nhiên hóa Mendel để kiểm tra quan hệ nhân quả của các mối liên hệ.

Ngủ ít hơn 5 giờ mỗi đêm có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh PAD gần gấp đôi

Ảnh minh họa: Internet

Ở 53.416 người trưởng thành, ngủ ít hơn làm tăng nguy cơ mắc bệnh PAD.

Tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Yuan cho biết "Kết quả chỉ ra rằng giấc ngủ ban đêm ngắn có thể làm tăng cơ hội phát triển PAD và việc mắc PAD làm tăng nguy cơ ngủ không đủ giấc".

Điều gì gây ra tình trạng mất ngủ?

Mặc dù ở một số người, một số tình trạng sức khỏe khiến họ mất ngủ là điều bình thường, nhưng việc sử dụng quá nhiều thiết bị điện tử được cho là nguyên nhân gây ra tình trạng ngủ ít hơn trong thời đại ngày nay.

Ảnh minh họa: Internet

Thức đến khuya lướt web, làm việc đến khuya và ngủ đến sáng đã trở thành thói quen của nhiều người. Các chuyên gia y tế đã liên tục cảnh báo về thói quen ngủ ít và ngủ muộn vì những thói quen này gây ra nhiều rủi ro hơn cho cuộc sống, như được tìm thấy trong nghiên cứu này.

​Ngủ nhiều giờ có phải là giải pháp tốt hơn không?​

Nghiên cứu cũng đưa ra kết luận về giấc ngủ dài. Các chuyên gia phát hiện ra rằng ngủ hơn 8 giờ làm tăng 24% nguy cơ mắc bệnh PAD; do đó một lần nữa cần nhấn mạnh vào việc ngủ đủ giấc quan trọng ra sao với sức khỏe chúng ta.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy: "Các kết quả tương tự đã được báo cáo đối với giấc ngủ ngắn, trong đó những người ngủ trưa có nguy cơ mắc bệnh PAD cao hơn 32% so với những người không ngủ trưa".

​Làm sao để ngủ đủ giấc?​

Ảnh minh họa: Internet

Để đảm bảo bạn ngủ đủ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày, hãy cố gắng hình thành các thói quen đi ngủ đúng cách như tắt các thiết bị điện tử ít nhất một giờ trước khi ngủ, ăn một giờ trước khi ngủ và tránh những thứ gây xao nhãng như ánh sáng và âm thanh khi chuẩn bị và lúc ngủ.

Bạn nên cố gắng đọc sách hoặc thiền trước khi đi ngủ. Không uống trà hoặc cà phê sau buổi tối vì những thứ này có thể khiến bạn tỉnh táo quá mức đến khuya.

Theo Times of India