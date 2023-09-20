Ngọc Trinh thất bại lần 2 khi hút trứng vì vận động quá đà: Bác sĩ đưa ra những lời khuyên cụ thể

Á hậu Minh Phương - quản lý của Ngọc Trinh - tiết lộ hồi tháng 8, nữ người mẫu đi hút trứng lần hai. Lần đầu Ngọc Trinh thực hiện việc này là vào tháng 11/2022. "Ngọc Trinh có kế hoạch hút trứng ba lần để gom khoảng 20 trứng trữ đông cho yên tâm vì lúc làm thụ tinh ống nghiệm còn có xác suất phôi bị hư. Cô ấy cứ trữ đó, chưa xác định thời điểm có con bởi lúc này đang bận quá. Có khi phải mấy năm nữa Trinh mới tiến hành làm IVF ", Minh Phương trả lời Ngôi Sao.

Trước đó, chia sẻ trên Báo Ngôi sao, 'Nữ hoàng nội y' tiết lộ cô vẫn độc thân và mới đi hút trứng lần hai, trữ đông hơn 10 trứng để dành sau này làm thụ tinh ống nghiệm.

Ngọc Trinh chia sẻ về lần hút trứng thất bại mới đây của mình. Ảnh: Internet

Thông tin từ Báo Người Đưa Tin, Mới đây, Ngọc Trinh gây chú ý khi đăng tải video chia sẻ thêm về hành trình làm thụ tinh nhân tạo. Theo đó, người đẹp xót xa kể lại ca hút trứng thất bại của mình.

Cụ thể, sau khi thực hiện bác sĩ đã thông báo "không hút được trứng nào hết" và lựa lời an ủi để cô đừng buồn.

"Nữ hoàng nội y" trải lòng rằng thời điểm nhận được tin, cô cảm thấy rất sốc. Qua đó, Ngọc Trinh nhắc nhở điều cần lưu ý cho những ai chuẩn bị thực hiện IVF cần rút kinh nghiệm từ trường hợp của cô.

Ngọc Trinh chia sẻ: "Lần này Trinh gặp sự cố là, khi mà Trinh ở trên bàn mổ chuẩn bị hút trứng và bác sĩ cũng đã tìm hết ở trong đó cho Trinh rồi nhưng mà cũng không còn cái trứng nào để hút hết. Tại vì trứng của Trinh đã bị rụng vào ngay đêm hôm trước rồi.

Thật ra lúc đó, bản thân Trinh cũng hơi sốc nhẹ, cũng buồn tại đó cũng là những cái trứng mà Trinh đã bị mất và cũng rất chờ đợi nữa. Nhưng mà Trinh lấy lại tinh thần rất nhanh. Trinh còn động viên lại chị quản lý là không sao đâu, sức khỏe còn tốt mà lần này không được thì lần sau".

Ngọc Trinh cảm thấy buồn khi quá trình thực hiện không như ý. Ảnh: Internet

Giải thích về lý do hút trứng thất bại, người đẹp cho biết cô có lịch trình làm việc khá dày, cộng thêm hoạt động mạnh khi chơi đùa với cháu gái. Ngọc Trinh chia sẻ thêm: "Trinh muốn nhắc các bạn nữ trước ngày mình thực hiện hút trứng, mình đừng có vận động mạnh quá như Trinh. Trước khi hút trứng, các bạn có thể yêu cầu được siêu âm tử cung để xem thử lượng trứng có đủ để hút hay không. Để tránh trường hợp giống như Trinh, vừa mất thời gian, mất sức khỏe, tiền bạc mà không có kết quả".

Thời gian gần đây, Ngọc Trinh trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục có động thái "rục rịch" liên quan đến chuyện sinh nở. Cô cho biết có dự định sẽ sinh em bé vào năm 2024 hoặc 2025.

Ngọc Trinh đã lấy lại tinh thần sau đó. Ảnh: Internet

Bác sĩ CKI. Kiều Đức Tỵ (Trung tâm hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu Điện) chia sẻ trên Thời báo Văn học Nghệ thuật cho biết, thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) là một quá trình kéo dài gồm nhiều giai đoạn từ quá trình khám, kích thích buồng trứng đến tạo phôi và chuyển phôi. Và giai đoạn chọc hút trứng là một trong những thủ thuật quan trọng khi thực hiện IVF.

Kết quả của quá trình chọc hút trứng có ảnh hưởng lớn đến sự thành công của IVF. Do đó, giai đoạn trước và sau chọc hút trứng, chị em IVF hãy “bỏ túi” một vài kinh nghiệm ăn uống, nghỉ ngơi sau để có một chu kỳ IVF thành công.

Những lưu ý TRƯỚC KHI chọc hút trứng:

- Kiêng quan hệ tình dục 3-5 ngày trước khi tiến hành thủ thuật và kiêng hoạt động mạnh, tránh vỡ nang trứng.

- Thực hiện chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học. Cần uống nhiều nước, trung bình 2-3 lít nước/ngày, tăng cường uống sữa đậu nành, nước ép hoa quả…

- Nên đi bộ hoặc tập thể dục tùy theo điều kiện sức khỏe và sở thích, nên tập khoảng 20-30 phút/ngày.Trung bình khoảng 150 phút/tuần. Đặc biệt cần kiểm soát cân nặng đối với những trường hợp thừa cân, béo phì.

- Luôn luôn sử dụng thuốc đều đặn, đúng giờ, đúng liều lượng theo đơn của bác sĩ.

- Điều quan trọng nhất trước khi chọc hút trứng, các chị em cần chuẩn bị sức khỏe và tâm lý thật tốt. Giữ tinh thần lạc quan, tâm lý ổn định bởi chị em trong giai đoạn này thường rất mệt mỏi do dùng nhiều thuốc trong thời gian dài, đồng thời áp lực về gia đình và chuyện có con. Vì vậy chồng và người thân nên động viên, an ủi, đồng cảm và chia sẻ.

Ngọc Trinh hút trứng lần 2 thất bại, bác sĩ chỉ ra những lưu ý trước - sau ngày hút trứng chị em phải nhớ - 3

Những lưu ý SAU KHI chọc hút trứng:

Sau khi chọc hút trứng xong, chị em đã đi được 1 đoạn đường nhưng hành trình tìm con vẫn còn tiếp tục với giai đoạn chuẩn bị niêm mạc và chuyển phôi. Vì thế mà, giai đoạn nghỉ ngơi, hồi phục cơ thể sau chọc hút trứng để sẵn sàng cho quá trình mang thai sau này cũng không thể xem nhẹ:

- Sau khi chọc hút trứng xong, hầu hết các mom có thể về nhà sau khoảng 1,5-2 tiếng nếu kết quả theo dõi sau thủ thuật ổn định. Nhưng không được tự lái xe ra về. Các bạn có thể nhờ người nhà hỗ trợ hoặc thuê xe để ra về. Lí do là vì vẫn còn chút ảnh hưởng của thuốc gây mê.

- Chị em có thể hoạt động bình thường sau khi làm thủ thuật. Tốt nhất nên nghỉ ngơi, thư giãn trọn vẹn trong ngày đầu tiên. Những ngày sau đó, chú ý không vận động mạnh, không làm việc quá sức. Hạn chế tối đa leo cầu thang, vặn xoắn người để tránh ảnh hưởng đến tử cung, buồng trứng.

- Các loại thuốc đã được bác sĩ chỉ định, chị em nên uống thuốc đúng, đủ, đều đặn, đúng giờ. Ngoài ra, tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ để có kết quả tốt.

- Uống đủ 2 lít nước/ngày thực sự rất tốt đối với phụ nữ sau khi chọc hút trứng để cơ thể dễ dàng hồi phục nhanh chóng. Ngoài nước khoáng tinh khiết, nước ép trái cây, sinh tố hay trà thảo dược cũng rất tốt cho cơ thể.

- Ăn những bữa ăn đủ chất dinh dưỡng cần thiết, nhất là các thực phẩm giàu đạm, thực phẩm có thành phần acid folic, sắt, canxi, omega3 như thịt bò hầm, cải bó xôi, măng tây, đậu, ngũ cốc, trứng, cá… Tránh sử dụng các chất kích thích như rượu, thuốc lá, cà phê, các thức ăn cay, nóng, dễ gây dị ứng.

- Kiêng quan hệ tình dục từ 2-3 ngày sau khi tiến hành thủ thuật chọc hút trứng, an toàn nhất là quan hệ sau khi sạch kinh.

- Khi gặp 1 số tác dụng phụ sau chọc hút trứng như buồn nôn, chuột rút, đầy hơi, đau nhức, khó chịu, mệt mỏi trong người mà không giảm dần và chấm dứt sau vài ngày hoặc có những dấu hiệu bất thường như đau bụng tăng, ăn uống kém, nôn nhiều, tiểu ít, bụng chướng to… chị em cần khám lại ngay để được bác sĩ hỗ trợ kịp thời.