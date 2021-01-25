Ngỡ mình tăng cân nên chăm tập thể dục, sau một thời gian, người phụ nữ phát hiện khối u bất thường

Chị T. bị tăng cân bất thường đồng thời xuất hiện những cơn đau bên mạn sườn. Chị đã đến ngay bệnh viện để thăm khám và phát hiện khối u khổng lồ chiếm hết vùng bụng bên phải.

Ngày 25/1/2021, Bệnh viện Chợ Rẫy vừa tiếp nhận ca bệnh của bệnh nhân nữ tên T. (36 tuổi, quận Phú Nhuận, TP.HCM) trong tình trạng đau bên mạn sườn nhiều. Sau hội chẩn, các bác sĩ phát hiện chị có một khối u khổng lồ trong người.

Chị T. cho biết những cơn đau như thế này đã xuất hiện từ 1 năm về trước. Thế nhưng chị chỉ nghĩ đơn giản mình tăng cân, nên cố gắng rèn luyện thể dục thể thao nhiều hơn. Cho đến khi những cơn đau ấy ngày một dai dẳng, chị mới quyết định đi khám và phát hiện cơ thể mình có khối u khổng lồ.

Trước đó, chị T. nhập viện trong tình trạng bụng phải to, ấn không đau, không vàng da, có từng đợt sưng phù, đau chân phải kéo dài khoảng 2-3 ngày sau đó tự xẹp. Ngoài ra, bệnh nhân để ý từ lúc phát hiện khối u thì búi trĩ lớn hơn lúc trước và bị lòi ra ngoài. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện vùng bụng bên phải chị T. có khối u đầu - thân tụy khổng lồ. Khối u to chèn ép cuống gan và các mạch máu xung quanh.

Chị T. dần hồi phục sau ca phẫu thuật cắt bỏ khối u - Ảnh: Vietnamnet

Vào ngày 11/1/2021, chị T. đã được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tiến hành phẫu thuật cắt mổ khối u. Tiến sĩ, bác sĩ Đoàn Tiến Mỹ, Trưởng Khoa Ngoại gan mật tụy, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết khối u của bệnh nhân rất to, dính vào động mạch, tĩnh mạch… nên quá trình bóc tách gặp nhiều khó khăn. Qua 10 tiếng phẫu thuật căng thẳng, các bác sĩ đã cắt bỏ khối u dài 20 cm, nặng 2,2 kg ra khỏi bụng bệnh nhân.

Khối u nặng 2,2 kg khiến chị T. nhầm tưởng mình bị béo - Ảnh: Vietnamnet

Bác sĩ Mỹ cũng chia sẻ thêm thông thường khối u đầu tụy chỉ nặng từ 1 đến 1,5 kg. Trường hợp của chị T. được ghi nhận là khối u đầu - thân tụy lớn nhất được phát hiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy từ trước tới nay.

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