Ngỡ mình tăng cân nên chăm tập thể dục, sau một thời gian, người phụ nữ phát hiện khối u bất thường

Sức khỏe 25/01/2021 16:38

Chị T. bị tăng cân bất thường đồng thời xuất hiện những cơn đau bên mạn sườn. Chị đã đến ngay bệnh viện để thăm khám và phát hiện khối u khổng lồ chiếm hết vùng bụng bên phải.

Ngày 25/1/2021, Bệnh viện Chợ Rẫy vừa tiếp nhận ca bệnh của bệnh nhân nữ tên T. (36 tuổi, quận Phú Nhuận, TP.HCM) trong tình trạng đau bên mạn sườn nhiều. Sau hội chẩn, các bác sĩ phát hiện chị có một khối u khổng lồ trong người.

Chị T. cho biết những cơn đau như thế này đã xuất hiện từ 1 năm về trước. Thế nhưng chị chỉ nghĩ đơn giản mình tăng cân, nên cố gắng rèn luyện thể dục thể thao nhiều hơn. Cho đến khi những cơn đau ấy ngày một dai dẳng, chị mới quyết định đi khám và phát hiện cơ thể mình có khối u khổng lồ.

Trước đó, chị T. nhập viện trong tình trạng bụng phải to, ấn không đau, không vàng da, có từng đợt sưng phù, đau chân phải kéo dài khoảng 2-3 ngày sau đó tự xẹp. Ngoài ra, bệnh nhân để ý từ lúc phát hiện khối u thì búi trĩ lớn hơn lúc trước và bị lòi ra ngoài. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện vùng bụng bên phải chị T. có khối u đầu - thân tụy khổng lồ. Khối u to chèn ép cuống gan và các mạch máu xung quanh.

khoi u 1
Chị T. dần hồi phục sau ca phẫu thuật cắt bỏ khối u - Ảnh: Vietnamnet

Vào ngày 11/1/2021, chị T. đã được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tiến hành phẫu thuật cắt mổ khối u. Tiến sĩ, bác sĩ Đoàn Tiến Mỹ, Trưởng Khoa Ngoại gan mật tụy, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết khối u của bệnh nhân rất to, dính vào động mạch, tĩnh mạch… nên quá trình bóc tách gặp nhiều khó khăn. Qua 10 tiếng phẫu thuật căng thẳng, các bác sĩ đã cắt bỏ khối u dài 20 cm, nặng 2,2 kg ra khỏi bụng bệnh nhân.

khoi u 2
Khối u nặng 2,2 kg khiến chị T. nhầm tưởng mình bị béo - Ảnh: Vietnamnet

Bác sĩ Mỹ cũng chia sẻ thêm thông thường khối u đầu tụy chỉ nặng từ 1 đến 1,5 kg. Trường hợp của chị T. được ghi nhận là khối u đầu - thân tụy lớn nhất được phát hiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy từ trước tới nay.

5 món nuôi dưỡng khối u, phá hoại tử cung, chị em ăn thường xuyên mà không hề biết

5 món nuôi dưỡng khối u, phá hoại tử cung, chị em ăn thường xuyên mà không hề biết

Thói quen ăn uống vô tình đẩy các chị em phải đối mặt với căn bệnh ung thư tử cung.

Xem thêm
Từ khóa:   khối u khổng lồ khối u dấu hiệu khối u ác tính

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 5 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm