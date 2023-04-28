Nghiên cứu mới: Loại thuốc tiêm 'thần kì' giúp tim trẻ lại 10 tuổi

Khi được tiêm cho những con chuột già, gene này làm trẻ hóa đồng hồ sinh học của tim chúng tương đương với 10 năm ở con người. Các nhà khoa học chỉ ra rằng BPIFB4 bảo vệ tim mạch của chuột bằng cách thúc đẩy sự hình thành các mạch máu mới, giảm số lượng mạch máu đã lão hóa, khiến chúng ngừng nhân lên. Trong thí nghiệm trên chuột, BPIFB4 cải thiện chức năng tim và điều hòa lượng máu đến tim.

Nghiên cứu do Đại học Bristol thực hiện, đăng tải trên tạp chí Cardiovascular Research, cho thấy một gene đột biến tên BPIFB4, có thể giúp một người không mắc các bệnh tim mạch , thường đi kèm với sự lão hóa.

Phát hiện mới làm nổi bật tiềm năng điều trị của BPIFB4, giúp giảm tác dụng phụ của lão hóa đối với chức năng tim mạch.

Các nhà nghiên cứu đã công bố việc một loại thuốc tiêm chống lão hóa có thể giúp trái tim trẻ lại 10 tuổi, từ đó kéo dài tuổi thọ. Ảnh: VnExpress

"Những người sống đến trăm tuổi có thể truyền gene khỏe mạnh của họ cho con cháu. Nghiên cứu này chứng minh rằng chúng ta cũng có thể tạo ra các tế bào tim người trẻ hơn bằng cách truyền một gene đặc biệt lấy từ những người trăm tuổi. Các gene mới có thể lập trình tế bào tim, chống lại căng thẳng tốt hơn và xây dựng bộ máy sản sinh protein", Paolo Madeddu, giáo sư y học tim mạch tại Đại học Bristol, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.

Nghiên cứu tìm ra gene giúp trái tim trẻ ra khoảng 10 tuổi. Ảnh: Giáo dục thời đại

Các nhà khoa học cũng thực hiện một nghiên cứu độc lập, kéo dài ba năm trên tế bào tim người nuôi trong ống nghiệm ở Italy. Nghiên cứu chỉ ra rằng tuổi thọ và di truyền có liên quan mật thiết đến nhau. Những người sống lâu sở hữu gene giúp cơ thể lão hóa chậm, tỷ lệ mắc bệnh tim mạch thấp hơn. Họ cũng sở hữu mức BPIFB4 trong cơ thể cao hơn.

Ngoài việc hiện diện trong máu, BPIFB4 còn tồn tại trong tế bào nội mô, tế bào cơ tim mạch tế bào miễn dịch. Tạo ra BPIFB4 ở chuột có thể làm giảm thâm hụt chức năng nội mô, thúc đẩy quá trình hình thành mạch. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng BPIFB4 ngăn chặn sự hình thành mảng xơ vữa động mạch ở chuột.

Tiến sĩ Yu-Ming Ni, chuyên khoa tim mạch không xâm lấn tại Viện Tim mạch Memorial Care, Trung tâm Y tế Orange Coast, nhận định nghiên cứu cho thấy các gene đặc biệt có thể cải thiện sức khỏe, tuổi thọ, tim mạch nói chung.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo các nhà khoa học cần thực hiện thêm nghiên cứu trên người trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý việc giữ cho trái tim của chúng ta luôn trong tình trạng khỏe mạnh:

Vệ sinh răng miệng sạch sẽ

Các bằng chứng cho thấy sức khỏe răng miệng tốt có thể bảo vệ bạn chống lại bệnh tim. Vi khuẩn gây bệnh nướu răng có thể di chuyển đến các mạch máu trong cơ thể gây viêm và tổn thương, làm tăng nguy cơ đột quỵ và bệnh tim mạch vành.

Vận động thường xuyên

Tập thể dục đều đặn rất quan trọng để bảo vệ trái tim. Mỗi ngày, bạn nên dành 30 phút để vận động. Không cần phải đổ thật nhiều mồ hôi trong phòng tập nhưng một chút gắng sức sẽ tốt cho sức khỏe của bạn.

Nếu không thể thu xếp thời gian để vận động, bạn chỉ cần đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi bộ xung quanh văn phòng.

Kiểm soát căng thẳng

Chỉ riêng căng thẳng không gây ra bệnh tim nhưng có thể liên quan đến những thói quen không lành mạnh làm tăng nguy cơ mắc bệnh, chẳng hạn như ăn uống thoải mái. Bạn phải tìm ra cách kiểm soát tình trạng stress phù hợp với mình. Một số người có thể ra ngoài tập thể dục, những người khác chọn đọc sách, thiền, yoga.

Hạn chế thịt đỏ

“Bạn là những gì bạn ăn” là câu nói chính xác. Bạn không cần phải ăn chay để có trái tim khỏe mạnh nhưng nếu bạn ăn bít tết, thịt chế biến sẵn hàng ngày thì điều đó không tốt.

Số lần ăn thịt đỏ trong tuần tùy thuộc vào khẩu phần nhưng nếu bạn đang ăn một lượng nhỏ, 2-3 lần một tuần, bạn đang đi đúng hướng.