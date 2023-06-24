Nghệ An: Kỳ tích cứu sống bé gái hơn 3 tuổi bị vỡ tim do xe đạp điện đổ đè lên người

Sức khỏe 24/06/2023 20:08

Các bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An vừa chạy đua với thời gian 'vàng', cứu sống bé gái 44 tháng tuổi bị vỡ tim do xe đạp điện đổ đè lên người.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 24/6, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, các bác sĩ vừa cứu sống một trẻ bị vỡ tim do chấn thương ngực kín

Cách đây ít ngày, bé N.A.T (gần 4 tuổi, trú huyện Nghi Lộc) được đưa đến Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cấp cứu trong tình trạng sốc, mạch nhanh nhỏ, kích thích vật vã, nguy cơ tử vong gần… 

Sau khi thực hiện sơ cứu ban đầu, bệnh nhi được chuyển gấp lên Khoa Hồi sức ngoại khoa.

Theo người nhà bé T., trong lúc chơi đùa ngoài sân, bé trèo lên xe máy điện khi không có người lớn giám sát. Chiếc xe nặng đổ ập, chèn ép lên lồng ngực khiến bé T. ngất lịm. Bé được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nghệ An: Kỳ tích cứu sống bé gái hơn 3 tuổi bị vỡ tim do xe đạp điện đổ đè lên người - Ảnh 1
Ê-kíp phẫu thuật cứu sống bệnh nhi - Ảnh: VietNamNet

Tại đây, các bác sĩ tiến hành hồi sức tích cực, bệnh nhi được bù dịch, thở máy, xử trí đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, động mạch kết hợp dùng 3 loại thuốc vận mạch kiểm soát huyết động để duy trì chức năng sống.

Kết quả siêu âm tim xuất hiện hình ảnh tràn máu màng ngoài tim cấp gây chèn ép tim cấp. Đây là nguyên nhân dẫn đến tình huống trẻ có thể ngưng tim, tử vong trong tích tắc.

Theo thông tin từ báo Nghệ An, trước tình huống cấp bách, Khoa Hồi sức Ngoại khoa đã báo động đỏ toàn viện, huy động hội chẩn ê-kíp các bác sỹ Tim mạch, Hồi sức Ngoại, Gây mê và Ngoại Tổng hợp. Ê-kíp thống nhất trẻ bị vỡ tim do chấn thương ngực kín, có chỉ định phẫu thuật cấp cứu tối khẩn.

Ê-kíp phẫu thuật tim hở, gây mê hồi sức đã chạy đua cùng thời gian để cứu trẻ. Ngay khi mở ngực, máu từ trong khoang màng tim chảy ra ồ ạt với số lượng lớn. Phẫu thuật viên quan sát thấy tim trẻ bị rách nhĩ phải khoảng 1,5 cm sát tĩnh mạch chủ dưới. Rất nhanh chóng, phẫu thuật viên khâu vết rách vỡ tim của trẻ, kiểm soát tình trạng chảy máu, dẫn lưu màng ngoài tim và trung thất rồi đóng ngực.

Nghệ An: Kỳ tích cứu sống bé gái hơn 3 tuổi bị vỡ tim do xe đạp điện đổ đè lên người - Ảnh 2
Được cứu chữa kịp thời, bé N.A.T đã nhanh chóng hồi phục và xuất viện - Ảnh: Báo Nghệ An

Ca mổ tối khẩn kết thúc. Bệnh nhân được chuyển về Khoa Hồi sức Ngoại khoa để tiếp tục theo dõi và điều trị. Với những nỗ lực cứu chữa hết lòng của đội ngũ y, bác sĩ từ các chuyên khoa, bệnh nhi đã dần dần tỉnh táo, được rút ống nội khí quản và các dẫn lưu, chức năng tim mạch hô hấp ổn định và sớm được ra viện bình an.

Vỡ tim thường có tổn thương rất phức tạp, tỷ lệ tử vong rất cao, đặc biệt là các tổn thương lớn nếu không được thực hiện bởi các cơ sở chuyên khoa tim mạch do thiếu phương tiện về tim phổi máy, kinh nghiệm phẫu thuật và gây mê hồi sức tim mạch.

Với trường hợp bệnh nhân N.A.T., nếu việc cứu trị chỉ chậm trễ thêm ít phút thôi, cơ hội sống của bé sẽ không còn. Sự nhạy bén, kinh nghiệm phẫu thuật tim trẻ em và quyết đoán trong cấp cứu của các bác sĩ đã cứu sống được bệnh nhân trong trường hợp này.

 

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Bệnh nhân có 1 lỗ thủng đường kính khoảng 1 cm ở cơ tim thất phải đang chảy máu, được các bác sĩ nhanh chóng phẫu thuật kịp thời.

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