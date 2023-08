Trung tâm Kiểm soát & Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho biết cơn đau này thường đi kèm với sưng tấy. "Đặc điểm chính của viêm khớp Lyme là sưng một hoặc một vài khớp. Trong khi đầu gối bị ảnh hưởng thường xuyên nhất, các khớp lớn khác như vai, mắt cá chân, khuỷu tay, hàm, cổ tay và hông cũng có thể bị ảnh hưởng", cơ quan y tế cho biết.

Cũng có thể có những nguyên nhân cơ bản khác

Ngoài bệnh Lyme, có một số cách giải thích khác cho chứng đau khớp do di cư. Theo Merck Manual, một tạp chí tiêu dùng do công ty dược phẩm sản xuất cho biết bạn có thể bị viêm khớp cấp tính ảnh hưởng đến nhiều khớp do nhiễm virus, rối loạn khớp, bùng phát rối loạn khớp mãn tính như viêm khớp dạng thấp hoặc psoriatioc viêm khớp, hay bệnh gút. Trong một số trường hợp hiếm hoi, bệnh lậu, nhiễm trùng do vi khuẩn liên cầu, bệnh lupus hoặc viêm khớp phản ứng cũng có thể là nguyên nhân.

Cũng cần lưu ý rằng bệnh Lyme thường được gọi là "kẻ bắt chước tuyệt vời" vì khả năng bắt chước nhiều bệnh khác. Điều này thường dẫn đến chẩn đoán sai, với Lyme thường bị nhầm với ALS, đau cơ xơ hóa, hội chứng mệt mỏi mãn tính, đa xơ cứng và các dạng viêm khớp khác nhau.

Hãy chú ý những triệu chứng của bệnh Lyme

Theo CDC, bệnh Lyme được chẩn đoán bằng ba chỉ số: triệu chứng, phát hiện thể chất và khả năng tiếp xúc với vết cắn của bọ chét.

Cơ quan y tế cho biết: Mặc dù bệnh Lyme có thể có nhiều triệu chứng, nhưng điển hình nhất là "sốt, nhức đầu, mệt mỏi và phát ban da hay đau mắt đỏ đặc trưng được gọi là hồng ban di cư", cơ quan y tế cho biết. Nếu có những triệu chứng này, bác sĩ có thể hỏi về khả năng phơi nhiễm, đặc biệt nếu bạn sống ở những địa điểm có nguy cơ cao mắc bệnh. Tuy nhiên, những yếu tố này sẽ chỉ hướng về Lyme như một chẩn đoán khả thi cho đến khi xét nghiệm máu xác nhận sự hiện diện của vi khuẩn Borrelia burgdorferi hoặc Borrelia mayonii .

Đây sẽ là thời điểm nên đến gặp bác sĩ về chứng đau khớp di chuyển khắp cơ thể

Bất kể nguyên nhân cơ bản của nó là gì, bạn nên gọi bác sĩ để được "đánh giá nhanh chóng, kịp thời" về cơn đau khớp di chuyển của bạn nếu bạn gặp một số triệu chứng nhất định. Chúng bao gồm sưng khớp, nóng hoặc đỏ ở khớp, phát ban mới, các đốm màu tím, lở loét miệng, mũi, hoặc bộ phận sinh dục, đau ngực, khó thở hoặc ho dữ dội, đau bụng, sốt, đổ mồ hôi, sụt cân, hoặc ớn lạnh, đỏ mắt hoặc đau mắt.

Xét nghiệm máu có thể xác nhận một trường hợp mắc bệnh Lyme như thế nào, tại thời điểm đó, bác sĩ của bạn rất có thể sẽ đưa ra liệu trình điều trị kháng sinh từ 10 đến 14 ngày. Hầu hết mọi người hồi phục hoàn toàn sau khi dùng thuốc, nhưng hãy nói chuyện với bác sĩ nếu các triệu chứng của bạn vẫn tiếp tục sau khi dùng thuốc kháng sinh.

