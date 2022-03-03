Nếu thường xuyên đau những vị trí này, tốt hơn hết bạn nên kiểm tra MÁU ngay lập tức để tránh những hiểm họa sức khỏe từ tử thần

Sức khỏe 03/03/2022 13:00

Mọi người thỉnh thoảng đều trải qua một cơn đau hoặc vài cơn đau bí ẩn, có lẽ có thể khó phân biệt giữa cảm giác khó chịu đã qua đi và cơn nào nào đó có nghiêm trọng hơn không. 

Nếu thường xuyên đau những vị trí này, tốt hơn hết bạn nên kiểm tra MÁU ngay lập tức để tránh những hiểm họa sức khỏe từ tử thần - Ảnh 1

Các chuyên gia nói rằng nếu bạn trải qua một loại cơn đau nhất định, xét nghiệm máu là cách nhanh nhất để chẩn đoán vì nó thường liên quan đến bệnh Lyme. Điều trị kịp thời căn bệnh này có thể giúp bạn giảm được nhiều các triệu chứng khó chịu, bao gồm đau đầu và cứng khớp, chóng mặt, khó thở, viêm não hoặc tủy sống, v.v. Hãy cùng tìm hiểu để biết loại cơn đau nào có thể là đã đến lúc bạn phải xét nghiệm máu. 

Nếu bạn bị đau di chuyển khắp cơ thể, hãy đi kiểm tra máu để xác nhận có bị nhiễm bệnh Lyme hay không

Nếu thường xuyên đau những vị trí này, tốt hơn hết bạn nên kiểm tra MÁU ngay lập tức để tránh những hiểm họa sức khỏe từ tử thần - Ảnh 2
Nguồn ảnh: iStock

Nếu bạn cảm thấy đau nhức không rõ nguyên nhân ở các khớp của mình, các chuyên gia cho rằng việc xét nghiệm máu để tìm bệnh Lyme có thể hữu ích. Đó là bởi vì khoảng một nửa số bệnh nhân bị Lyme mãn tính hoặc không được điều trị sẽ trải qua các đợt viêm khớp không liên tục, dẫn đến đau và cứng tạm thời có thể di chuyển khắp cơ thể.

Trên thực tế, một nghiên cứu năm 1995 trên Tạp chí Y học Hoa Kỳ (AJM) đã phát hiện ra rằng "liên quan đến cơ xương, đặc biệt là viêm khớp, là một đặc điểm chung của bệnh Lyme. Ở giai đoạn đầu của bệnh, bệnh nhân có thể bị đau cơ xương di chuyển ở khớp, bao, gân, cơ hoặc xương ở một hoặc một số vị trí cùng một lúc, thường chỉ kéo dài vài giờ hoặc vài ngày ở một vị trí nhất định."

Trung tâm Kiểm soát & Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho biết cơn đau này thường đi kèm với sưng tấy. "Đặc điểm chính của viêm khớp Lyme là sưng một hoặc một vài khớp. Trong khi đầu gối bị ảnh hưởng thường xuyên nhất, các khớp lớn khác như vai, mắt cá chân, khuỷu tay, hàm, cổ tay và hông cũng có thể bị ảnh hưởng", cơ quan y tế cho biết.  

Cũng có thể có những nguyên nhân cơ bản khác

Nếu thường xuyên đau những vị trí này, tốt hơn hết bạn nên kiểm tra MÁU ngay lập tức để tránh những hiểm họa sức khỏe từ tử thần - Ảnh 3
Nguồn ảnh: Shutterstock

Ngoài bệnh Lyme, có một số cách giải thích khác cho chứng đau khớp do di cư. Theo Merck Manual, một tạp chí tiêu dùng do công ty dược phẩm sản xuất cho biết bạn có thể bị viêm khớp cấp tính ảnh hưởng đến nhiều khớp do nhiễm virus, rối loạn khớp, bùng phát rối loạn khớp mãn tính như viêm khớp dạng thấp hoặc psoriatioc viêm khớp, hay bệnh gút. Trong một số trường hợp hiếm hoi, bệnh lậu, nhiễm trùng do vi khuẩn liên cầu, bệnh lupus hoặc viêm khớp phản ứng cũng có thể là nguyên nhân.

Cũng cần lưu ý rằng bệnh Lyme thường được gọi là "kẻ bắt chước tuyệt vời" vì khả năng bắt chước nhiều bệnh khác. Điều này thường dẫn đến chẩn đoán sai, với Lyme thường bị nhầm với ALS, đau cơ xơ hóa, hội chứng mệt mỏi mãn tính, đa xơ cứng và các dạng viêm khớp khác nhau.

Hãy chú ý những triệu chứng của bệnh Lyme

Nếu thường xuyên đau những vị trí này, tốt hơn hết bạn nên kiểm tra MÁU ngay lập tức để tránh những hiểm họa sức khỏe từ tử thần - Ảnh 4
Nguồn ảnh: Shutterstock

Theo CDC, bệnh Lyme được chẩn đoán bằng ba chỉ số: triệu chứng, phát hiện thể chất và khả năng tiếp xúc với vết cắn của bọ chét.

Cơ quan y tế cho biết: Mặc dù bệnh Lyme có thể có nhiều triệu chứng, nhưng điển hình nhất là "sốt, nhức đầu, mệt mỏi và phát ban da hay đau mắt đỏ đặc trưng được gọi là hồng ban di cư", cơ quan y tế cho biết. Nếu có những triệu chứng này, bác sĩ có thể hỏi về khả năng phơi nhiễm, đặc biệt nếu bạn sống ở những địa điểm có nguy cơ cao mắc bệnh. Tuy nhiên, những yếu tố này sẽ chỉ hướng về Lyme như một chẩn đoán khả thi cho đến khi xét nghiệm máu xác nhận sự hiện diện của vi khuẩn Borrelia burgdorferi hoặc Borrelia mayonii . 

Đây sẽ là thời điểm nên đến gặp bác sĩ về chứng đau khớp di chuyển khắp cơ thể

Nếu thường xuyên đau những vị trí này, tốt hơn hết bạn nên kiểm tra MÁU ngay lập tức để tránh những hiểm họa sức khỏe từ tử thần - Ảnh 5
Nguồn ảnh: Shutterstock

Bất kể nguyên nhân cơ bản của nó là gì,  bạn nên gọi bác sĩ để được "đánh giá nhanh chóng, kịp thời" về cơn đau khớp di chuyển của bạn nếu bạn gặp một số triệu chứng nhất định. Chúng bao gồm sưng khớp, nóng hoặc đỏ ở khớp, phát ban mới, các đốm màu tím, lở loét miệng, mũi, hoặc bộ phận sinh dục, đau ngực, khó thở hoặc ho dữ dội, đau bụng, sốt, đổ mồ hôi, sụt cân, hoặc ớn lạnh, đỏ mắt hoặc đau mắt.

Xét nghiệm máu có thể xác nhận một trường hợp mắc bệnh Lyme như thế nào, tại thời điểm đó, bác sĩ của bạn rất có thể sẽ đưa ra liệu trình điều trị kháng sinh từ 10 đến 14 ngày. Hầu hết mọi người hồi phục hoàn toàn sau khi dùng thuốc, nhưng hãy nói chuyện với bác sĩ nếu các triệu chứng của bạn vẫn tiếp tục sau khi dùng thuốc kháng sinh.

Theo Bestlife

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Từ khóa:   bệnh Lyme đau khớp mãn tính điều trị bệnh Lyme

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