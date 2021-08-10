Nếu có ý định mua máy lọc nước, hãy mua máy điện giải ion kiềm

Bên cạnh đó, tím kiềm còn làm thay đổi cấu trúc phân tử nước, nhằm tạo ra nguồn nước chất lượng tốt, có lợi cho sức khỏe con người.

Máy lọc nước điện giải còn được gọi với cái tên khác: máy lọc ion kiềm, máy điện giải. Đây là sản phẩm có khả năng lọc nguồn nước, đồng thời tạo ra tính kiềm cao, chống oxy hóa. Với công nghệ điện phân tiên tiến, sản phẩm giúp đẩy toàn bộ chất ô nhiễm, thành phần hóa học, chất độc hại của nước ra bên ngoài.

Cơ cấu hoạt động:

Nước được đưa vào lọc sạch tạp chất rồi đẩy vào buồng điện phân

Điện cực sẽ đẩy ra 2 nguồn nước riêng biệt: nguồn kiềm và nguồn nước có tính axit

Bạn có thể sử dụng hai đường nước này để uống, nấu nước, sinh hoạt, hỗ trợ phòng trị bệnh, khử trùng hoặc vệ sinh các máy móc, thiết bị.

2. Vì sao nên sử dụng máy lọc nước ion kiềm

Ưu điểm máy lọc ion kiềm

Chỉ mới xuất hiện trong một thời gian ngắn, nhưng đây đã là sản phẩm được yêu thích nhất trên nhiều trang thương mại điện tử và được nhiều người tin tưởng và sử dụng. Chỉ riêng điều đó đã chứng tỏ được những tác dụng mà máy lọc nước ion kiềm mang lại.

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ưu điểm của chiếc máy này nhé.

- Khả năng lọc nước vượt trội

Điều đầu tiên làm nên tính khả dụng của một sản phẩm lọc nước, chính là khả năng làm sạch nước vượt trội. Máy ion kiềm có thể làm sạch được mọi nguồn nước, giúp gia đình bạn thoải mái sử dụng trực tiếp mà không cần đun nấu.

- Nguồn nước điện giải tốt cho sức khỏe

Khác với những chiếc máy lọc thông thường, sản phẩm lọc nước ion kiềm cho ra dòng nước vô cùng tốt cho sức khỏe. Đó là nước điện giải.

Công dụng chính:

Nước điện giải giàu kiềm giúp ngăn ngừa lão hóa, thúc đẩy hệ tiêu hóa hấp thu chất dinh dưỡng

Phòng tránh nhiều loại bệnh nguy hiểm: ung thư, cao huyết áp, gout, đau dạ dày

Nguồn nước có PH trên 10, đi kèm với cấu trúc phân tử nhỏ: được sử dụng để rửa rau, loại bỏ thuốc trừ sâu và mùi chát. Nhờ đó mà rau củ quả giòn ngon, hương vị đặc biệt

Khi đun nấu, nước làm mềm thực phẩm, tăng thêm sự tươi ngon của món ăn

Chứa rất nhiều vi khoáng tự nhiên theo nồng độ tiêu chuẩn, bổ sung canxi, làm dày mô cơ thể và tăng sức đề kháng

phòng ngừa loãng xương

Có tính sát khuẩn cao, tiêu diệt sạch vi khuẩn trên dao, dĩa, chén, đũa

Dùng để sát trùng vết thương

Giúp cân bằng độ PH cho da, làm da tươi trẻ và đẹp hơn

- Thời gian sử dụng lâu dài

Đầu tư vào máy lọc nước điện giải ion kiềm là một khoản đầu tư lâu dài. Chỉ với một chiếc máy, bạn có thể sử dụng được trong nhiều năm, vô cùng tiết kiệm.

Cũng nhờ đó, bạn và gia đình có thể tiết kiệm rất nhiều chi phí. Ví dụ như chi phí mua nước sạch, chi phí nước đóng chai, hoặc chi phí đun nấu nước.

Với những ưu điểm trên, thì có thể khẳng định, đây chắc chắn là sản phẩm mỗi gia đình đều phải có.

3. Mua máy lọc nước điện giải ion kiềm ở đâu tốt nhất

Vitamia - Nhà phân phối tiên phong máy lọc nước ion kiềm tại Việt Nam

Những chiếc máy lọc này có giá thành không hề rẻ. Vì thế, bạn cần cân nhắc thật kỹ và lựa chọn nơi cung cấp uy tín, chất lượng, tránh hàng giả, hàng nhái. Chúng tôi gợi ý bạn tham khảo Công ty Vitamia. Đây là đơn vị phân phối hàng chính hãng và uy tín của rất nhiều sản phẩm lọc nước điện giải ion kiềm, tới từ các hãng máy lọc nước hàng đầu Nhật Bản như: Máy lọc nước Kangen, Panasonic, Trim ion, Atica,...

Tới với Vitamia, khách hàng sẽ nhận được dịch vụ gì?

Các sản phẩm máy lọc được nhập khẩu chính hãng, tới từ thương hiệu lớn: Kangen, Trim Ion, Panasonic, Atica, Mitsubishi

Công nghệ điện phân được áp dụng là công nghệ mới nhất, được nghiên cứu và phát triển nhờ vào các chuyên gia trong cùng lĩnh vực

Máy giúp tạo ra các phân tử nước siêu nhỏ, làm thay đổi chất lượng nguồn nước, đảm bảo tốt cho sức khỏe bạn và gia đình

Độ bền lên tới 25-30 năm

Chế độ bảo hành uy tín, thời gian dài

Vận chuyển và lắp đặt miễn phí

Giữa hàng ngàn những đơn vị cung cấp sản phẩm máy điện giải ion kiềm, Vitamia nổi bật bởi sự ưu tiên đặc biệt cho khách hàng. Sức khỏe, sự bình tâm của khách hàng là tiêu chí hoạt động của Vitamia.

Vì thế, bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi đến và lựa chọn một chiếc máy lọc cho gia đình tại Vitamia. Với những công dụng tuyệt vời mà chiếc máy lọc nước ion kiềm mà Vitamia mang lại, hy vọng sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của quý khách hàng vì sức khỏe của các thành viên trong gia đình mình.

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