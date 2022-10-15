Không chỉ được sử dụng để làm mặt nạ dưỡng da, chúng ta cũng nên sử dụng cà chua trong các bữa ăn hàng ngày, nhất là trong thời tiết khô hanh thất thường thì việc ăn nhiều cà chua cũng là cách bổ sung nước cần thiết cho da. Loại quả màu đỏ chín mọng này chứa nhiều chất chống oxy hóa cùng với 94,5% lượng nước.

Trà hoa cúc tuy có vị hơi đắng nhưng lại có tính mát, giúp thanh nhiệt, tiêu độc và trị mất ngủ rất tốt, do đó, một ly trà hoa cúc ấm pha thêm một ít mật ong sẽ có rất nhiều tác động tốt đến thần kinh của bạn, giúp bạn dễ ngủ và ngủ sâu hơn.

Ngoài ra, trong trà hoa cúc còn chứa rất cao các chất chống oxy hóa, vì vậy nó cũng có tác dụng làm đẹp da, ngăn ngừa nguy cơ mọc mụn nhọt, viêm da.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể dùng trà hoa cúc, nếu bạn đang mang thai, hoặc cơ thể bị dị ứng với trà hoa cúc thì không nên sử dụng loại trà này để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

Nước ép nha đam

Uống nước ép nha đam trước khi đi ngủ có thể giúp bạn giảm mỡ thừa một cách tự nhiên. Theo cuốn sách Thực phẩm chữa bệnh của Nhà xuất bản DK: Nước ép lô hội giúp cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột. Nó có thể hữu ích trong trường hợp hội chứng ruột kích thích, và là một loại thuốc nhuận tràng được cho là giúp trục xuất ký sinh trùng khỏi đường tiêu hóa. Do đó nó có tác dụng giảm cân lành mạnh.

Nước ép nha đam cũng đem lại cảm giác thư giãn cho cơ thể, do đó nó giúp bạn đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn.

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Một cốc nước ấm

Một cốc nước lọc ấm có vẻ như rất đơn giản nhưng lại rất tốt cho cơ thể. Vừa giúp thanh lọc cơ thể, thải độc đường ruột, lại giúp bạn ngủ ngon hơn, không bị mất nước suốt một đêm dài.

Sữa và các chế phẩm ít béo từ sữa

Nhịn bữa tối từ lâu đã không còn là cách giảm cân an toàn và hiệu quả, thay vào đó là chế độ dinh dưỡng đầy đủ, cân đối và hợp lý, kết hợp với vận động để cho hiệu quả giảm cân tối ưu.

Vì vậy, việc chọn thức uống bổ dưỡng và có lợi cho sức khỏe như sữa cho chế độ giảm cân là rất hợp lý. Bạn có thể dùng 1 ly sữa ít béo hoặc sữa tách béo và các chế phẩm khác như sữa chua không đường và trái cây… vào bữa tối để kích thích tiêu hóa, bổ sung năng lượng và dưỡng chất, giảm thèm ăn.

Một ly sữa ấm vào buổi tối còn giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ, ngủ ngon và thức giấc tỉnh táo. Nhờ đó cơ thể trong quá trình giảm cân của bạn vẫn dồi dào năng lượng, không kiệt quệ thiếu sức sống.

Nước chanh mật ong

Trước khi đi ngủ buổi tối là một trong những thời điểm lý tưởng nhất để uống chanh mật ong. Trước hết, thức uống này sẽ giúp ngủ ngon hơn, bởi mật ong chứa tryptophan, loại hormone giúp cơ thể thư giãn và dễ chìm vào giấc ngủ sâu.

Thói quen uống một cốc nước chanh mật ong chanh trước khi ngủ cũng giúp thúc đẩy quá trình hô hấp và trao đổi chất của da, làm cho da khỏe mạnh, đều màu, hồng hào và trẻ trung hơn sau một thời gian sử dụng.

Không những thế, việc kiên trì uống chanh mật ong trước khi ngủ cũng có tác dụng thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, bài tiết các chất độc, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Tuy nhiên khi uống chanh mật ong vào buổi tối bạn nên nhớ uống trước khi đi ngủ 30 phút để phát huy công dụng tốt nhất.