Nên uống nước gì vào buổi tối trước khi đi ngủ: hỗ trợ giấc ngủ sâu, thải độc tố khỏi cơ thể, thúc đẩy giảm mỡ

Sức khỏe 15/10/2022 10:54

Đề xuất cho chị em 6 loại nước nên uống vào mỗi buổi tối, chị em nào vừa muốn giảm cân và khỏe đẹp thì thử ngay!

Nước cà chua

Không chỉ được sử dụng để làm mặt nạ dưỡng da, chúng ta cũng nên sử dụng cà chua trong các bữa ăn hàng ngày, nhất là trong thời tiết khô hanh thất thường thì việc ăn nhiều cà chua cũng là cách bổ sung nước cần thiết cho da. Loại quả màu đỏ chín mọng này chứa nhiều chất chống oxy hóa cùng với 94,5% lượng nước.

Nên uống nước gì vào buổi tối trước khi đi ngủ: hỗ trợ giấc ngủ sâu, thải độc tố khỏi cơ thể, thúc đẩy giảm mỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Trà hoa cúc

Trà hoa cúc tuy có vị hơi đắng nhưng lại có tính mát, giúp thanh nhiệt, tiêu độc và trị mất ngủ rất tốt, do đó, một ly trà hoa cúc ấm pha thêm một ít mật ong sẽ có rất nhiều tác động tốt đến thần kinh của bạn, giúp bạn dễ ngủ và ngủ sâu hơn.

Ngoài ra, trong trà hoa cúc còn chứa rất cao các chất chống oxy hóa, vì vậy nó cũng có tác dụng làm đẹp da, ngăn ngừa nguy cơ mọc mụn nhọt, viêm da.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể dùng trà hoa cúc, nếu bạn đang mang thai, hoặc cơ thể bị dị ứng với trà hoa cúc thì không nên sử dụng loại trà này để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe 

Nước ép nha đam

Uống nước ép nha đam trước khi đi ngủ có thể giúp bạn giảm mỡ thừa một cách tự nhiên. Theo cuốn sách Thực phẩm chữa bệnh của Nhà xuất bản DK: Nước ép lô hội giúp cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột. Nó có thể hữu ích trong trường hợp hội chứng ruột kích thích, và là một loại thuốc nhuận tràng được cho là giúp trục xuất ký sinh trùng khỏi đường tiêu hóa. Do đó nó có tác dụng giảm cân lành mạnh.

Nước ép nha đam cũng đem lại cảm giác thư giãn cho cơ thể, do đó nó giúp bạn đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn.

Nên uống nước gì vào buổi tối trước khi đi ngủ: hỗ trợ giấc ngủ sâu, thải độc tố khỏi cơ thể, thúc đẩy giảm mỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một cốc nước ấm

Một cốc nước lọc ấm có vẻ như rất đơn giản nhưng lại rất tốt cho cơ thể. Vừa giúp thanh lọc cơ thể, thải độc đường ruột, lại giúp bạn ngủ ngon hơn, không bị mất nước suốt một đêm dài.

Sữa và các chế phẩm ít béo từ sữa

Nhịn bữa tối từ lâu đã không còn là cách giảm cân an toàn và hiệu quả, thay vào đó là chế độ dinh dưỡng đầy đủ, cân đối và hợp lý, kết hợp với vận động để cho hiệu quả giảm cân tối ưu.

Vì vậy, việc chọn thức uống bổ dưỡng và có lợi cho sức khỏe như sữa cho chế độ giảm cân là rất hợp lý. Bạn có thể dùng 1 ly sữa ít béo hoặc sữa tách béo và các chế phẩm khác như sữa chua không đường và trái cây… vào bữa tối để kích thích tiêu hóa, bổ sung năng lượng và dưỡng chất, giảm thèm ăn.

Một ly sữa ấm vào buổi tối còn giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ, ngủ ngon và thức giấc tỉnh táo. Nhờ đó cơ thể trong quá trình giảm cân của bạn vẫn dồi dào năng lượng, không kiệt quệ thiếu sức sống.

Nước chanh mật ong

Trước khi đi ngủ buổi tối là một trong những thời điểm lý tưởng nhất để uống chanh mật ong. Trước hết, thức uống này sẽ giúp ngủ ngon hơn, bởi mật ong chứa tryptophan, loại hormone giúp cơ thể thư giãn và dễ chìm vào giấc ngủ sâu.

Thói quen uống một cốc nước chanh mật ong chanh trước khi ngủ cũng giúp thúc đẩy quá trình hô hấp và trao đổi chất của da, làm cho da khỏe mạnh, đều màu, hồng hào và trẻ trung hơn sau một thời gian sử dụng.

Không những thế, việc kiên trì uống chanh mật ong trước khi ngủ cũng có tác dụng thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, bài tiết các chất độc, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Tuy nhiên khi uống chanh mật ong vào buổi tối bạn nên nhớ uống trước khi đi ngủ 30 phút để phát huy công dụng tốt nhất.

 

 

 

6 sự thiếu hụt dinh dưỡng sẽ "ăn mòn tàn bạo" vẻ đẹp và sức khỏe của phụ nữ

6 sự thiếu hụt dinh dưỡng sẽ "ăn mòn tàn bạo" vẻ đẹp và sức khỏe của phụ nữ

Ngoài các tình trạng bệnh lý nghiêm trọng, phụ nữ còn có thể bị thiếu hụt chất dinh dưỡng ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Một chế độ ăn uống cân bằng chắc chắn là một bước quan trọng để tránh những biến chứng như vậy, tuy nhiên, ngay cả những chế độ ăn kiêng tốt nhất đôi khi cũng không cung cấp cho bạn nguồn dinh dưỡng tối đa.

Xem thêm
Từ khóa:   sức khỏe làm đẹp nên uống gì trước khi ngủ

TIN MỚI NHẤT

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 58 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 1 giờ 58 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 58 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 3 giờ 55 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 4 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm