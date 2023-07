Năm 2021 "bết bát" vì nhiều kế hoạch chưa hoàn thành, hãy thực hiện ngay 22 thói quen tốt cho năm 2022 khởi sắc

Năm mới này không chỉ bắt đầu với nhiều hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn, mà còn đón nhận được nguồn năng lượng tuyệt đẹp với ngày Trăng non trong cung Ma Kết. Đây cũng chính là trăng non đầu tiên của năm 2022. Sự kiện Chiêm tinh này là thời điểm hoàn hảo để hiện thực hóa mục tiêu, mơ ước. Cả hai khía cạnh này đều khiến chúng ta dễ tiếp nhận may mắn hơn để thực hiện những thay đổi trong cuộc sống hàng ngày của mình. Dưới đây là 22 thói quen nhỏ tích cực và hơn hết là những thói quen đơn giản để nhắc nhở chúng ta về cách chúng ta có thể làm tốt hơn nữa vào năm 2022.

1. Sắp xếp lại cuộc sống của bạn. Từ chiếc tủ quần áo của bạn (dọn dẹp và cho đi những thứ bạn không cần nữa để làm từ thiện chẳng hạn), các mối quan hệ của bạn, email của bạn, không gian làm việc của bạn, những người bạn theo dõi, nội dung bạn nhấp vào mà không biết để làm gì. Loại bỏ mọi thứ khiến bạn sầu não, không còn tạo ra được niềm vui (phương pháp dọn nhà Marie Kondo - nghệ thuật dọn dẹp nhà cửa của Nhật Bản) và tạo không gian cho những điều mới mẻ, những mối quan hệ và các việc khiến bạn hạnh phúc và nhẹ nhàng hơn.