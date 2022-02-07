Năm 2021 "bết bát" vì nhiều kế hoạch chưa hoàn thành, hãy thực hiện ngay 22 thói quen tốt cho năm 2022 khởi sắc

1. Sắp xếp lại cuộc sống của bạn. Từ chiếc tủ quần áo của bạn (dọn dẹp và cho đi những thứ bạn không cần nữa để làm từ thiện chẳng hạn), các mối quan hệ của bạn, email của bạn, không gian làm việc của bạn, những người bạn theo dõi, nội dung bạn nhấp vào mà không biết để làm gì. Loại bỏ mọi thứ khiến bạn sầu não, không còn tạo ra được niềm vui (phương pháp dọn nhà Marie Kondo - nghệ thuật dọn dẹp nhà cửa của Nhật Bản) và tạo không gian cho những điều mới mẻ, những mối quan hệ và các việc khiến bạn hạnh phúc và nhẹ nhàng hơn.

Năm mới này không chỉ bắt đầu với nhiều hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn, mà còn đón nhận được nguồn năng lượng tuyệt đẹp với ngày Trăng non trong cung Ma Kết. Đây cũng chính là trăng non đầu tiên của năm 2022. Sự kiện Chiêm tinh này là thời điểm hoàn hảo để hiện thực hóa mục tiêu, mơ ước. Cả hai khía cạnh này đều khiến chúng ta dễ tiếp nhận may mắn hơn để thực hiện những thay đổi trong cuộc sống hàng ngày của mình. Dưới đây là 22 thói quen nhỏ tích cực và hơn hết là những thói quen đơn giản để nhắc nhở chúng ta về cách chúng ta có thể làm tốt hơn nữa vào năm 2022.

3. Hãy cho những người quan trọng với bạn biết rằng bạn có những suy nghĩ gì về họ. Bạn sẽ không bao giờ biết được khi nào bạn sẽ gặp lại họ. Hãy bày tỏ nhiều hơn và tạo nên sự hiện diện của bạn nhiều hơn trong cuộc sống của họ.

2. Hãy nghĩ đến những lời chúc phúc và biết ơn những gì bạn có. Bạn không biết rằng thói quen này mang đến những năng lượng tích cực đến mức nào đâu. Nó làm cho bạn hạnh phúc hơn và giúp bạn có động lực tìm thấy những điểm tốt ở mọi người thay vì là những điểm xấu.

4. Dọn dẹp giường vào mỗi buổi sáng. Đó là một thói quen kỷ luật tự giác đơn giản giúp cho một ngày mới tươi sáng hơn.

Ảnh minh họa

5. Bắt đầu viết nhật ký. Viết ra những suy nghĩ của bạn có tác dụng kỳ diệu trong việc xoa dịu tâm hồn.

Ảnh minh họa

6. Viết ra những danh sách công việc bạn muốn thực hiện. Tâm trạng của bạn sẽ tự động phấn khởi hơn khi bạn có điều gì đó để mơ ước và mong đợi.

7. Giúp đỡ mọi người, kể cả những người chưa thể làm bất cứ điều gì cho bạn. Tử tế với người khác cũng khiến bạn hạnh phúc.

Ảnh minh họa

8. Có ý thức hơn về cuộc sống của bạn và hiểu được giá trị về tác động của nó đối với thế giới này. Hãy làm điều gì đó tích cực cho thế giới mỗi ngày, tức là giảm lượng rác thải nhựa của bạn, mua hàng có ý thức, ủng hộ các thương hiệu thân thiện với môi trường, làm tình nguyện viên, tham gia chương trình trung hòa khí carbon (giảm thiểu việc thải ra CO2).

9. Có ý thức kiềm chế việc phán xét người khác và chính bản thân mình. Điều này khiến bạn thoải mái hơn và trở thành một người tích cực hơn đối với mọi người xung quanh.

10. Bạn sẽ làm gì nếu bạn không sợ hãi? Tiếp tục đi - hãy làm điều bạn muốn nhé.

11. Ưu tiên và duy trì thói quen ăn sáng / buổi sáng lành mạnh. Buổi sáng của bạn sẽ chuẩn bị tinh thần cho (năng lượng cả ngày). Uống 10 cốc nước mỗi ngày. Bổ sung nước liên tục là chìa khóa cho sức khỏe, sự tập trung, tinh thần và hiệu suất của chúng ta.

Ảnh minh họa

12. Ăn chậm hơn. Nghĩ về những gì bạn ăn và tại sao bạn ăn nó (bạn có thực sự cần món ăn nhẹ gì đó không?). Cho phép cơ thể tiêu hóa thức ăn đúng cách và sẽ giúp giảm mức độ đói không điều độ của mình.

13. Cố gắng ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm. Chất lượng giấc ngủ là chất lượng cuộc sống. Năng suất, năng lượng, sự tập trung và sức khỏe đều bắt nguồn từ thời gian nghỉ ngơi có chất lượng.

14. Tắt tất cả màn hình (TV, điện thoại, máy tính) ít nhất một giờ trước khi đi ngủ. Hãy để tâm trí của bạn được nghỉ ngơi và chuẩn bị cho giấc ngủ sâu.

Ảnh minh họa

15. Duỗi người, đi bộ và vận động cơ thể mỗi ngày - tốt nhất là nên vận động trong môi trường tự nhiên và có ánh sáng vào ban ngày.

16. Kiểm tra hàm lượng vitamin mà cơ thể tiếp nhận và điều chỉnh bằng cách bổ sung. Không có thời điểm nào tốt hơn để làm điều này hơn bây giờ đâu, bổ sung vitamin càng sớm cơ thể sẽ càng nhiều năng lượng.

17. Hãy tự hào về chính mình. Đếm những thành quả mà bạn đạt được, suy ngẫm về ưu điểm và phẩm chất của bạn để giúp bạn có thêm sự tự tin hơn.

18. Lên kế hoạch cho ngày của bạn (và trang phục của bạn) vào đêm hôm trước. Bạn sẽ có một khởi đầu ngày mới suôn sẻ hơn.

Ảnh minh họa

19. Viết ra mục tiêu cho mỗi tháng trong năm nay - và lập kế hoạch về cách hoàn thành mục tiêu đó.

20. Viết danh sách những việc cần làm mỗi ngày. Hành động đặt bút lên giấy khiến bạn ghi nhớ và tập trung vào những điều này hiệu quả hơn. Bạn sẽ tự động có nhiều kỹ ức hơn trong cuộc sống của mình và bạn sẽ không còn lo sợ về việc quên hoặc bỏ lỡ một nhiệm vụ quan trọng. Và: Hoàn thành những gì bạn đã làm cũng sẽ rất mãn nguyện và thỏai mái.

21. Hãy rèn luyện bản thân đừng trì hoãn mà hãy làm những việc mình thấy không thoải mái trước.

22. Hãy nghĩ đến các giải pháp - không phải nghĩ đến các vấn đề.