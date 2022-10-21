Mỹ nhân Hoa ngữ nhịn ăn 5:2 để giữ dáng: Chị em chớ vội học theo kẻo sức khỏe xuống cấp

Với đôi mắt trong trẻo, làn da căng mịn, khuôn mặt không nếp nhăn dù đã ở độ tuổi U40, Dương Mịch luôn hiện lên thần thái của một ngôi sao với nhan sắc vô cùng xinh đẹp dù không cần trang điểm gì nhiều. Vóc dáng thon gọn và đặc biệt đôi chân dài nuột nà đến thiếu nữ cũng phải mơ ước, bí quyết giữ dáng của Dương Mịch cũng rất riêng.

Dương Mịch hiện đang là diễn viên hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Không chỉ được biết đến với tài năng diễn xuất, mà vợ cũ Lưu Khải Uy có khiến bao người say mê bởi vẻ ngoài xinh đẹp. Dù đã có con nhưng người đẹp Hoa ngữ vẫn cho thấy phong độ hoàn hảo từ nhan sắc đến vóc dáng hoàn hảo, chưa từng làm người hâm mộ phải thất vọng.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Xiao Dunren, cách nhịn ăn này của Dương Mịch có cơ sở khoa học tương tự kiểu nhịn ăn gián đoạn 16:8 khá phổ biến thời gian gần đây. Tuy nhiên, tương tự mọi phương pháp khác, nhịn ăn 5:2 cũng có nhược điểm. Khi áp dụng lâu dài có thể tăng nguy cơ sỏi thận nên cần cân nhắc, tìm hiểu kỹ trước khi áp dụng.

Được biết, để giữ gìn vóc dáng thon thả nhiều năm nay, Dương Mịch thường áp dụng chế độ nhịn ăn gián đoạn 5:2. Tuân thủ chế độ này, bạn sẽ có 5 ngày trong tuần được ăn uống bình thường còn hai ngày buộc phải cắt giảm khẩu phần ăn. Hai ngày này nên cách nhau và đảm bảo lượng calo nạp vào cơ thể trong khoảng 500 calo với nữ, 600 calo với nam.

Với việc nhịn ăn, Dương Mịch còn chú trọng đến cách chế biến thực phẩm. Nữ diễn viên có 3 quy tắc bất di bất dịch: ít dầu, ít đường, ít muối. Thứ tự ăn các món cũng được người đẹp 8X chú trọng. Cô thường ăn canh trước, tiếp đến các món thịt cá chứa đạm, sau đó đến rau và cuối cùng là các món chứa tinh bột.

Trong thực đơn của Dương Mịch, các món canh súp được xem là bí quyết giữ dáng cực kì hiệu quả của cô. Nữ diễn viên cho biết, món canh củ cải trứng chiên là một trong những món ăn ưa thích của cô vì ít béo, ít calo mà còn rất ngon, tạo cảm giác no lâu mà không bị ngấy. Cô nàng chia sẻ cách làm vô cùng đơn giản: nấu canh với 200 gram củ cải bào sợi, sau đó thêm trứng rán vào là xong. Bên cạnh canh củ cải trứng chiên, các bữa ăn nào của Dương Mịch cũng không thể thiếu các món canh rau củ.

Sau khi ăn, người đẹp cố gắng không ngôi lâu một chỗ mà thường đi lại nhẹ nhàng để hạn chế tích tụ mỡ bụng. Cô cũng thường dành khoảng nửa tiếng trong ngày để đi bộ, giúp tăng cường sức khỏe, đốt cháy calo dư thừa. Các bài tập như nằm nâng chân, lunge, đá chân sau... cùng thường xuyên được Dương Mịch áp dụng để cải thiện vóc dáng thêm săn chắc. Ngoài ra, người đẹp còn chăm chỉ massage chân cuối ngày nhằm thúc đẩy tuần hoàn máu, giảm phù nề.

Phương pháp nhịn ăn gián đoán của Dương Mịch không được khuyến khích. Ảnh: Internet

Các chuyên gia khuyến cáo người mắc bệnh nền cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thử phương pháp nhịn ăn gián đoạn. Người bị tiểu đường tuýp 1 và đang điều trị tiểu đường rất có thể gặp phản ứng không mong muốn khi thực hiện chế độ ăn này.

Việc hạn chế lượng thức ăn dung nạp có thể gây ra tình trạng rối loạn ăn uống. Không ăn đủ calo mỗi ngày phù hợp với nhu cầu của bản thân có thể dẫn đến thiếu hụt chất dinh dưỡng, giảm khả năng miễn dịch và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Các ngôi sao trước khi giảm cân đều có các chuyên gia tư vấn, khám sức khỏe và tìm ra những phương pháp phù hợp với họ nhất, chính vì vậy đừng vội học hỏi hay ứng dụng theo mà hãy chú trọng vào việc tập luyện thể thao, chế độ ăn uống hợp lý và đừng sống quá vội kẻo ảnh hưởng đến sắc vóc về sau.