Muốn ăn Tết "tẹt ga" mà chẳng sợ tăng cân, chị em áp dụng ngay các bài tập cardio giữ dáng tốt nhất có thể thực hiện tại nhà

Hãy bắt đầu từ cơ bản và dần dần chuyển sang các bài tập nâng cao và bổ trợ nhé.

Nếu bạn là người mới tập, hãy bắt đầu chậm bằng cách chạy bộ chậm. Đó là một khởi động dễ dàng nhưng hiệu quả. Bạn có thể chạy nhanh hơn hoặc nâng đầu gối lên cao hơn để tăng cường độ.

Đây là một động tác nhảy đơn giản mà không cần dây nhảy và là một giải pháp thay thế tuyệt vời cho việc chạy bộ tại chỗ. Đây cũng là một bài tập khởi động rất tốt cho sức khỏe.

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Người mới bắt đầu: bài tập Jumping Jacks

Jumping jacks là một bài tập cardio dễ dàng nhưng hiệu quả, bạn có thể thực hiện ở bất cứ đâu. Bạn có thể tăng cường độ tùy theo khả năng của bạn.

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Trung cấp: bài tập Squat Jumps

Sau bài khởi động, hãy bắt đầu bằng động tác squat jumps để tăng cường sức mạnh phần dưới cơ thể. Đặc trưng của bài tập này là sự nâng lên hạ xuống của hông. Cơ tứ đầu, cơ mông, cơ đệm, gân kheo, bắp chân là những bộ phận mà bài tập squat sẽ tác động mạnh mẽ.

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Trung cấp: bài tập Lunges

Lunges là một cách luyện tập tuyệt vời để làm săn chắc các cơ dưới phần của bạn. Bài tập giúp tăng cường độ chắc cho chân và mông. Bạn có thể thêm áp lực trọng lượng để tăng cường độ.

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Trung cấp: bài tập Stair Climb

Bạn có thể kết hợp chạy leo cầu thang vào quá trình tập luyện của mình bằng cách chạy lên xuống cầu thang vài lần trong buổi tập luyện. Bạn có thể thử thách bản thân bằng cách tăng tốc độ của mình.

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Nâng cao: bài tập Lateral Shuffles

Nhắm mục tiêu vào trọng tâm cơ thể của bạn bằng cách thêm các động tác kết hợp hít đẩy vào bài tập. Những động tác này không chỉ làm tăng nhịp tim mà còn thách thức sức bền của bạn.

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Nâng cao: bài tập Mountain Climbers

Đây là bài tập thể dục tại chỗ mô phỏng theo động tác leo núi ngoài trời, khi thực hiện các động tác chân chuyển động như đang leo núi thật sự. Hãy bắt đầu chậm và sau đó tăng dần tốc độ.

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Nâng cao: bài tập Burpees

Burpees là một bài tập cardio thiết yếu kết hợp nhiều động tác phối hợp cho toàn thân ở mức nâng cao. Bạn nên nắm được các động tác trong bài tập trước khi thử tập luyện và hãy bắt đầu với các hiệp bài tập đơn từ 3-5 động tác trước nhé.