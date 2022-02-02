Muốn ăn Tết "tẹt ga" mà chẳng sợ tăng cân, chị em áp dụng ngay các bài tập cardio giữ dáng tốt nhất có thể thực hiện tại nhà

Sức khỏe 02/02/2022 01:27

Duy trì hoạt động là một trong những cách tốt nhất để tăng cường khả năng miễn dịch và giữ dáng. Vì ra việc ra ngoài tập luyện không được khuyến khích trong khi các trường hợp nhiễm biến thể Omicron đang gia tăng, dưới đây sẽ là một số bài tập cardio dễ thực hiện mà bạn có thể luyện tập tại nhà. Bài tập cardio không đòi hỏi nhiều thiết bị và có thể rất hiệu quả trong tiệc tăng cường sức khỏe.

Hãy bắt đầu từ cơ bản và dần dần chuyển sang các bài tập nâng cao và bổ trợ nhé.

Muốn ăn Tết 'tẹt ga' mà chẳng sợ tăng cân, chị em áp dụng ngay các bài tập cardio giữ dáng tốt nhất có thể thực hiện tại nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Người mới bắt đầu: bài tập Marching In Place

Nếu bạn là người mới tập, hãy bắt đầu chậm bằng cách chạy bộ chậm. Đó là một khởi động dễ dàng nhưng hiệu quả. Bạn có thể chạy nhanh hơn hoặc nâng đầu gối lên cao hơn để tăng cường độ.

Muốn ăn Tết 'tẹt ga' mà chẳng sợ tăng cân, chị em áp dụng ngay các bài tập cardio giữ dáng tốt nhất có thể thực hiện tại nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Người mới bắt đầu: bài tập Air Jump Rope

Đây là một động tác nhảy đơn giản mà không cần dây nhảy và là một giải pháp thay thế tuyệt vời cho việc chạy bộ tại chỗ. Đây cũng là một bài tập khởi động rất tốt cho sức khỏe.

Muốn ăn Tết 'tẹt ga' mà chẳng sợ tăng cân, chị em áp dụng ngay các bài tập cardio giữ dáng tốt nhất có thể thực hiện tại nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Người mới bắt đầu: bài tập Jumping Jacks

Jumping jacks là một bài tập cardio dễ dàng nhưng hiệu quả, bạn có thể thực hiện ở bất cứ đâu. Bạn có thể tăng cường độ tùy theo khả năng của bạn.

Muốn ăn Tết 'tẹt ga' mà chẳng sợ tăng cân, chị em áp dụng ngay các bài tập cardio giữ dáng tốt nhất có thể thực hiện tại nhà - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Trung cấp: bài tập Squat Jumps

Sau bài khởi động, hãy bắt đầu bằng động tác squat jumps để tăng cường sức mạnh phần dưới cơ thể. Đặc trưng của bài tập này là sự nâng lên hạ xuống của hông. Cơ tứ đầu, cơ mông, cơ đệm, gân kheo, bắp chân  là những bộ phận mà bài tập squat sẽ tác động mạnh mẽ.

Muốn ăn Tết 'tẹt ga' mà chẳng sợ tăng cân, chị em áp dụng ngay các bài tập cardio giữ dáng tốt nhất có thể thực hiện tại nhà - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Trung cấp: bài tập Lunges

Lunges là một cách luyện tập tuyệt vời để làm săn chắc các cơ dưới phần của bạn. Bài tập giúp tăng cường độ chắc cho chân và mông. Bạn có thể thêm áp lực trọng lượng để tăng cường độ.

Muốn ăn Tết 'tẹt ga' mà chẳng sợ tăng cân, chị em áp dụng ngay các bài tập cardio giữ dáng tốt nhất có thể thực hiện tại nhà - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Trung cấp: bài tập Stair Climb

Bạn có thể kết hợp chạy leo cầu thang vào quá trình tập luyện của mình bằng cách chạy lên xuống cầu thang vài lần trong buổi tập luyện. Bạn có thể thử thách bản thân bằng cách tăng tốc độ của mình.

Muốn ăn Tết 'tẹt ga' mà chẳng sợ tăng cân, chị em áp dụng ngay các bài tập cardio giữ dáng tốt nhất có thể thực hiện tại nhà - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Nâng cao: bài tập Lateral Shuffles

Nhắm mục tiêu vào trọng tâm cơ thể của bạn bằng cách thêm các động tác kết hợp hít đẩy vào bài tập. Những động tác này không chỉ làm tăng nhịp tim mà còn thách thức sức bền của bạn.

Muốn ăn Tết 'tẹt ga' mà chẳng sợ tăng cân, chị em áp dụng ngay các bài tập cardio giữ dáng tốt nhất có thể thực hiện tại nhà - Ảnh 8
Ảnh minh họa

Nâng cao: bài tập Mountain Climbers

Đây là bài tập thể dục tại chỗ mô phỏng theo động tác leo núi ngoài trời, khi thực hiện các động tác chân chuyển động như đang leo núi thật sự. Hãy bắt đầu chậm và sau đó tăng dần tốc độ.

Muốn ăn Tết 'tẹt ga' mà chẳng sợ tăng cân, chị em áp dụng ngay các bài tập cardio giữ dáng tốt nhất có thể thực hiện tại nhà - Ảnh 9
Ảnh minh họa

Nâng cao: bài tập Burpees

Burpees là một bài tập cardio thiết yếu kết hợp nhiều động tác phối hợp cho toàn thân ở mức nâng cao. Bạn nên nắm được các động tác trong bài tập trước khi thử tập luyện và hãy bắt đầu với các hiệp bài tập đơn từ 3-5 động tác trước nhé.

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