Mua một đơn hàng, siêu lời ưu đãi toàn gian hàng Nestlé trên Shopee 

Nestlé đồng hành cùng bố mẹ trong hành trình “Vui khỏe cùng con” với loạt sản phẩm ưu đãi đính kèm voucher và quà tặng siêu khủng trong hôm nay.
- Bao nhiêu tuổi không quan trọng, phụ nữ càng "lười" thực hiện 3 việc này thì cơ thể càng trẻ trung, khỏe mạnh so với tuổi thật
- Nếu cơ thể có 3 chỗ luôn "BẨN", đó là dấu hiệu cảnh báo bạn sẽ có tuổi thọ ngắn hơn nhiều người khác!
Thương hiệu thực phẩm và đồ uống nổi tiếng Nestlé mang đến cho bố mẹ Việt chương trình ưu đãi đặc biệt mang tên “Nếp ăn lành mạnh, vui khỏe cùng con” trong Ngày Hội Siêu Thương Hiệu Nestle trên Shopee, với mục tiêu cung cấp đầy đủ dinh dưỡng hàng ngày cho trẻ và cả gia đình. Cũng chẳng cần đi đâu xa, bố mẹ có thể yên tâm mua sắm sản phẩm Nestlé ngay tại nhà với giá tốt nhất trên Shopee.
Bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho bé và cả gia đình
Hiểu được rằng con trẻ luôn cần nạp đủ chất dinh dưỡng đặc biệt hơn là trong những ngày giãn cách xã hội này bố mẹ cần chú ý cho trẻ vừa ăn vừa uống đảm bảo sức đề kháng và tràn đầy năng lượng cả về thể chất lẫn tinh thần.
Mang đầy đủ các dưỡng chất hỗ trợ hệ miễn dịch và tiêu hóa, DHA, ARA giúp phát triển trí não và thị lực, hệ dưỡng chất Opti Pro cung cấp đạm cần thiết và đặc biệt không chứa đường Sucrose theo khuyến cáo của Hiệp hội Nhi khoa Tiêu hóa Gan và Dinh dưỡng châu Âu, sữa bột Nan Optipro 4 là lựa chọn phù hợp để trẻ phát triển toàn diện và tăng cân khỏe mạnh.
Tiệc sale Nestlé khuấy động mùa hè
Tham gia “Tiệc Sale Nestlé - Vui khỏe cùng con” từ 15/6-17/6 trên Shopee, bố mẹ sẽ có cơ hội sở hữu loạt sản phẩm Nestlé cho bé và gia đình giảm giá đến 45% đi kèm quà tặng. Bên cạnh đó còn chính sách freeship giảm đến 70.000 đồng, deal 0 đồng hấp dẫn như đồ chơi lego và tã điều hòa Pampers, voucher giảm 100.000 đồng vào các khung giờ vàng 9H và 12H mỗi ngày cùng voucher hoàn đến 100.000 xu siêu hấp dẫn.
Đặc biệt trong hôm nay, người dùng không thể bỏ qua cơ hội nhận về các quà tặng may mắn “cực khủng” với tổng trị giá lên đến trăm triệu đồng như: Tủ lạnh hai cửa Samsung; Máy lọc không khí Samsung; Nồi cơm điện tử Tefal; Máy xay sinh tố Tefal; Bình đun siêu tốc Tefal cho các đơn hàng Nestlé có giá trị thanh toán cao nhất, nhì, ba trên Shopee hôm nay.
Với mỗi đơn hàng chứa sản phẩm Nestlé, người mua còn có cơ hội nhận về các sản phẩm như: đồ chơi Lego; Nước xả vải Downy; Bánh AFC; KoKo Krunch; Cosy; Oreo; Viên sủi Berocca… với giá 0 đồng và loạt voucher giảm đến 40.000 đồng vào các khung giờ vàng hôm nay.
Còn chần chờ gì nữa mà không truy cập ngay vào gian hàng chính hãng của Nestlé trên Shopee hôm nay để nhanh tay gom về loạt ưu đãi.
Cùng với giai đoạn giãn cách xã hội như hiện nay, để hỗ trợ tối đa người dùng mua hàng nhận vô vàn ưu đãi thì Shopee mang đến chương trình “Ở Nhà Không Khó, Ship Shopee Lo” giúp hội mẹ bỉm sữa mua sắm an toàn và tiện lợi.
Theo đó, người dùng Shopee có thể dễ dàng tiếp cận danh mục sản phẩm đa dạng, đặc biệt các mặt hàng thiết yếu, đồ gia dụng, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe với ưu đãi giảm giá lên đến 50%. Từ bây giờ bạn có thể gia tăng mua sắm trên Shopee mà không phải lo ngại lỡ mua quá nhiều mà thiếu voucher miễn phí vận chuyển. Thông tin chi tiết tại: https://shopee.vn/m/o-nha-khong-kho-co-shopee-lo.