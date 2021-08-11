Mua hàng online chưa bao giờ trở thành một câu chuyện kinh dị đến thế.

Mua hàng online đã trở thành một thói quen không thể nào bỏ của các cô gái. Lần này, lại là một trải nghiệm mua hàng vô cùng đáng sợ của cô nàng đến từ Gatineau, Quebec, Canada.

Cách đây tầm 1 tháng, cô nàng có tên Nadine đã lên Amazon đặt mua một sản phẩm đựng tro cốt người mất, có dạng dây chuyền. Cô muốn đặt tro cốt của bà nội vào trong mặt dây truyền và xem nó như một món kỷ vật.

Thế nhưng sản phẩm vừa giao đến nhà, Nadine và mọi người đã thót tim sau khi mở nắp. Nguyên nhân là vì bên trong phần để tro cốt đã có tro cốt của ai đó từ lúc nào, bên trong vẫn còn một vài cọng tóc của người mất.

Thứ mà Nadine nhận được. Ảnh Internet

Đối với Nadine, đây là một sự xúc phạm đến người đã khuất, mặc dù cô không biết chủ nhân của chiếc dây chuyền là ai. Trên trang Amazon, cô đã đánh giá 1 sao cùng lời nhận xét: "Tôi đã lạnh sống lưng khi mở ra. Tôi không biết phải xử lý chuyện này như thế nào, chẳng lẽ tôi lại phải ship tro cốt của người lạ ấy về? Chuyện này không đơn giản là giao hàng kém chất lượng mà là sự việc quá sức kinh khủng. Tôi cảm thấy có lỗi với người lạ và người thân của họ khi lỡ đổ phần tro cốt đấy ra khi kiểm tra".

Nhận lời phỏng vấn từ CBC News, Nadine cho biết, từ khi nhận gói hàng, cô đã có linh cảm chẳng lành vì một vật ý nghĩa như vậy nhưng người bán lại không bọc, gói cẩn thận. Chiếc dây chuyền mà cô nhận được bọc trong một túi zip mà thôi.

Nadine và người bà quá cố. Ảnh Internet

Đáng nói là shop bán hàng cho Nadine có số sao và lượng review rất tốt. Mặc dù đã được shop hoàn tiền nhưng Nadine vẫn cảm thấy áy náy với số tro cốt trong chiếc dây chuyền. Cuối cùng, cô quyết định đặt dây chuyền lên một chiếc cây ở nghĩa trang gần nhà, như một sự tôn trọng với người đã khuất.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mua-do-dung-tro-cot-cho-ba-ngoai-chau-gai-rung-roi-phat-hien-thu-dang-so-ben-trong-ai-nghe-xong-cung-lanh-gay-417265.html