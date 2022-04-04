Một trong những nguyên nhân gây béo bụng tuổi trung niên khiến bạn không ngờ đến

Sức khỏe 04/04/2022 20:42

Tình trạng béo bụng ở độ tuổi trung niên ngày càng gia tăng. Có nhiều nguyên nhân gây ra vấn đề này, trong đó có một lý do liên quan đến COVID-19 mà bạn không ngờ đến.

Một trong những nguyên nhân gây béo bụng tuổi trung niên khiến bạn không ngờ đến - Ảnh 1

Thời gian ở nhà kéo dài do đợt bùng phát COVID-19, xuất hiện những người tuổi trung niên "trầm cảm" do tăng cân trong đợt dịch. 

Vì vậy, các chuyên gia cho rằng để giảm cân hiệu quả cần phải bắt đầu từ việc bỏ hút thuốc và uống rượu bia. Theo báo cáo "Chất lượng cuộc sống của người dân năm 2021" do Cục Thống kê Quốc gia (Hàn Quốc) công bố mới đây, tỷ lệ béo phì năm 2020 - thời điểm bùng phát COVID- 19 là 38,3 %, tăng 4,5 % so với năm trước đó. Đặc biệt, tỷ lệ béo phì ở nam giới là 48 %, tăng mạnh so với trước

Tại sao uống rượu bia khiến bạn béo lên? Mặc dù bia rượu có hàm lượng calo cao, nhưng vấn đề quan trọng là chúng làm cản trở quá trình trao đổi chất của cơ thể. Rượu bia được hấp thụ một cách nhanh chóng vào cơ thể và khi đó nó được xem là "nguồn năng lượng", nếu bạn tiếp tục uống nạp vào, nguồn năng lượng này sẽ tràn ra ngoài và cuối cùng cơ thể sẽ tích trữ chất béo - nguyên nhân chính gây ra béo bụng. 

Giám đốc Jeon Yeong Jun của Bệnh viện Trung ương Dasarang (Hàn Quốc) cho biết: "Nguyên nhân khiến tình trạng béo phì ở nam giới tuổi trung niên gia tăng là vì ít hoạt động do đại dịch COVID- 19." Ông tiếp tục: “Nếu các thói quen uống rượu bia tại nhà vẫn tiếp tục diễn ra và khi lượng bia rượu dần tăng lên, rất dễ gây béo phì."

Theo Health Chosun

Dự đoán đại dịch tiếp theo sau COVID-19 sẽ do con côn trùng gây ra

Dự đoán đại dịch tiếp theo sau COVID-19 sẽ do con côn trùng gây ra

Các nhà khoa học đã dự đoán rằng có khả năng cao đại dịch tiếp theo sau COVID-19 do sự cảm nhiễm virus corona chủng mới sẽ là bệnh truyền nhiễm do côn trùng gây nên.

Xem thêm
Từ khóa:   ngăn ngừa béo phì tác hại khi uống rượu bia covid-19

TIN MỚI NHẤT

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 36 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 47 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 3 giờ 31 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm