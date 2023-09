Một trong những nguyên nhân gây béo bụng tuổi trung niên khiến bạn không ngờ đến

Tình trạng béo bụng ở độ tuổi trung niên ngày càng gia tăng. Có nhiều nguyên nhân gây ra vấn đề này, trong đó có một lý do liên quan đến COVID-19 mà bạn không ngờ đến.

Thời gian ở nhà kéo dài do đợt bùng phát COVID-19, xuất hiện những người tuổi trung niên "trầm cảm" do tăng cân trong đợt dịch.

Vì vậy, các chuyên gia cho rằng để giảm cân hiệu quả cần phải bắt đầu từ việc bỏ hút thuốc và uống rượu bia. Theo báo cáo "Chất lượng cuộc sống của người dân năm 2021" do Cục Thống kê Quốc gia (Hàn Quốc) công bố mới đây, tỷ lệ béo phì năm 2020 - thời điểm bùng phát COVID- 19 là 38,3 %, tăng 4,5 % so với năm trước đó. Đặc biệt, tỷ lệ béo phì ở nam giới là 48 %, tăng mạnh so với trước.



Tại sao uống rượu bia khiến bạn béo lên? Mặc dù bia rượu có hàm lượng calo cao, nhưng vấn đề quan trọng là chúng làm cản trở quá trình trao đổi chất của cơ thể. Rượu bia được hấp thụ một cách nhanh chóng vào cơ thể và khi đó nó được xem là "nguồn năng lượng", nếu bạn tiếp tục uống nạp vào, nguồn năng lượng này sẽ tràn ra ngoài và cuối cùng cơ thể sẽ tích trữ chất béo - nguyên nhân chính gây ra béo bụng.



Giám đốc Jeon Yeong Jun của Bệnh viện Trung ương Dasarang (Hàn Quốc) cho biết: "Nguyên nhân khiến tình trạng béo phì ở nam giới tuổi trung niên gia tăng là vì ít hoạt động do đại dịch COVID- 19." Ông tiếp tục: “Nếu các thói quen uống rượu bia tại nhà vẫn tiếp tục diễn ra và khi lượng bia rượu dần tăng lên, rất dễ gây béo phì."

Theo Health Chosun

